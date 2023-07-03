破除慣性 堅持「十倍好」的創新思維

所謂「十倍好」，並非制定一個十倍好於現階段結果的目標，而是一個自我促進的方法論。比如我們在執行某項工作時，如果站在「如何使業績增長20%」的角度去思考，那麼得出的結論一定是不斷加班和努力。當然，加班和努力會帶來業績的增長，但這種增長大多是量變，是低品質的增長。「十倍好」強調的是，我們不拘泥於這件事情本身，而是回歸它的本質，重新創造出一個更高效率的方法取代它，甚至開創出第二曲線。

最典型的案例就是傳統購物與電商購物的對比。以前購買任何物品都需要去商店，而電商可以讓消費者足不出戶就完成購物的動作。再來就是叫計程車。以前要在風雨中招手叫計程車，現在可以用滴滴出行這樣的應用軟體叫車。能夠為我們的生活帶來顛覆性的變革，讓消費者感覺更舒服、更方便，這就叫做「十倍好」。樊登讀書同樣是一個「十倍好」的產品。生活中有一個很有趣的現象：很多人喜歡買書，但總是出於這樣或那樣的原因將其束之高閣，書也就失去了價值。因此，我們提供這個產品的初衷是讓大家聽一本書，在幾十分鐘內掌握書中的一些知識，並能應用在家庭裡、事業裡，讓別人也發生改變。

綜上所述，「十倍好」強調的不是某個具體的實踐標準，比如業績、效率等，而是一種顛覆式的概念，是一個從0到1的過程。但是在每天的實際工作中，員工大多數時候會被奇奇怪怪的各種小工作包圍，形成慣性思維，思考的能力也會大幅度降低。慣性思維和「十倍好」思維是一對天敵。

慣性是當大家都在用同一種方式做一件事情時，我們也會不自主地使用同一種方式做事。比如在網路創業熱潮之後，最後只留下一片狼藉，根本原因就在於受到了慣性思維的影響，不是「十倍好」地去開創新方法，而是所有人都參照他人的創業模式，形成了千人一面的形式，那麼後來者的落敗就是自然而然的事情了。和大家分享一個案例：

我曾經和一個很有名的創業者一起創立了一家公司，當時我看他每天都在打電話，不是在談融資，就是在引進人才，很少在公司和同事進行有效的溝通。最終的結果就是沒有一件事順利地運轉起來，他本人也因此每天都非常焦慮。

後來我就打斷了他「打電話」的事業，邀請他和我進行一次深入的交流。我問他，你每天這麼忙地打電話，又花這麼多錢在幹什麼？最關鍵的是，效率沒有因此顯著提升。我提議他換一種操作方法，他用特別奇怪的眼神看著我，說大家都這樣，所有的新創公司走的都是這樣的道路，行業規則就是如此。

慣性思維最大的危害之處在於，它在不知不覺間讓人放棄了獨立思考的能力，成為一個盲從忙碌的人，就像一隻無頭蒼蠅一樣，等忙碌了一個階段再回頭看，卻是一事無成。從這個角度來看，堅持「十倍好」理念其實很簡單，只要我們保持獨立思考，揭開一件事情已經被人們複雜化的層層面紗，避免陷入社會和人群形成的慣性法則中，回歸常識，找尋事情最原本的樣子，碰觸到它的本質，我們就會發現，事情變得非常簡單。

我和大家分享一些最初設計樊登讀書專案時的想法。樊登讀書應該算是知識付費最早的玩家，所以當時根本沒有可供參考的範本，當然我們也沒有想過走別人的老路。我想得很簡單，就是認為讓一個社群的人在一起讀書，是一件有意義、有價值的事情。而之所以決定錄影片，是因為這樣的想法最接近消費者的本質需求，能夠被大家理解。此後，樊登讀書開始發展代理商，給他們看影片，看完影片後，代理商如我們所願接受了這一模式，然後開始推銷這個產品。

古話說：「前事不忘，後事之師」，其實這是有一個前提條件的，那就是我們要保持獨立思考能力和開創性思維，否則「前事」的經驗會讓我們陷入循規蹈矩中，無法進行更好的創新，更不用提做出「十倍好」的事物。因此，我們在做任何事情的時候，都應當讓自己獨立於事外，保持清醒且創新的認知，如此才能真正做到「十倍好」。

當然，並不是要求大家時時刻刻想著把每一件事都做到「十倍好」，那樣只會讓大腦超負荷，陷入一片空白，而是要讓大家在腦子裡搭上這根思考的琴弦，要知道有這個理念。如果我們根本沒有「十倍好」這個思想，就會不知不覺地陷入慣性中而不自知，最後變成一個平庸的人。

當大腦中搭上了「十倍好」這根琴弦後，我們可能就會在大腦放空時，或者在任何時候不自主地撥動這根琴弦，進而迸發出創造奇蹟的奇思妙想。很多人類歷史上的偉大發明都是大腦靈光乍現的結果。

愛因斯坦發現「廣義相對論」就來自思想的一次靈光乍現。愛因斯坦當時在書房，看到對面有人在修理一棟房子的屋頂，那個人滑了一跤差點摔倒。愛因斯坦看到後突然產生一個自己都感到震驚的想法—如果一個人自由下落，他將不會感受到自己的重量。這就是「廣義相對論」最初的想法，愛因斯坦稱其為「我一生中最幸福的思想」。

所以，只要我們具備「十倍好」的思想，就可能在任何時間、任何地點想到一個能重構原有生活的更好的新想法。

我曾經講過一本名為《預備教育的未來》的書，它的作者是美國新型教育理念的開拓者黛安．塔文納。塔文納因為對當時美國的高中教育體制不滿，在二○○二年創辦了頂峰高中。結果，開學第一天合夥人就要退出，合夥人來找她說：「妳這招來的都是什麼學生啊，妳知不知道想辦好學校最重要的就是選人。」當時美國高中的制度都是要進行面試的，不僅學生的素質要優良，連父母、家庭都要進行審核，相當嚴格。

但塔文納完全不在意學生的出身和狀況，不論是有讀寫障礙，還是毫無知識基礎，甚至是不良少年，只要學生真心想學習，她都收。結果，就是這樣一所學校，現在成為全美排名第一的高中，在美國各地開了十五所分校。

這所學校有一個非常有意思的特點：沒有專門的講課老師，所有的課程只是發送一封郵件給學生，郵件內容包含了由教育專家錄製的各個課程的教學影片，學生只需要在學年內學完這些課程即可。這樣一來，學得快的學生就有了課餘時間，而遇到難點時，學得慢的同學就可以多看幾遍，如果不會，還有老師專門來教。

肯定就有人想了：「那還上學幹什麼啊？在任何一個地方看影片不一樣都是看？」其實不然，這所學校其實是有老師的，只不過老師不負責教學。他們在學校的任務就是每天組織學生參加各種各樣的社會課題，培養他們的興趣愛好，讓學生在愛好中建立對學習的積極性。

比如他們會問大家：如果穿越到中世紀，你們打算帶什麼、你們如何生存下去。當學生對中世紀產生興趣後，就會自主地去學習中世紀的歷史。最後大家再透過演講的方式互相交流，加深理解和認知。頂峰高中把學生帶入某一個具體的場景中，讓學生自主地去學習，雖然同樣很累，但是效率要比照本宣科式的教學高很多，考試成績也比其他學校更好。

這就是一個非常典型的「十倍好」改變，塔文納顛覆了人們長久以來的慣性思維，為教學帶來了更好的改變。她不認為世界上有好學生與壞學生之分，只是有沒有找到正確的教育方式，正如孔子所說──有教無類。她回到教學的原點，即怎樣教會別人知識。

「十倍好」並非讓人簡單地在原有生活模式上追求增量，而是透過創造新的方法來完成一種跨越式的改變。「十倍好」的敵人就是我們的慣性思維。歷史上一些重大變革之所以會出現問題，根本原因就在於社會大眾的慣性思維，不願意、甚至懼怕做出改變。 破除慣性思維的辦法也很簡單，在頭腦中搭上「十倍好」的琴弦，堅持「十倍好」的創新思維，就能擁有開拓進取的心態，整個組織就會具有保持活性的基礎，我們就能夠擁有打造更具活力的生物態組織的活性大腦。



（本文摘自樊登著《可複製的領導力（2）：樊登的7堂管理課，讓優秀的員工自己長出來》，先覺出版提供）

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