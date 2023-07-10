想提升職加薪？先做好這些準備

努力工作，不外乎就是希望升職和加薪，這也代表著公司對自己的重視及個人在市場上的價值。因此，升職和加薪可說是工作成就感的重要來源。

但是向主管談升職和加薪，會讓許多人覺得很有壓力，一來擔心主管會覺得自己過度要求，二來也會擔心萬一沒談成，在雙方的心裡留下芥蒂，不利於後續工作上的相處和配合。但若不主動提出，自己又會覺得委屈。

面對這樣的糾結，很有可能會影響往後的工作狀態，這時就要啟動思考馬達，讓自己理出明確的行動方針。接下來同樣以「提議前」和「提議後」分別說明。

一、向主管提升職加薪前的準備

向主管提升職加薪是一種「難以抉擇」的情境，如果一一提及自己在公司做了哪些事情，很容易讓主管因為資訊瑣碎而抓不到重點，偏離了溝通的主題。透過「提問」，聚焦在自己的工作績效以及不可替代性，這會大大增加升職加薪的可能性。當然也必須考慮到萬一主管不同意，這時應該如何漂亮收尾，才不會讓彼此日後的相處變尷尬。

在「搜尋」階段，需要明確列出過去一年自己在公司的亮眼表現和工作績效，最好有具體的數據，而且要能夠比較，例如和其他同事相比或和去年同期的自己相比，這些數據都能增加說服主管的力道。這也提醒我們，平時就要記錄自己的工作績效，以免需要時得花大量時間去找。另外，也要搜尋公司未來三年的發展方向，以及確認自己在這發展方向上的不可替代性，例如相關證照的累積和關鍵客戶人脈的培養等。

最後靜下心來問自己：如果升職加薪不成，可以接受的第二方案是什麼？也許是先加薪一部分，等達到某個更高的績效再繼續談；也許是約定好拿到哪一張證照，就可以進行升職和加薪。

在「結論」階段，要確認工作績效的關鍵數據是否已經全數列出、自己在公司未來發展有不可替代性的證據是否已齊備，以及第二方案是否已經想清楚。

最後是「輸出」階段，可將要和主管討論的重點用關鍵字的形式寫在便利貼上，因為談論這類題目時，很容易因為緊張而語無倫次，透過一張便利貼就能幫助自己在緊張情況下依然能說清楚想法。如果你的主管特別喜歡視覺型的呈現方式，也可以把你想要分享的重點以一張A4紙清楚呈現出來，這樣不僅不會忘詞，還能讓主管感受到你對於此次談話的重視。

有關提議前的思考馬達，整理如下表。

提問 ● 我值得升職加薪的工作績效有哪些？ ● 公司未來三年的發展，自己不可或缺的地方在哪裡？ ● 如果無法立刻升職加薪，我的第二方案是什麼？ 搜尋 ● 整理過去一年具亮點的工作表現和績效。 ● 釐清公司未來三年的發展方向，以及自己的不可替代性。 ● 自我省思，如果無法升職加薪，可以接受的方案為何。 結論 ● 列出主管最在意的工作績效。 ● 確認自己在公司未來的不可替代性為何。 ● 確認可以接受的第二方案是什麼。 輸出 ● 將重點列在便利貼上，以免因緊張而忘記要表達的內容。 ● 將重點清楚條列在A4紙上，讓主管意識到你對此事的重視。

二、向主管提升職加薪後的心情整理

其實，要和主管談升職加薪是一件讓人很忐忑的事，但不管成功與否，對自己都是一種意外狀況，依然要繼續工作，依然要拿出好表現。因此，和主管討論升職加薪結束後，也是啟動思考馬達的好時機，整理如下表。

提問 ● 我現在情緒很激動，如何讓心情平復？ ● 我現在情緒很激動，絕對不能做的事情是什麼？ 搜尋 ● 搜尋對自己效果最大的五感情緒安撫法。 ● 搜尋讓自己心情平靜的音樂和影片。 ● 找一位和自己處得來的同事聊聊天，聽取建議。 結論 ● 運用五感安撫法。 ● 聆聽靜心音樂，讓自己放鬆。 ● 和同事交流談心，讓自己穩定情緒。 輸出 ● 運用讓自己平靜的安撫法。 ● 不要在情緒劇烈起伏下做任何事。 ● 專注在穩定自己的情緒。

向主管提出升職加薪後，屬於「突遭意外」的情境，成功了會很開心，但也要小心，因為容易遭到同事眼紅嫉妒，不利於接下來的工作合作；失敗了會很難過，甚至感到生氣，這時更要小心，因為一衝動就可能說出或做出讓自己後悔的言語和行動。

愈是在突遭意外的時刻，我們更要透過五感情緒平復法來穩定情緒，這樣才有機會啟動思考馬達。因此，在與主管討論升職加薪之前，就要先設定好五感情緒安撫法的物品，讓討論一結束就能安撫自己波動的情緒。

突遭意外情境要啟動思考馬達有個重要前提，就是用盡各種方法安撫自己因為意外而產生的劇烈情緒波動，讓腦內那頭暴衝的大象穩定下來。當情緒穩定後，啟動思考馬達也不是問自己要做什麼，而是提醒自己如何在此時此刻持續鎮定；此時此刻，不做什麼比做什麼更重要！讓自己不做什麼，是此刻的重點。

我就曾經因為情緒激動而做了讓自己後悔的事。當時我受邀參加TEDx的分享，上台前一天進行最後一次預演，沒想到預演狀況很糟，整份簡報在上台前一天決定大幅調整。這當然是一個意外情況，也讓我感到壓力很大，情緒劇烈起伏。這時一位合作夥伴打電話問我，三天後要在高雄開設讀書會的準備工作進行如何，若有需要行政支援，她可以先行處理。那時我的情緒起伏很大，滿腦子都是TEDx的內容，根本無暇顧及讀書會。極度煩躁的我對她說：「讀書會的事情由你處理就好，我現在沒心思想這件事。」這個回話內容加上我不耐煩的語氣，導致她的火氣也上來了，然後她憤怒的語氣又激得我火氣更大。這一來一往把我們的關係都破壞光了，直到今天我們都還沒說過話。這就是在情緒起伏下說出讓自己後悔的話。

因此，面對遭逢意外而讓自己情緒起伏的情境，啟動思考馬達最重要的任務，就是要爭取時間平復情緒，在情緒尚未穩定之前，少做事比多做事還重要。

【思考關鍵重點】

● 聚焦在自己的工作績效以及對公司的不可替代性，會大大增加升職加薪的可能性。

● 平時就要記錄自己的工作績效，不然需要時得花大量時間去找，甚至有可能找不到。

● 愈是在遭逢意外的時刻，更要先透過五感情緒平復法穩定自己的情緒。

（本文摘自曾培祐著《思考馬達：從生活到工作，4步驟高效運用你的大腦》，遠流出版提供）



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