化悲劇為喜劇的「卓別林話術」

相信交談時，偶爾也會遇到對方情緒不佳的時候吧？這時，就來一句「能讓生氣之人冷靜下來」的妙語吧。

當一個人遇到「不順心」情況時，最容易顯現出自己的人格。但這不代表你不該陷入「憤怒」、「煩躁」的情緒，而是想建議你，要改變表現的方式。越是令人生氣的事，就越要活用「說話方式」來讓事情變有趣—這就是閒聊時的鐵則。

其實，幾乎所有令人生氣的事，只要「轉念一想」就可以變得有趣；而令人煩躁的事，也能因此變成「有點幸運」。

例如，因為沒能拿出成果，被卸除「重要職務」—我想應該沒有什麼比這個還要令人氣憤難平的了。這時，我建議你說一句：「雖然被換下來令人生氣，但也覺得還不錯呢。」聽你這麼一說，周圍的人一定會問：「咦？為什麼？」

來介紹我的實際案例吧。身為公司的長期員工時，我也曾經遇過在「正想好好努力」的時候，卻被撤換職務的經驗。因為很認真在工作，所以發生這種事理所當然地會覺得很生氣。

不過我並不會將憤怒表現給周遭的人看，反而會說：「這次還真的是被打敗了。雖然這樣講有點冒犯，不過我覺得也還不錯呢。」聽到這番話的人，都異口同聲地說：「為什麼？」、「真的嗎？」

這並非我的逞強，而是改變了想法之後，真的如此認為—

「可以了解別人在想要認真努力時，卻被卸除職務的心情。」

「就算被撤換職務，但還有別的責任在等待自己，其實依然有受到眷顧。」

「這樣一來，什麼時候辭職都無所謂了。」

「像這樣的經驗……，十年後一定可以變成話題吧。」

就像這樣，在改變想法後，我查覺到了其他重要的事情。

看到這裡你可能會想：「我又不是什麼聖人君子，才說不出這種話呢！」當然，在遇到這種事的時候，腦袋裡有九成都是悔恨；但是剩下的一成，則還擁有很多的可能。而這一成的感情，就是其中的「小幸運」。

其實只要仔細想想，你就會明白—若不是關係非常親密，很少有人會認真想聽別人說些垂頭喪氣的話。大好機會其實都還是聚集在開朗、有精神的人身邊。

所以請你這樣試看看—雖然遇到令人生氣或難以接受的事，會失落是一定的。但不要只是失落；或光想要詛咒他人、說人壞話……，也在你的台詞最後加句「還不錯」吧。

這麼一來，你將會有種不可思議的感覺。而且隨著時間過去，在你心中覺得「不錯」的比例，還會慢慢增加。從一成到兩成、兩成到五成，然後五成變成七成，直到連周遭的人都認同：「原來如此，還有這種想法啊！」

把小小的悲劇，刻意看成喜劇，就是這方法的精隨。你可以把自己當成「喜劇之王」卓別林，而這就是我將之命名為「日常的卓別林法則」。我確信將這招運用在對話中，就能保持與人交談最剛好的程度。

〔POINT〕將人生的小悲劇，刻意說成是喜劇，就是受歡迎的法則。

（本文摘自伊庭正康著《不用好口才，也能聰明回話(暢銷新版)：好人緣話匣祕笈，一開口就打破僵局，商談、閒聊都能擄獲人心！》，方言文化提供）



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