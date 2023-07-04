橫向思考這樣做！廉航打破主流規則 建立龐大市場

狄波諾使用「橫向思考」一詞與傳統思考或垂直思考做對比。在傳統思考中，我們會以直接、可預測的方式思考，橫向思考則是從新的方向處理問題──確切來說，是從側面切入問題。

它讓我們對大大小小的問題去設想新的可能性和有創意的解決方案，而這正是創新的基本要素。

狄波諾定義橫向思考有四大主要面向：

1 認清兩極化看法當中的主流想法。

2 尋找看待事物的不同方法。

3 鬆動垂直思考的僵硬控制。

4 善用機緣巧合。

各行各業都有特定的主流想法，這些假設、規則和慣例支撐整個體制，塑造眾人的思維與態度。「地球是平的」「地球是宇宙的中心」就是循著既定思維方式產生的兩極化看法當中的主流想法。一旦特定想法成為主流，其餘一切都會從這個角度被詮釋成支持主流想法。就好像多疑的人會把別人試圖幫忙當成不懷好意和操縱。陰謀論者會把帶來不便的事實，解釋成背後有陰謀集團的勢力在蓄意操作。

大多數組織都有特定的主流想法，讓他們看待這個世界非黑即白。批評馬車製造者當年認定「汽車是愚蠢的裝置，絕不可能廣受歡迎」這種看法沒眼光，對我們來說輕而易舉，然而，我們也是既定觀念的俘虜。

我們可以運用的一種橫向思考技巧是，寫下適用於我們所處情境的所有主流想法，接著刻意挑戰它們。舉例來說，大型航空公司本來都奉行以下信念：

● 顧客想要高水準的服務。

● 所有航班都必須開票。

● 事先選定座位。

● 透過旅行社販售機票。

● 飛往主要機場，因為那是商務旅客想要的。

後來廉價航空公司打破上述所有規則，創造出一個龐大的全新市場。

想要開始運用橫向思考，我們可以刻意顛覆每個假設和主流思想，看看會有什麼結果。

詢問「要是……會怎樣？」也是橫向思考的一種技巧，在幫助我們探索各種可能性的同時，也挑戰既定假設。詢問「要是……會怎樣？」能拓展議題的面向，每個「要是」問題應被推到荒謬的極致。假設我們經營一家收容流浪狗的小型慈善機構，面臨的難題是「要怎麼讓募款收入倍增」，我們提出的「要是」問題可以是：

● 要是只有一名捐款人會怎樣？

● 要是有一千萬名捐款人會怎樣？

● 要是行銷預算沒有上限會怎樣？

● 要是完全沒有行銷預算會怎樣？

● 要是每個人都必須照顧一隻流浪狗一整天會怎樣？

● 要是狗睡在床上，人睡在狗窩裡會怎樣？

● 要是狗會說話會怎樣？

從選定某個難題開始，以個人或小組為單位，想出幾則真正啟發思考的「要是」問題。選擇其中一則往下發展，看看它會通往何處。跟隨思路瘋狂遊走，看看會出現什麼。一開始出現的可能是愚蠢的主意，但這些往往會引出翻天覆地的洞見和創新。

有充分的證據顯示，機緣巧合在重大發明和科學發現中扮演關鍵的角色。

海因里希．赫茲注意到實驗室另一頭的某些設備出現火花，促使他發現無線電波的傳送。

亞歷山大．弗萊明注意到某個舊培養皿長出可以抵擋細菌的黴，從而發現盤尼西林。

威廉．倫琴撥弄陰極射線管時，意外發現了X光。

哥倫布在尋找通往印度的航線時，發現了美洲。輝瑞大藥廠開發出一款治療心絞痛的新藥，卻在試驗過程中發現它對男性具有非凡的副作用──他們偶然發現了如今被稱為威而鋼的藥物。

這些實例的共通之處在於，某人懷著好奇心研究某件事。當不尋常的事物發生時，他們會研究它，看看能如何運用它。

同樣的方法也適用於我們。想要尋找新點子和新的做事方法時，隨機輸入的某個訊息往往能幫助我們。有個非常有效的腦力激盪技巧是，從字典隨機挑出一個名詞，寫下相關的聯想或這個字詞的特質，接著強行配對，找出這個字詞或它的聯想與腦力激盪難題之間的連結。 橫向思考能幫助你變得更擅長解決問題，提出更有創意的發明，並且成為更有趣的人。它能讓你產生許多新鮮的好點子，而且這麼做樂趣無窮！



（本文摘自保羅．史隆著《橫向思考：打破慣性，化解日常問題的不凡工具》，先覺出版提供）

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