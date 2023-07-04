別怕！反其道而行 往往能開啟創新商機

想要力求進步時，合情合理的做法是調整並改善現有的系統或產品，但橫向思考者的作為遠遠不止於此，他們打算反其道而行。

一九三○年代，全美有兩千名業務員挨家挨戶推銷成套的《大英百科全書》，他們賣的是備受好評的產品，而且佣金豐厚。到了二○○○年，整套百科全書共有三十二冊，書中經仔細研究的條目是由一百位全職編輯和四千名撰稿者合力完成。《大英百科全書》最初是在一七六八年於愛丁堡問世，後來變成世界各地的家庭、學校與辦公室可靠的參考書。但是紙本版在二○一二年停止發行。為什麼該公司在兩百四十四年後停止印刷紙本版呢？

因為這套作品的生產已經變得非常昂貴，而且很難保持內容不斷更新。微軟在一九九○年代推出一套名為Encarta的光碟產品，無論是內容正確性或詳盡度都遠遠不及《大英百科全書》，可是它售價非常低廉，還提供搜尋功能。Encarta在二○○九年停止服務，因為當時一個強大的新競爭者主宰了這個市場──那就是維基百科。維基百科是吉米．威爾斯和賴瑞．桑格在二○○一年創立的免費網路版百科全書。它建構在一個非凡的橫向點子上。他們採用門戶開放政策，允許任何人在其網站上創建和編輯文章。起初，這意味著任何文章都可能包含像是錯誤、偏見、不相干內容等種種不精確，後來才逐漸引進編輯的限制和控制。其內容大多由志願者社群自我監督。到了二○一九年，維基百科有將近六百萬篇以英文撰寫的文章，還提供三百種其他語言版本。

在這個案例中，昂貴的反義詞並非便宜，而是免費。一百名有薪編輯的相反並非十名有薪編輯，而是成千上萬名無酬編輯。結果催生了一部有生命的作品，持續在更新、改善。

許多人對維基百科起初的運作觀念嗤之以鼻。他們指出，這麼做無法保證任何文章都是不偏不倚或正確的，更別提欠缺可持續的商業模式能將這個網站變現，產生營收。儘管有這些合理（但傳統）的憂慮，維基百科卻不斷蓬勃發展，如今是全球資訊網上最大、也最受歡迎的參考網站。

創新指的是做不同的事。有什麼能比完全相反更加不同呢？假如你現有的計畫與方案行不通，不妨試著反其道而行。

微軟、甲骨文和IBM等所有主要軟體公司的政策都是保護自己的智慧財產權，只有少數忠誠的員工有權限讀取重要軟體的完整原始碼，同時也採取必要措施，確保這些價值不菲的程式設計祕密絕對不會離開自家公司的網站。芬蘭程式設計師林納斯．托瓦茲決定反其道而行。他創建Linux這套作業系統，讓任何人都能查看並修改原始碼。這代表任何人都能實際擁有並更改這套軟體。就算控制並非完全不可能，也很難做到，但是他並不擔心，因為這麼做也會發動一波自由創造與創新的浪潮。他做與業界所有要角相反的事，創造出開放原始碼運動。

電影《大藝術家》贏得二○一二年奧斯卡最佳影片獎項。這是一部默片，導演刻意顛覆傳統拍電影的手法，以黑白畫面拍攝，全片沒有大明星、電腦輔助場景，甚至沒有口說對白。

法國高山滑雪好手尚克勞德．基利想在冬季奧運摘金，但是靠傳統方法無法達成這個目標，因此他決定反其道而行。每個人都被教導在滑降時要併攏滑雪板，讓身體重心前傾。但是他自創了一種彎曲雙膝的新招式，需要保持滑雪板打開、身體往後坐在上頭的姿勢。基利在一九六八年的冬奧奪得三面金牌。

當安妮塔．羅迪克創立美體小舖零售連鎖店時，她做了和主要競爭對手相反的事。他們全都使用昂貴的瓶罐和奢華的包裝呈現自家的香水和洗髮產品，而她採用便宜的塑膠瓶罐和簡單的包裝，強調真正重要的是產品內容物，品質純淨，成分簡單。

最近的例子則包括Uber，一家不擁有任何一輛計程車的計程車公司。還有Airbnb，一家不擁有任何一間旅館的旅宿企業。還有Turo，一家不擁有任何一輛汽車的租車公司。它們展現與傳統做法完全相反的作為。

你我全都飽受詐騙郵件轟炸的困擾，那些騙子說我們中了樂透頭獎，或是我們能幫助他們，將數百萬英鎊的巨款從某個無人知曉的銀行帳戶取出花用。傳統的建議是忽略這些電子郵件，但要是我們反其道而行呢？要是我們全都回信，要求對方提供更多細節會怎樣？送出千百萬封電子郵件的詐騙犯將被大量回信淹沒且窮於應付。 看看你現有的方案與策略，想想你的潛在假設。問自己：要是事實恰巧相反會怎樣？別只是考慮不同的事物，不妨更進一步，設想完全相反的選項。



（本文摘自保羅．史隆著《橫向思考：打破慣性，化解日常問題的不凡工具》，先覺出版提供）

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