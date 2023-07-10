話該怎麼講 結果立刻不一樣？這一招取得主導權

想問我什麼問題？

本篇我一次教你兩種魔法，而且只需要使出一招簡單的技巧。這種技巧背後的心理學可以將開放式問題變成封閉式，於是你就能獲得滿意的結果或答案。

我曾經看過許多人在銷售簡報結尾時犯下大錯，於是就想出這個技巧。

許多人在簡報結束之後會問：「大家有沒有問題？」這道問題會下意識暗示對方，他們「應該」有問題，假如沒有，感覺就很奇怪、甚至有點蠢。結果他們就不會給你明確答覆，而是先離開、考慮一下再說。

簡單換個字，你就能取得主導權。

把「大家有沒有問題？」換成「想問我什麼問題？」

簡單換個字，你就能掌握主導權。把「大家有沒有問題問我？」換成「想問我什麼問題？」；你先假設會有結果，那他最直接的回應就是「沒有問題」。這有什麼意義？代表他已經有所決定，而且你也有心理準備。這樣換字，通常會讓你得出前述答覆，或他們會問你特定的問題，希望你能回答他。

不管如何，你都讓對方更容易做出決定，你也就不會再聽見誰說：「我需要時間考慮看看。」

這是第一句。第二句神奇字眼可以說既簡單、又有效，不管是用說的、寫的，或是傳簡訊都非常管用。若你想不費吹灰之力，就從對方口中套出資訊，以下這一招最讚。

請想像一下，你已經和某人見面，也希望之後能夠再談。此時，許多人都會犯錯，也就是問對方：「你方便給我電話號碼嗎？」當你問對方「你可以給我ＸＸＸ嗎？」，對方就感覺自己可以拒絕你，這樣一來你就更難得償所願，因為對方直接的回答是「好啊」或「不行」。以上問法營造出的氣氛，就像在刺探某人隱私一樣。其實你應該問：「我該打哪一支電話聯絡你？」對方便會輕易給你資訊。

看過以上這兩套神奇字眼你就曉得，只要換掉幾個字，你的對話結果就會大不同。

簡單換個字，你就能取得主導權，將原本的「你方便給我電話號碼嗎？」換成「我該打哪一支電話來聯絡你？」

只要換掉幾個字， 你的對話結果就會有很大的不同。

（本文摘自菲爾‧瓊斯著《讓人無法拒絕的神奇字眼：話該怎麼講，結果立刻不一樣？ 精準掌握幾個字，瞬間消滅對話中的負能量》，大是文化提供）



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