投資是一門學問 不是「瞎貓碰到死耗子」

很多人迷迷糊糊投資，無來由、莫名其妙地賺了一把，這種我稱為「新手運氣」，出現這種好運的人絕對要小心，因為投資輸錢的人早已溜之大吉，贏錢的才敢留下來繼續，而這種新手好運絕對是交易之神的一個誘餌、一個陷阱，一旦沾沾自喜大膽自信投入資金，可能瞬間全盤皆輸。

投資，絕對是一門學問，更是一門藝術，不是好運、錯覺或天外飛來的一個靈感。大家一定要記得一句話：萬丈高樓平地起，地基穩固的高樓才不會倒。

在我教過的數千名學生中，其中不乏工人、學生、教授、老闆、工程師、單親媽媽、家庭主婦⋯⋯當中，不論社會菁英或低階工人，絕大多數的人，都是有工作的。即便是家庭主婦，也是在辛苦做完家務之餘，利用零碎時間點滴學習，他們每個人都希望從投資當中找到人生新契機。

根據統計，2012年至2022年薪資增加5,000元，但房價卻漲了300萬元，想靠上班買房真的比登天還難，所以必須斜槓學投資，才能為自己爭取到買房的機會。就在低頭族整天滑手機、懶人族起床吃飯都嫌麻煩、電玩族整日沉迷打遊戲闖關，有一群人正積極的磨練投資技術。其中有些人雖然理解慢，卻仍然願意花比別人多出數倍的時間去努力學習。一旦他們掌握了「長期持續收益方法」，在現今油電雙漲、高飆房價、低收所得⋯⋯到處通貨膨脹的景況下，一個靠領薪水只能勉強餬口的上班族，和一個除了穩定薪水還靠投資穩定進帳的上班族，試問：誰的未來更光明？誰會笑得更開心？

愈想賺錢，愈容易賠錢

市場投資工具五花八門、琳瑯滿目，光是喊得出的就有：定存、儲蓄險、基金、股票、ETF、期貨、債券、外匯、房地產、黃金⋯⋯該選哪一種理財工具？才能達成「財富自由」？

投資，是為了「財富自由」。事實上，絕大多數的投資客都是虧損的。容我說一句殘酷的事實：投資市場80%是賠錢的，是「輸家」；20%才是賺錢的，是「贏家」。所有的投資工具都存在有一定的風險，投資有賺有賠，這很自然，不過，你是要當「贏家」，還是「輸家」？卻是可以選擇的。

買「基金」？太多人不知道基金潛藏的風險了。基金的種類太多，擔心理專建議不牢靠，好不容易選了幾檔看好的基金，存了幾個月卻發現不賺錢，為什麼？因為基金很容易被營運成本吃掉利潤。基金最大的問題是「隱性費用」，不同類型基金管理費率有所不同，基金團隊的固定成本、銀行手續費、市場的匯率價差變動，如果選到好基金衍生出一些利息，結果匯率一變動，又東扣西扣，結算後會發現，沒虧本已是萬幸，很少有什麼賺頭。

買「股票」？台灣的股票市場規模太小，非常容易受到本土主力與外資操控。外資一進入就操縱股價，外資一撤出股票又不動如山沒價差好賺。如何在幾千支股票中選到潛力股？得費心研究，但看財報又擔心財報不實、新聞又內線交易層出不窮、還要懂基本面與技術分析⋯⋯最重要的是，股票需要本金，沒有大量本金基本上也賺不到什麼錢。 我曾經是台灣投顧老師，利用資訊落差就能可以輕鬆獲利，我對於股票專業知識與消息資源比一般散戶還要更具優勢，但當我離開投顧圈沒有強大優勢後，我發現我也只是比一般散戶更專業一點的散戶而已，一樣被主力上沖下洗造成百萬的虧損。我深感受選對具備遊戲規則公平性的投資工具對散戶是成功獲利的第一步。

（本文摘自金牌獵人（朱均澤）著《【圖解】滾出千萬獲利的匯差投資法：冠軍分析師金牌獵人從零開始傳授「獨創活K線」，掌握交易時間週期，輕鬆賺匯差》，采實文化提供）

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