韓國富爸爸：要像有錢人一樣思考 才能成為有錢人

如果告訴友人以錢賺錢的方法時，他們大多都會有這種反應：「現在還沒有錢，等以後有了錢再來做。」

這就像前面提到的，只是將灰塵聚集到某種程度成為第一桶金後，再說要來投資，這是錯誤的想法。開車需要練習，游泳也需要練習，為什麼大家沒意識到「以錢賺錢」也需要練習呢？

想想看，如果都沒練習開車就開上八個線道的高速公路中央，或是還沒練習游泳，就直接到大海中央會如何呢？投資也是一樣的道理，如果沒有事前練習就開始，投資就會成為垃圾桶，寶貴的錢就會變成垃圾。

只靠拼命存錢，不可能財富自由

為了達到財富自由，需要多少錢呢？很多人覺得是不是有什麼厲害的假設或公式，但我想的計算方式並沒有那麼複雜或特別，只要將1年的生活費乘上自己預期壽命即可。

如果一個月需要300萬韓元的生活費，1年就需要3,600萬韓元，想從五十歲開始財富自由，預期壽命是一百歲的話，3,600萬乘上50年的金額，就是到五十歲前需要存下的錢—共18億韓元。

根據KB金融控股經營研究院公布的「2021韓國富豪報告」，金融資產在10億韓元以上的人就稱為富豪。回想前述的18億韓元，就已經是超越富豪基準的額度了，依照這樣計算的話，可能會覺得要達到財富自由根本是不可能的事。

但是如果能夠建立以錢賺錢的「現金流系統」，事情就會有所不同。如果把錢投入在每年可穩定獲得5％報酬率的不動產出租或配息股投資，只要有18億韓元的一半（9億韓元），就能達到財富自由。

想要達到財富自由，除了金錢之外，還需要具備能以錢賺錢的「投資技術」。投資系統如果是指「投資在哪裡」的話，那投資技術就是指「要如何投資」。苦練投資技術後，如果每年可以創造10％報酬率，只要有9億韓元一半的4億韓元，就能享受到財富自由。追求穩定、所以只想用薪資所得創造18億韓元，還是透過學習投資後，只要先以達到持有4億韓元為目標，這是大家可自行判斷出來的事了。

如果不投資，光是依靠薪資和儲蓄就想要獲得財富自由的想法，實現的可能性非常微小。舉個極端例子，從二十歲開始工作並訂下五十歲要財富自由的人，為了存下18億韓元，每個月就必須不能花半毛錢地存下500萬韓元，以常理來講是不可能的事，所以並沒有光靠穩定儲蓄就能達成財富自由的方法。

要像有錢人般思考才能成為有錢人，必須擺脫只想著依靠勞務所得的思考方式。請睜大雙眼去看世界，同時關注與經濟息息相關的政治，因為可以從不動產和利率變動等政府的經濟政策中，獲得投資的提示。

【富爸爸的提醒】實現財富自由的人們，全都具備更全面的思考方式。

（本文摘自朴成賢著《上班族的脫貧翻身計畫：韓國富爸爸從慘賠千萬，到打造上億身家的素人投資告白》，幸福文化提供）



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