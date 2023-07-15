超智慧何時問世？關於機器智慧未來的看法

人工智慧靠著兩個主要領域的進程恢復了失去的威望：一是在機器學習上追求更扎實的統計和資訊理論基礎；二是追求在各種專門問題及領域上，創造實用且有利潤的應用程式。然而，人工智慧社群的早期歷史可能有些殘存的文化影響，使得許多主流研究者不願意向太遠大的企圖靠攏。圈內大前輩尼爾斯．尼爾松（Nils Nilsson）就曾抱怨，現在的同事缺乏他那個年代推動領域前線的大無畏精神。

我認為，某些人工智慧研究者對於「名望」的顧慮，讓他們的思考退化了。我聽到他們說什麼「人工智慧以前被世人評說太虛浮，現在我們有了扎實的進展，可別冒著風險失去我們的聲望。」這種保守主義的結果，就是他們更加關注支援人類思考的「弱人工智慧」，遠離了企圖將人類水準智慧機械化的「強人工智慧」。

其他幾位人工智慧的創始者也回應了尼爾松的感歎，包括馬文．明斯基、約翰．麥卡錫和派崔克．溫斯頓（Patrick Winston）。

過去幾年，人工智慧風潮似乎再起，但也許尚未蔓延到通用人工智慧（尼爾松口中的「強人工智能」）的復興運動。除了更快的硬體，許多人工智慧分支領域的大幅進展（主要軟體工程，此外則是計算神經科學等相鄰領域）都讓當代的許多計劃獲益良多。2011 年秋季，賽巴斯丁．史藍（Sebastian Thrun）和彼得．諾維格（Peter Norvig）在史丹佛大學開設了免費的線上人工智慧入門課程，反響不錯，全球各地約有16 萬名學生登記選修課程，且有23,000 人完成修業，可謂優質資訊與教育潛在需求的指標。

專家對於人工智慧的未來意見往往南轅北轍。不管是時間進程，還是人工智慧的最終形式皆眾說紛紜。至於人工智慧未來發展的預測，近期的一份研究指出：「其信心十足，一如其分歧多樣。」

儘管尚未有人仔細測量當前世人對人工智慧的信念分布，但我們從眾多較小的調查和資訊觀察可以大略推敲出概貌。尤其近期有一連串針對相關專業社群人員所做的問卷調查，詢問他們預期何時能開發出「人類水準的機器智慧」（定義為「可從事人類絕大多數的職業，至少要有普通人水準」），結果可見表二。合計的樣本得出以下估計（中間值）：

2022 年有10% 的可能性，2040 年為50%，2075 年為90%（問卷受訪者在「人類持續科學活動而沒有大型負面干擾」的假設下所估計的時間）。這個數字不能盡信：樣本相當小，不一定能代表全體專家。然而，這個數字卻和其他調查結果一致。

調查結果也與近期幾篇針對二十多位人工智慧相關領域研究者的訪問一致。舉例來說，尼爾松在他時長又傑出的研究生涯中，致力於搜尋、計劃、知識呈現，以及機器人學的各種難題；他寫了好幾本關於人工智慧的著作，近期還寫完至今最全面的人工智慧史。關於人類水準的機器智慧何時會到來，他的看法如下：

10% 的機會：2030

50% 的機會：2050

90% 的機會：2100

從發表的訪談稿來判斷，尼爾松教授回答的機率分布和該領域眾多專家看起來十分相似—儘管在此我還是要強調，看法其實眾說紛紜：有些專家胸有成竹、自信滿滿期待人類水準的機器智慧將在2020 至2040 年之間出現；也有人同樣充滿信心，但認為人類水準的機器智慧永遠不會成真，或者依舊遙遙無期。此外，有些受訪者覺得人工智慧的「人類水準」這種概念不但定義不明，還有誤導之嫌；或基於其他理由，不願意在受訪中留下預測數據。

我個人認為，就人類水準機器智慧誕生之日而言，專家調查中的中間數並沒有足夠的機率質量（在增加「在人類科學活動未經重大負面崩壞而能持續」的條件後）。人類水準機器智慧在2075 年，甚至2100 年，都還沒開發出來的機率有10%，這似乎太低了。

綜觀歷史，在預測自身領域進展速度，以及該領域將如何進展這兩件事上，人工智慧研究者並沒有什麼好成績。一方面事實最終證明，下棋這類的活動只需意外簡單的程式就能達成；而聲稱機器「永遠」不能做這做那的反對派，也是一錯再錯。另一方面，專業人士更常犯的錯誤，在於低估一個系統在真實世界穩定工作有多困難，又常高估他們自己偏好的計劃和技術所占的優勢。

上述調查也問了兩個與我們的疑問有關的問題。一是詢問受訪者，如果人類水準機器智慧率先達成了，那麼達到超智慧還要花多久的時間，結果列於表三。

另一個問題則是，如果人類水準機器智慧達成了，對人類總體的長期影響是好是壞。結果總結於圖二。

我個人的看法依舊和此調查所呈現的意見略有不同。我認為「人類水準機器智慧出現後不久，超智慧立刻就會問世」的發生機率，比調查的結果更高。對此我也有兩極化的展望：我認為結果可能大好或大壞，而非走中庸之道。至於原因，我會在後文繼續釐清。 樣本小、取樣偏差，以及最重要的—引導式主觀意見的不可靠本質—都提示我們不應太深入探究這些調查和訪問。然而，儘管這些調查無法讓我們得出什麼扎實結論，我們還是可以從中做出簡略的小結。這些調查（至少可以暫代更好的數據或分析）主張，我們也許可以合理相信，人類水準機器智慧有相當大的機會在本世紀中發展出來，遲早會發展出來的機會也不小，並可能馬上促成超智慧的誕生。各種結果都有不小的可能會發生，包括了極好的結果，或是糟糕到讓人類滅絕。最起碼，代表這個主題值得進一步深究。

（本文摘自尼克．伯斯特隆姆著《超智慧：AI風險的最佳解答》，感電出版提供）

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