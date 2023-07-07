經典時間管理法 什麼是三隻青蛙法則？

世界頂級諮詢師博恩．崔西（Brian Tracy）在著作《時間管理：先吃掉那隻青蛙》（Eat That Frog!），為人們提供了一種專注於最重要事情的方法，稱為「三隻青蛙」時間管理法。它和義大利經濟學家維爾弗雷多．帕雷托（Vilfredo Pareto）在一九○六年提出的二八法則也被稱為帕累托法則，有著異曲同工之妙，即要將八○％的精力花費在二○％的重要事情上。「三隻青蛙」就是這二○％的要事。

1.什麼是「三隻青蛙」時間管理法？

「青蛙」代表最艱巨、最重要的任務。「三隻青蛙」指的是人們每天（週、月、年）最重要的三件事。找出你一天、一週、一個月、一年、一生中最重要的三件事，他們就是你必須吃掉的「三隻青蛙」。利用帕累托法則，每天劃出 二○ ％的時間，集中精力專門對付這「三隻青蛙」。

2.如何理解「三隻青蛙」時間管理法？

如果不優先吃掉「青蛙」，你就有可能拖延。每天先解決最具挑戰性的任務會讓一天都過得很輕鬆。採用「三隻青蛙」時間管理法能讓自己知道最急需解決的只有三件事，進而產生一種緊迫感。而且每當做完一件事時，就能獲得不斷向前的動力和信心。要有效使用「三隻青蛙」時間管理法，可以從以下三步來著手—

明確你的「三隻大青蛙」：寫下「如果我只能完成一件將對我的生活和工作成果產生最大影響的事，它會是什麼？」找出三項事情，這就是你的「三隻青蛙」的雛形，接著用SMART目標法將「三隻青蛙」可行化，它們很可能是一些非常重要、需要保持專注才能完成的大事。

先吃掉「最大、最醜的那隻青蛙」：即更重要、更困難的那個目標。為了專注於最重要的活動，每天至少在它身上投入八○％的時間，你需要應用「四象限法則」。另外你也能再規劃出自己的年度、季度、月度、每週和每日的「三隻青蛙」。

「三隻青蛙」法則不僅局限於工作，也應該包括工作、學習、生活、理財和關係等各層面，也就是藍色學習、紅色終生事業、綠色生活、白色意義和黃色愛五個方面都要兼顧，唯有全面而平衡，才能獲得最大的幸福。

每天保護自己的「青蛙時間」：你需要在你可利用的時間周圍劃出保護圈，不惜一切代價守住這個保護圈。一開始先將「青蛙」放入日程表，確保專注於此優先事項；接著大膽地說「不」，拒絕不必要的事情；直到關掉網路排除干擾，吃掉盡可能多的「青蛙」。

在生活中如何應用「三隻青蛙」時間管理法？

列出五個方面的「三隻青蛙」：生活如果是一個水桶，藍色學習、紅色終生事業、 綠色生活、 白色意義和黃色愛就是五塊構成水桶的板。成長與發展、職業與財富、健康與享受、平靜的內心、和諧的關係，每一部分都很重要，我們可以按照領域分別列出「三隻青蛙」。 你就想前面是一個心願水桶，你想實現哪些心願。我自己會列出五個方面的三隻青蛙，以藍色學習為例，年度包括讀書兩百本、「學習強國」累計積分過兩萬（編按：一款中國學習平台應用程式）、到書店五十次。

一次集中力量對付一隻青蛙：你想要從哪一個領域開始都可以，關鍵只在於你需要專注，如果什麼都要抓住，那結果只會是顧此失彼。我自己是每個領域都會列出三個，但我會以一個月為期，每個月規劃一個關鍵字，針對一個領域的一隻「青蛙」進行。比如我的十月是「學習強國」平均每天過五十分。

創造專門的時間：將「青蛙」寫入日程表，當在固定時間集中用於固定事情時，你很快就會養成習慣。我自己的方法是「一個月為期」，每個月集中養成一個微習慣，也就是對付其中一隻「青蛙」，這讓我很輕鬆地養成了許多好習慣，包括閱讀、運動、寫文章等。而開始時不要決心太大，要給自己小的目標，積累成就感，自從我十月開始養成了這個習慣，我的十一月和十二月也逐步掌握這樣的節奏。

因為不少朋友問過我都訂了什麼一個月內的微目標，所以我將自己二○二一年訂的目標列出來供參考—

一月（主題：愛）：每天抄經五個字。

二月（主題：親）：開啟「學習強國」應用程式每天學習五分鐘。

三月（主題：耐心）：每天個人消費支出二十一元內。（編按：指稱人民幣，約台幣一百元）

四月（主題：嘗試）：堅持每天量體重。

五月（主題：勇氣）：每天一張五色隨手拍。

六月（主題：堅持）：每天運動五分鐘。

七月（主題：綻放）：每天閱讀五分鐘。

八月（主題：感受）：每天早上擦地。

九月（主題：沉思）：每天動態冥想五分鐘。

十月（主題：成長）：每天完成「學習強國」應用程式五十分＋。

十一月（主題：探索）：每兩天看一部電影。

十二月（主題：蟄伏）：將每天的五色隨手拍進行拼圖。

（本文摘自曉一著《點時成金的五色時間管理：用「資產配置法」投資每一分鐘，建立原子習慣，讓自我價值如滾雪球般增長》，方言文化提供）



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