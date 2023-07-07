想要獲得真正休息 要避開這三個誤區

工作時天天盼假期，假期結束後大部分人會認為，休假比上班還累。在每年的節假日中，其實八○％的人不知道如何科學休息，這導致越休息越累，不僅是長假期這樣，週末都是如此。其實我們每年的假期並不少，不算年假、事假等，二○二一年的週末加統一休息的天數是一百二十五天，超過了一年中三分之一的時間，但你是否真正有妥善運用它，得到充足休息呢？

有句話特別扎心：誰最需要休息？是那些剛休完假的人。關於平日工作繁忙的腦力工作者如何開展假期的科學休息，我集合了三種最常見的誤區和真相，對症下藥，附贈三個親測有效的「錦囊妙計」。

誤區一：睡懶覺。工作日的起床總是很艱難，鬧鐘按了又按，一邊覺得睏，一邊又焦慮遲到。好不容易放假，誰都攔不住你，一定要隨心所欲睡到天荒地老。放假不睡到十一、二點，那都是虧本！

真相：補眠對腦力勞動者沒什麼用。疲勞分為兩種—體力疲勞和精神疲勞。前者是由於大量消耗體力後，體內產生了很多酸性物質，這可以藉由補眠、小憩補充能量來緩解勞累。但是當腦力勞動者感到疲勞，往往是因為大腦皮層極度興奮，但身體卻處於低興奮狀態。因此，改善這種狀態要讓大腦皮層鬆弛下來、身體興奮，然而睡覺卻無法達到這種作用。

如何做：不必停下來，只是稍做轉換。既然睡覺無法幫助自己大腦休息，那有什麼辦法？答案是不停止活動，只是改變活動的內容。大腦皮質的一百多億神經細胞，功能各異，它們以不同的方式，排列組合成各不相同的聯合功能區，這一區域活動，另一區域就休息。

真正的休息並非停下來，而是換一種內容。如果你平日用腦比較多，不如改為用身體的工作方式。例如運動半小時，大汗淋漓不僅不會讓你覺得累，還會讓你感到精力充沛。當然，對於天天加班確實睡眠不足的人，補眠是管用的。

誤區二：滑手機。你每天都花多少時間在手機上？平日打開最多的應用程式除了微信，還有什麼？滑手機和追劇是不是你最常用的休息方法？《好奇心日報》做過資料統計：「每人平均每天點擊手機兩千六百一十七次，手機螢幕亮著的時間，累計是一百四十五分鐘。」「如果把使用率排前一○％的人稱為重度手機依賴患者的話，這部分人群，平均每人每天點擊手機五千四百二十七次。」

上班時腦子不停地轉，一旦逮著時間，就想拿出它滑一滑來休息—不用動

腦啊，看到八卦能滿足好奇心，看到段子還能笑一笑，看一部短影片讓人生有

些不一樣，多好放假了更是無所顧忌地滑，看資訊、刷抖音（TikTok）、追追劇，一滑幾個小時過去，再一滑幾天過去，爽！

真相：滑手機只會讓你越來越累。你玩手機的頻率，可能遠超乎你想像。對腦力勞動者來說，最珍貴的身體資源是注意力和意志力。長期腦力疲勞的人，真正需要休息的方式，是那些能讓注意力和意志力徹底回血的方法，然而滑手機追劇，依然在透過各種形式的輸入，消耗你的認知、注意力、判斷力，進而加重大腦皮層興奮而身體萎靡的症狀。

如何做：保持對手機使用的覺察。人類的意志力其實沒有我們自以為的那麼強大，藉由覺察，會讓你更充分利用好自己的時間。

首先把手機放在視線之外，或不容易拿取的地方。對大多數人而言，早晨睡醒後第一件事就是拿起手機，晚上睡覺前最後一件事還是玩手機。為了控制使用時間，避免把手機放在隨手能拿到的地方，除非你有強大的控制力。我一般會把手機蓋住，這樣會減少自己碰它的機率。

其次是減少使用社交軟體。為了方便與他人聯繫，人們的手機會裝載各式社交軟體，比如即時聊天工具、微博（編按：中國最大的社交媒體平台之一，是一種允許使用者及時更新簡短文本，並能公開發布的部落格形式）、豆瓣（www.douban.com）等。刪掉不必要的軟體，儘量簡單化。如果你的手機上只有一個社交軟體，但還是習慣在上面花費數個小時，那不妨給自己設定專門看手機的時段，或規定不要看的時段。

最後讓手機使用的情況視覺化。「量化」會給人最直觀的感受，很多手機都有自動統計手機在什麼地方花了多少時間的功能。你也可以下載專門的應用程式進行統計，我從二○一七年開始用的是「24 PI」（安卓系統），相當有用； IOS系統則能試一下「小容」。我現在還能看到自己第一天使用手機的時間超過了七個小時，而現在我會儘量控制在四個小時左右。

誤區三：打卡式旅行。假期時也許你會選擇出遊，不論在國內還是國外，你想去一個新地方、換個新環境，渴望藉此發現生活中的美好，重燃內心對生命的激情。可是你發現，除了馬不停蹄奔波於不同的景點、流連在不同的商店之間，當你一個人坐在陌生城市的河邊、街頭的咖啡店裡時，強烈的疲憊感依然很熟悉—這時你拿出手機，在一個陌生城市過著舊有的生活—看看別人的假期過得如何。

真相：奔波不是旅行的意義。除了大腦皮層的高度緊張，精神疲憊的另一個根源在於我們對現有生活的厭倦。休息的根本目的在於重燃你對生活的熱情，一切無法達成此目的的休息方式都是「耍流氓」。旅行真正能點燃你內心美好的，不是一處景色，不是當地的風土人情，而是你在此情此景中的心境。奔波和快節奏讓你還沒來得及體會美好，就奔向下一處，雖然美其名「在陌生的城市旅行」，但你依然處在原本奔忙的生活模式，厭倦情緒仍舊揮之不去。

如何做：多做主動娛樂。正確的休息應該達到這樣的目的，「讓你擺脫疲勞，放鬆神經，並且重新精力充沛」。什麼是主動娛樂？就是需要你不停動腦和耗體力的娛樂，這些是能讓你沉浸其中的娛樂方式。比如看書；藝術創作—繪畫、唱歌、跳舞、玩樂器、設計產品；健身—有氧或無氧運動；寫日記；與親友們進行深入溝通。

不會休息的人不會工作，用五色時間管理法，讓自己獲得真正的休息，在假期結束前，感到能量滿載。

（本文摘自曉一著《點時成金的五色時間管理：用「資產配置法」投資每一分鐘，建立原子習慣，讓自我價值如滾雪球般增長》，方言文化提供）



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