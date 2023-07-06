年輕人都是爛草莓？拒絕職權騷擾！不讓這種惡習被迫傳承

我在這間公司待了很久，卻時常感受到一股不和諧的氛圍，因為和老師幾次交談後，我總算得以洞察這種感覺源自何處了。

舉例來說，當我剛進入社會時，上司都自稱「老子」，然後會用「你這傢伙」來稱呼我們這種新人。這應該是日本老派體育系的不成文規定，重視絕對服從的上下關係吧。儘管現在還是有人會用這些詞彙，不過已經少很多了。

現在想想真的不敢相信，就算是部下，用「你這傢伙」來稱呼別人，真的很沒禮貌。甚至還會在大庭廣眾下痛罵對方「你這傢伙完全不會做事！」，並自以為理所當然。

那就是前幾天我說過的「價值貶低傾向」的例子之一。就是用「你這傢伙」的稱呼相對地貶低部下的價值，藉此相對地提高自己價值的行為。在大庭廣眾下斥責部下的行為也有相同的目的，都是為了提高自己的價值。所以真正優秀的上司根本不會這麼做。

很久以前我工作的補習班，還有老師會拿著竹劍打學生。那家補習班整體充斥著職權騷擾的氛圍，我有一次也因為未經上司許可就去影印，而被臭罵一頓，甚至是在學生面前。

──就為了這種理由痛罵別人？

對。為了這種小事就被破口大罵，員工的勇氣自然大受打擊，我強烈地覺得「我一點都不想在這裡工作！」

──這是當然的。

包含「你這傢伙」的用詞在內，怒罵、斥責這些職權騷擾的言行，都會打擊部下的勇氣，都不應該出現。必須有人糾正這種做法，也必須有人成為模範，告訴大家「不是這樣的做法」。

要制止有職權騷擾體質的人，做出的職權騷擾行為，是非常困難的課題。可是只要讓他們看到，就算不採用職權騷擾的言行，也能讓部下快樂工作，信任領導人並努力工作的組織存在，一定可以改變些什麼。我想我們應該更努力去讓他們知道有這樣的新組織存在。

──我雖然只是一個小小團隊的領導人，也必須要努力啊。

有職權騷擾行為的人，通常都覺得自己「不被尊敬」。他們覺得不用「你這傢伙」的稱呼來威嚇對方、讓對方害怕，就不會被人尊敬。這也是自卑感。

可是尊敬不能強迫。再怎麼要求別人「你要尊敬我」，如果部下判斷這位上司「不是值得尊敬的人」，上司絕對不會獲得部下的尊敬。

──就是這樣。

所以許多上司就會像阿德勒說的一樣，把部下叫到「第二戰場」或「次要戰場」，去貶低部下的價值。

──如果有這種結構性問題，想要完全改變過去會稱呼「老子和你這傢伙」那種上司和部下之間的關係性，恐怕很難。

至今經營團隊中還是有很多人，抱著「我就是這樣被上司一路罵上來的」等想法。可是這種個人事例，真的可以拿來放之四海而皆準嗎？

我曾聽大關階級的相撲力士說：「我是被部屋經營者用竹劍毆打，才有今天的。」可是他應該不是因為被竹劍打才得以成長。許多和他一起被竹劍打的人，早就從力士這項工作引退了。其中應該也有一些人，如果當年沒被竹劍打，早就成為高階力士了吧。

雖然遭受職權騷擾，但因為自己有實力而出人頭地，於是企圖將自己過去承受的不合理對待「傳承」給年輕人，把職權騷擾的行為正當化，這種做法是錯的。

──例如有些社會上的成功人士，其實從小被父母虐待，在慘痛的經歷下長大。但我們不會因此覺得虐待小孩值得原諒，我覺得這二者之間有類似的結構。可是現實社會中，如果所處部門瀰漫著體育系「老子和你這傢伙」的關係，在這樣的部門中拿出老師傳授的「我和部下關係對等」的態度，就會被罵「你的做法太過鬆散！」

正是這種時候，你必須去思考部下和組織的存在意義。這種時候就要看你有沒有很強烈地希望自己要守護部下，發揮部下的潛能，讓部下成長的氣勢了。

在同一家公司裡，其他上司採取職權騷擾的言行，這是他們的問題，可能你也幫不上什麼忙。我們很難去改變其他人的言行。即使如此，我們還是只能拿出自己絕不那麼做的決心。

回到前面提到的補習班。當時補習班也要求我拿竹劍去打學生，我很堅決地拒絕了。結果補習班的學生還問我：「老師，你為什麼沒有拿竹劍？」我告訴他：「我一點都不覺得有必要拿竹劍去指導你們」。

──也就是表明「我想成為一位，不拿竹劍的領導人」的態度。我認為你也可以宣示自己的信念，至少對自己團隊中的成員宣示，讓成員們知道你可能和其他上司不同，願意傾聽你的話。在那家補習班，也因為我曾公開宣示「不拿竹劍」，因此讓學生們對我更為信任了。



（本文摘自岸見一郎著《不斥責、不讚美、不命令，工作竟然變順利》，天下雜誌提供）

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