忙碌是一種懶惰？人們經常把時間浪費在小事

即使只是坐下來，盤點一下你是如何耗費時間和精力的，這也是一種有用的練習，可以幫助你弄清楚你在意的事物。我們可能會說服自己是其他的事情，卻心口不一，這是一個殘酷的事實：我們只會為自己認為值得花時間的事，騰出時間。

蘿拉．范德康(Laura Vanderkam)著有時間管理方面的書籍，包括《一週一六八小時》(168 Hours)。她用花多少時間在「與人生目標有關的事情」上，來衡量這一天是否有意義，我喜歡那樣的框架，重點不在於你根據某些外在指標所取得的成就，而是在於你對你關心的事情有多滿意。關鍵的檢視應該是：我現在正在做的事，對我的人生目標有幫助嗎？

我今年四十五歲了，對於二十年後我想成為什麼樣的人，我有一個清晰的願景。六十五歲的小亞倫．史坦將在身體、情感和心理方面保持健康，與他的孩子、家人、朋友、同事和客戶保持密切關係，並從事有意義的工作，為他人服務。當我面臨任何決定時，無論大小，我都會問自己：這會讓我更接近，還是更遠離那個版本的自己？我根據這單獨的一個問題來控管我的時間和精力。

范德康批評人們抱怨自己「實在太忙了」，她不是在指責他們不努力。相反的，她讓我們看到了這樣的事實：幾乎每一個積極進取、勤奮工作的人都在浪費大量時間。你認為那不包括你嗎？ 在一段為期三天的期間裡，以十五分鐘為單位記錄你的時間，你會驚訝地發現有多少單位的時間是完全被浪費的。「大多數聲稱工作過度的人，他們的工作時間比自己想像中的要少，」范德康寫道，「人們有許多工作方式都非常效率不彰。」

她推薦的策略是實際規畫一週一六八個小時中的每一個小時，「如果你想要的話，很容易有時間每晚睡八小時(每週五十六小時)，每週工作五十小時。這樣加起來有一○六小時，每週還有六十二小時用於其他事情。」透過這個觀點，你可以感受到一週的時間可以有多充裕。一旦你掌握了你實際運用時間的方式，你就會停止假裝你找不到時間做某事，並接受是你選擇不要為此騰出時間的事實。

忙碌是一種懶惰，要從起床就解決

個人成長領域的先驅、企業家和作家費里斯(Tim Ferriss)認為，「忙碌是一種懶惰，代表懶惰的思考和未經計畫的行動。忙碌最常被用來當藉口，以規避少數極為重要、但讓你不舒服的行動。」 很多人都吹噓自己有多勞累，好像這是一種榮譽徽章，較勁誰能做更多的工作，除了在助長一場危險、且不斷升級的軍備競賽之外，這樣根本沒有任何意義。自律專家魏登(Rory Vaden)在他的著作《贏在拖延術》(Procrastinate on Purpose)中巧妙地指出了這個問題的精髓：「你的問題不在於你太忙了，你的問題在於你沒有掌握自己的情況。」 魏登寫道，一旦你掌握了自己的情況，「你就賦予了自己能力，來創造自己的解決方案。」我們覺得沒有足夠時間的壓力，是我們自己強加的。我們的任務可能來自我們的老闆或客戶，但我們如何管理我們所握有的時間，完全由我們自己控制。

說出來也許你會不相信，我以前曾經可以灌籃。那些日子已經過去了，但有件有趣的事情一直伴隨著我。當你跳到空中時，你的身體會釋放一個內建的自動保險功能。很簡單：你的身體不會讓你跳得比你能安全著地的高度還高。你是受到保護的！ 我喜歡這個概念，因為它可以全面應用於我們允許自己承擔的事情。我們都感到負擔過重，但是很少會碰到我們的能力無法承擔的情況，我們只需要更明智地運用時間和精力即可。

在工作中浪費時間的情況很普遍，因為「商務人士光是在管理電子郵件和社群媒體的收件匣，就要花掉一半的工作時間。」 一半的時間！ 沒錯，我們都必須查看電子郵件，而且有些職業的工作內容就和社群媒體相關，但說真的，這個數字真是驚人。

行為經濟學家艾瑞利(Dan Ariely)研究我們為什麼做我們所做的事情，他把這種活動稱為「結構性拖延」(structured procrastination)。我們經常把時間浪費在小事上，來拖延我們應該做的事情。艾瑞利指出，一天的頭兩個小時是我們處於「高認知能力」的時候，並認為我們經常把這些關鍵時間浪費在電子郵件、上網或社群媒體上。

作家范德康發現，所有領域的高績效人士都會善用早上的時間，這是他們意志力強盛、且最樂觀的時段。如果把一項任務拖延到一天結束才去做，你就有可能根本不會去做，因為你不可能會比早上來的更有時間、更有精力和對新事物抱持更開放的態度。從我有記憶以來，我就把早上的習慣做到極致，因為這是我心情最好、精力充沛、成長的條件也最理想的時候。事實上，我覺得我在清晨的生產力，遠比一天中其他時間加起來更高。

我曾經問過NBA冠軍、前金州勇士隊前鋒哈里森． 巴恩斯(Harrison Barnes)關於時間管理的問題，這是所有職業運動員都非常重視的。如果不嚴格分配一天的時間，你甚至無法打進NBA，而巴恩斯受到了其中一位優秀運動員的教導，他說：「在我和柯比一起練球之前，我不知道一個人能多早起床來練球。那次好像是凌晨四點的時候，我還在想把我的眼屎給揉掉，他就說『走吧。』」

顯然，與柯比的經歷對巴恩斯產生了深遠的影響，那改變了他安排一天的方式，甚至改變了一天可以從多早就開始。現在，他告訴我，「籃球一直以來是我早上做的第一件事。」當與你競爭的每個人實力，都已經跨過了天賦的門檻，正是這些小事情會帶來巨大的差異。事實上，它們根本不是小事情。 在運用一天中的特定時段方面，根據個人的差異和偏好，會有很大的不同。在我職業生涯的大部分時間裡，我喜歡在早上五點到七點之間工作，並在這段時間裡茁壯成長。現在，我通常喜歡在早上七點到九點工作，我的時段可能不適合你，你的最佳狀態甚至可能要到上午九點或十點才開始。儘管我很尊敬柯比，我不會鼓吹你必須在凌晨四點開始一天的工作，因為這對柯比而言是有效的，找到適合你的方法就好。

（本文摘自小亞倫．史坦、喬恩．斯特恩菲爾德著《奪標心態：戰勝壓力、克服停滯、打敗倦怠，MVP球星柯瑞、杜蘭特個人教練的高績效自我管理策略；生涯最多勝中職總教練洪一中盛情推薦》，感電出版提供）

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