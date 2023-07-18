NBA「禪師」總教頭 分享帶領明星球員管理心法

那年夏天，喬丹和史考提前往巴塞隆納為奧運國家代表隊夢幻隊（DreamTeam）效力。這讓傑里・克勞斯不太高興。他認為球員不必參與奧運，應該要為下個球季充分休息。但是他們不理會他的要求，而我也很支持他們這麼做。這次奧運比賽意外帶來一項重要的改變，這對公牛隊的未來產生關鍵性的影響。

喬丹從比賽回來之後，對於史考提的表現讚不絕口，喬丹就認為在所有輔助他的球員名單中，就屬他最有天賦。然而當喬丹在巴塞隆納看到史考提在比賽中的表現，已經超越魔術強森、約翰・史托克頓（JohnStockton）、克萊德・崔斯勒以及其他未來入選籃球名人堂的球員之後，喬丹才發現史考提是位最佳的全能型球員，喬丹不得不承認，史考提在好幾場比賽中甚至讓他相形見絀。

史考提帶著恢復的信心回到隊上，並接下公牛隊重要的角色。依照NBA規定並沒有所謂的第二個副隊長（除了原本的喬丹和比爾・卡特賴特），但是我們讓史考提擔任這個角色，以及阿姆斯壯擔任先發球員，因為約翰・派克森的膝蓋手術還沒復原，他上場的時間受到限制。

在《老子領導之道》（TheTaoofLeadership）一書中，約翰・海德（JohnHeider）強調盡可能減少干涉的重要性。「規則會降低自由度與責任感」，他寫道，「強制執行規則是種強迫與操控，這會減少自發性並吸收團體的能量。你越強制，團體就會變得越抵抗。」

海德的書是以老子的《道德經》為基礎，他建議領導者要學習變得更開放：「有智慧的領導者是服務型的：善於接納、柔順、吸引人願意跟隨。團體成員們的心靈共鳴會支配及領導整個團隊，同時領導者會跟從。但其實是成員們的意識在改變，他們的共鳴就會更堅決強烈。」

這就是我想在公牛隊上嘗試做的事情。我的目標是盡可能讓球員憑直覺行動，好讓他們發自內心領導球隊。我希望他們能夠順著現況流動，正如樹隨風彎曲一樣，這就是為什麼我要如此強調結構緊密的練習，在練習時我會灌輸給球員們一種強大的願景，有力地說明我們要往哪去、我們得怎麼做才能到達。而一旦比賽開始後，我就會悄悄退到幕後，讓球員們安排自己的進攻。偶爾我會插手做一些守備上的調整，或是如果需要爆發能量時，就會適時更換球員，但大部分情況我還是會讓球員們掌握領導權。

為了使這個策略奏效，我必須培育出一群強大的球隊領導者，才能將願景轉變為真實，而結構就是關鍵，在我所執教過的成功隊伍中，大部分的球員對於自己被期待擔任的角色，都會有明確的想法。當權力順序明確之後，就可以減少球員們的焦慮及壓力，但是如果順序不明確，頂尖的球員們就會不斷為了自己的地位彼此競爭，那麼不論隊上的球員們多麼有才能，球隊的中心還是不會穩固。

就公牛隊來說，只要有喬丹在，我們就不用去在乎誰是帶頭的人，一旦我與喬丹建立了強力的連結，其他的人就會各自到位。喬丹很喜歡我之前提過的「社交靶心」，因為他把領導結構視為一系列的同心圓。「菲爾是球隊的中心，而我就是這中心的延伸。」他說「他信賴我能夠結合隊上各種不同的個性，使球隊能夠更團結。我們和他建立了一種很強大的連結，所以我所做的，史考提所做的一切，最後都會落在線上。那會使整體的連結變得更強烈，沒有任何事物可以打破，也沒有任何事物可以進到圓圈裡面。」 史考提是個不同類型的領導者，他比喬丹隨和，會耐心聽隊友們抒發情緒，接著嘗試做些什麼來解決讓大家困擾的問題。史蒂夫・科爾說：「我覺得大家會傾向史考提，是因為他跟我們比較像。喬丹太占優勢，所以有時候顯得不太人性化，沒有任何事物可以接近喬丹。史考提就比較人性化，像我們一樣比較脆弱。」

本文摘自菲爾．傑克森著《【領導禪：NBA最強總教頭親自傳授「無私」與「智慧」的魔力領導學【暢銷新版】》，采實文化提供）

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