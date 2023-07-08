學會這麼問候 「長輩緣」手到擒來

介紹一個可以使用在年長者身上的絕妙好招。前陣子，我湊巧聽到某位女性自言自語，因而發覺了一件令我深感佩服的事。那是一位七十歲的女性，她捧著臉頰，喃喃自語地說：「最近總有點在意法令紋呢……。」

在別人眼裡，年入七十，長出法令紋應該是理所當然的事吧？但是換作本人，可是在意得不得了。這件事讓我心感佩服的是—人不管到了幾歲，果然都有「希望自己不要改變」的願望。這份心情不論男女，只要過了三十歲，我想大概都會有。

因此我認為，想要開啟一場令人心情愉快的對話，就要首先能對這種細微的心情給予共鳴。當你遇到很有精神的人時，希望你務必積極地使用以下的Killer Question。

★「為什麼您看起來都沒有變呢？」

如果對方給你看他十年前的照片，你說對方的外觀完全沒有改變，反而會讓人覺得很奇怪。因此，沒有必要對外表多說什麼，應該將重點放在他人活力充沛的樣子。假如

你針對這點說了：「為什麼你都沒有變呢？」對話就會像這樣展開。

（O）

友人：「不不，我變了很多啊！」

你：「不，那精神奕奕的感覺，可一點也沒有變呢。」

友人：「是真的嗎？」

你：「是的，完全沒有變。你是不是有特別在注意什麼？」

友人：「硬要說的話，就是每週去一次健身房吧。」

你：「果然是這樣！」

人們通常都一定有付出什麼努力，或是嚴守某些方針來維持自己的生活—為了與人順利對話，這是個不可忽視的要點。

不過話說回來，也有些絕對不可以提起的話題。首先是「變得很有氣勢了」這句話，因為這也可能被認為暗藏著「胖了」、「老了」等意思，所以一定得多加注意。

第二個則是更不好的例子，那就是：「我們都變老了呢。」其實，我也曾經被這麼說過。那是在我跟對方睽違二十年後再次見面的場合上，聽到老朋友說的。雖然彼此的年紀確實都有所增長了，但被這麼一說還是有點不快，甚至覺得對方「很沒常識」。這一點，其實就像我前面所提到要注意的—話題不該涉及外貌。

最後就來統整一下吧。人們一如往昔般有活力、精神奕奕的感覺，其實比外觀還要來得更有魅力。對方可能為此付出許多努力，或刻意地嚴守某些方針來維持。如果你能表現出「察覺到這點」的機靈，不僅能讓對方感到被尊重，也會使對話變得更加有趣。多多使用這個詞句吧，對方連看待你的眼神都會改變。

〔POINT〕「你都沒有變」應該要形容精神，而非外貌。

（本文摘自伊庭正康著《不用好口才，也能聰明回話(暢銷新版)：好人緣話匣祕笈，一開口就打破僵局，商談、閒聊都能擄獲人心！》，方言文化提供）



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