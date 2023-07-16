苑舉正：哲學對於電腦發展之大用

本書，太有趣了，也太重要了！

電腦的出現，是我成長過程中最大的衝擊！

我是哲學人，不是理工男，所以電腦對我來講是一項非常難以理解的東西。我甚至不懂，電腦，為什麼叫做「電腦」？

直到閱讀這本書以後，我突然明白了，原來電腦的基本原理，就是不斷地在模擬人腦的運作過程。

雖然一個是機器，另外一個是生命，但是在這本書當中，機器與生命是放在一起來看的，甚至就是人存在於這世界的兩面。

「數位現實」（DR）是理解電腦與人腦關連的核心，而關鍵是將以往認知轉換為數位現實。

我們的認知一直是整體的圖像，我們以類比的方式認識這些圖像。歷經了幾萬年，我們都是這麼看世界，然後數位化出現了。

數位化將圖像分割成極為細小的單位，然後用最簡單的0元1展現每一個單位，接著就是透過螢幕重現圖像。

因此數位能夠勝過類比，主要就是，模擬思維與數位重組，而且由點而線，由線而面，由面而體。

同時，讓電腦出現的工具來了！這就是作為數學基礎的集合論。數位化從最基本的數位，將點、線、面，體，集合在一起，用的就是集合論。

單有集合論還不夠，必須是公理化的集合論。這是個非常重要的觀念，因為公理的觀念，就是發展系統的基礎。

透過公理化的集合論，人的生命就是一個透過電腦來模擬的系統。在將人的認知發展為系統的過程中，有三件事情是最具顛覆性的：

第一、人的各式認知都可以用集合表達，而且這些集合就是組成認知的要素；

第二、我們一般認知中，行為的動機，物理的複雜，以及理想的發展，都是無限的，但其實它們不具有無限性，因為都可以當作不同的集合；

第三、數位化的世界不但以人為主，還以人的行為、物理，與理想為主。這三項要素，就像三種基本色素一樣，可以搭配出一切。

這是一個清晰又偉大的框架，可以說明過去，現在與未來的一切，而這也是為什麼生命演化也是電腦發展的重要問題。

因此，客觀存在世界觀的建構是可能的，而且它依然展示無限世界的，但實際上它是由公理化的集合論所建立起來的系統。

那麼，這當中的哲學發揮什麼作用？

坦白講，在閱讀本書之前，我認為，哲學對於電腦的發展沒有發揮什麼功用。但是閱讀本書後，我發覺，哲學對於電腦的發展有很重要的功用。

我想說兩部分：

首先、雖然電腦的發展改變了我們對無限性的認知，但是有限性的認知也是電腦的限制。這些限制要逐漸突破，例如在發展下一代電腦（例如量子電腦），需要哲學引發向前發展的動力。

其次，哲學以發揚想像力為主，其中正如本書所言，包含宗教與神秘主義的議題，都可以討論，讓電腦更貼近於人的思維。

最後，我想說，這本書牽涉到很多科學認知與術語，但它們並不能夠阻礙我們想要瞭解，這個時代中最偉大的文明貢獻：電腦。 基於本書主題的重要性，我向國人鄭重推薦此書。

（本文作者為臺灣大學哲學系教授苑舉正，摘自喬治．湯納著《電腦如何學會思考？更新人類理解現實方式的「數位現實理論」》，鷹出版提供）

延伸閱讀

現今的人工智慧其實沒有智慧？

機器智能會危及人類嗎？專家：釐清風險與效益

一文看懂通用記憶體的運作方式