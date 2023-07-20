賈伯斯、馬斯克圖像思考特質 改變了世界

傳記作家范思將馬斯克比喻為現代的愛迪生，他是「發明家、成功商人和工業家，有能力將大想法轉化為偉大產品」。馬斯克的母親梅伊（Maye）說，馬斯克在很小的時候就能把全世界阻擋在外面。乍看之下，他好像是耳聾，但實情是，他陷入一種很深的出神狀態。范思引述梅伊的話：「他陷入他的思緒後，你會看到，他好像活在另一個世界裡，他現在還是會這樣，我就隨便他了，因為我知道，他正在設計一款新火箭或是某種新東西。」

馬斯克在十歲自學編寫程式，當時，他的圖像智能與敏銳的創業洞察力就已經顯現出來。他十二歲時設計了一款電玩叫作Blastar，以五百美元賣掉。馬斯克說，電玩教會他怎麼寫程式，而他相信，許多人也是透過電玩開始學寫程式。早期的電玩如果遇到電腦當機，螢幕會顯示藍底白字程式碼。我認為這是電腦秀出本色。不過，現在的電腦當機時不再秀出本色了。我不知道現在的孩子打電玩時，要怎麼接觸程式。我也擔心，有些孩子除了盯著螢幕之外，什麼也不做。

馬斯克向范思說明他怎麼進行圖像思考：「這就好像你的內在思考過程取代了大腦用來處理視覺的部分，也就是原本用來處理進入眼睛影像的部分被內在思考取代了。我可以在腦中處理影像和數字之間的相互關係與進行演算，關於加速度、動量、動能如何因物體而異，總會以非常生動的形式呈現在我的腦子裡。」這是以火箭燃料為動力的圖像思考。當羅根（JoeRogan）問他，他的腦子裡是什麼樣子，馬斯克回答：「永無止境的爆炸。」

賈伯斯則與蓋茲和馬斯克不同，他在科技重鎮矽谷出生長大。賈伯斯有兩件事令我印象深刻：第一，他小學四年級的智力測驗分數破表，他的分數是十年級的水準，這代表當他成年時，智商可能達到愛因斯坦的程度，列於99.99 百分位。我更感興趣的第二件事是，賈伯斯的養父是機械工和木工。

根據艾薩克森寫的傳記，在賈伯斯還小的時候，養父就把一部分的工作檯讓給兒子使用，不過，賈伯斯對鄰居的車庫更感興趣。鄰居是惠浦公司的員工，而賈伯斯喜歡玩電子產品。賈伯斯後來這麼描述他的養父：「我父親希望把每件事做得盡善盡美，連沒有人看得到的細節，他也不放過。」在某些方面，這是物體圖像思考最簡捷的呈現──就連只能在自己的腦海看見的部分，都很在意。

賈伯斯在十六歲時遇見了沃茲尼克。這兩個青少年聽說，有一個人以一種叫作「藍盒子」的裝置，利用電信公司AT&T的網路漏洞盜打電話。賈伯斯與沃茲尼克一發現他們做出來的東西能夠接上大型基礎設施，就在三週內造出了他們的藍盒子。賈伯斯在1995 年接受紀錄片導演克林吉里（Robert X.Cringely）訪問時曾說：「如果沒有當年的藍盒子，就不會有蘋果公司。」 賈伯斯和蓋茲一樣，沒有完成大學學業。他在里德學院上的課當中，對他影響最大的就是字形學。賈伯斯革新了個人電腦、筆電、滑鼠和觸控螢幕，從而改變世界。賈伯斯的才華都與設計有關。他的圖像頭腦很在意每一個細節，包括字體。下次當你用iPhone 傳送訊息時，應該要意識到，多虧了里德學院的字形課，螢幕上的文字才會如此呈現。心理學教授巴拉什（David Barash）在《高等教育紀事報》（The Chronicle of HigherEducation）寫了篇文章，其中有句話我很喜歡：「字形這個『沒什麼用處』的人文課程與賈伯斯的關係，不該被我們忽略。」

（本文摘自天寶．葛蘭汀著《圖像思考：用對的方法，釋放大腦潛能》，天下文化提供）

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