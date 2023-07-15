為什麼關鍵時刻總是失常？

認知科學家翔恩．貝洛克(Sian Beilock)是研究失常方面的專家。她在關於這個主題的著作《搞什麼，又凸槌了？！》(Choke)中澄清說，失常不僅僅是表現不好—而是在「應對高度緊張的情況下」比我們平時表現得更差。

運動心理學家傑維(Michael Gervais)博士說，這叫做失常，因為我們正在「扼殺取得自己精湛技藝的管道。」當環境和自我強加的壓力壓垮我們的技能時，我們就會失常。在空無一人的體育館裡投罰球，和在比數接近的比賽結束前一秒投罰球，在生理上是完全相同的動作，但情況卻截然不同。沉著就是把一個人在正常情況下的信心帶到另一個壓力的環境中。

指導明尼蘇達雙城隊達到顛峰表現的心理學家阿伯曼(Rick Aberman)解釋說，教練可以透過觀察球員的語言，並只在正面的框架內與球員交談，來幫助他們。這並不是因為球員不能接受批評，而是因為當你吩咐某人避免特定的動作時，實際上會增加他們做那個動作的可能性！「當教練回顧一場比賽的表現時，」阿伯曼解釋說，「如果只注意下一次不要做什麼，這是讓球員失常的禍因。」指出錯誤的地方會將這個想法植入球員的腦海中。過分思考不要做什麼，是確保你會做這件事的好方法。所以在籃球中進行防守時，即使說「雙腳不能交叉」，也會不自覺地引發球員雙腳交叉。這就是為什麼對某人說「不要驚慌」，從來沒有一次是有幫助的，大家都只聽到後面的兩個字。

無論我們最先想到的是什麼—無論是接受，還是拒絕—我們最終都會去做那件事。「當運動員想到自己搞砸了，他們更有可能會搞砸，」貝洛克寫道，「在表現過程中，控制你的想法和腦中畫面的能力是極為重要的。」沉著是了解哪些情緒是有成效的，哪些情緒不是，該聽什麼和該忽略什麼，以及哪些資訊對你自己最有可能會有幫助。如果你注意到，所有這些行為都有一個共同點：它們都在你的控制範圍內。

讓情緒成為奪標的祕密武器

我曾在德瑪莎天主教高中擔任肌力和體能教練，該校的校友有馬凱爾．富爾茲(Markelle Fultz)和維多．歐拉迪波等現役NBA球員，以及艾德里安．唐特利(Adrian Dantley)和丹尼．費里(Danny Ferry)等退役老將。我記得有一次看到當時排名第二的德瑪莎天主教高中，被一支實力遜色的球隊打敗，比賽結果令人驚訝。在我觀看的過程中，讓我印象深刻的不是輸球這件事，而是我在整場比賽中注意到瓊斯教練的反應。

如果你的眼睛只盯著瓊斯教練，你看不出他的球隊正在被一支較弱的球隊擊潰。儘管瓊斯絕不是一個克制感情的人，他會在需要的時候表現出情緒，但他能夠在那場失利的球賽中保持沉著，因為他的球員需要看到他這樣。他明白，他在那場比賽中的行為，會比比賽本身持續更長。他的行為會延續下去，身為教練、老師和領導者，你輸掉比賽的方式和你贏得比賽的方式一樣重要，甚至更重要。 德瑪莎曾一度取得優勢，領先了三分。九十秒後，他們又被對手反超五分，而教練的神態舉止從未改變。我認為這是瓊斯原則：許多最能產生效果的教練，都是你可以看著他們、但無法判斷他們的團隊表現如何。馬刺隊的格雷格．波波維奇(Gregg Popovich)和愛國者隊的比爾．貝利奇克似乎也是信奉瓊斯原則的人。這並不意味著他們不在乎球隊的表現；這意味著他們不會被失望或情緒牽著走。

（本文摘自小亞倫．史坦、喬恩．斯特恩菲爾德著《奪標心態：戰勝壓力、克服停滯、打敗倦怠，MVP球星柯瑞、杜蘭特個人教練的高績效自我管理策略；生涯最多勝中職總教練洪一中盛情推薦》，感電出版提供）

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