金融界菁英 離開華爾街的原因

當我待在華爾街的時間愈長，我就發現愈來愈多不對的地方。雖然這裡的體系表現上看起來非常合理與公正，但其實這裡也跟人類社會的其他所有體系沒有兩樣，充滿了各種副作用、矛盾與弊病。在這裡，能力絕對主義很容易轉變成為具有強烈成癮性的成功絕對主義，只要可以達成符合這世界所定義的成功，不管任何事都可以被合理化。我也曾親自體驗過那些違背標準、墮入能力主義的華爾街組織，這種現象在年底發放獎金或進行人事考核的1 到2 月之間最為嚴重。

每年年底到隔年年初之間，華爾街企業進行人事考核並發放年度績效獎金的時間，被稱為「獎金季」。這段時期，在各種媒體的主導下，被稱為「惡魔獎金派對」，媒體會仔細報導華爾街績效獎金的給付狀況與重點人物的升遷狀況，吸引了全世界的目光。當然，媒體從來沒有用正向的方式描述過這一切，因為媒體所描述的華爾街形象，永遠都比較靠近罪惡之軸。雖然事實被嚴重扭曲，但是這種華爾街的形象才會被社會大眾所買單。實際上，不可能有人全然了解，華爾街的這些人，很可能會因內部評價而站上人生的分岔路。

正如外界所述，有些人會獲得百萬獎金，並按照華爾街的慣例，在成功的康莊大道上乘勝長驅。但也有很多人會在1 月的某一天，在毫無事前預告的情況下被叫進老闆的辦公室，然後被告知今天是最後一天上班，接著在人事部職員面前收拾行囊，安靜地離開公司；這一天，也是他們在華爾街的最後一天。當這種極端的季節來臨時，我總會突然回顧起這段時間以來被認為是一種奢侈的自我反省，與這段在華爾街的日子，想著今天是不是我要離開這裡，明年會有幾個空位，這些空位又會由誰來替補。不只有我，所有看起來好像沒事、用著跟平常一樣的自信心武裝著自己、穿越像地獄一般的曼哈頓大道來到辦公室的大家，腦海裡都至少閃過一次這樣的想法。下面是某一年，在辦公室迎接平安夜的我，所整理出來的幾項「離開華爾街的原因」。

1. 被華爾街拋棄或拋棄華爾街

前者是不論我願不願意，但是這個產業排擠我，要求我離開。雖然也有可能因為組織內部不和睦而遭到排擠，但如果是這種情況，華爾街公司這麼多，只要再去另一間就行了。然而比較高機率的情況，大概是我的能力到了極限，無法繼續在這個產業立足了。後者是我先承認自己的極限在哪，在被華爾街拋棄之前，先行離開華爾街。這兩種狀況只不過方法不同，但根本上的原因卻相同，都在說著：我起初就沒有足夠的能力在這個地方與他人競爭。

2.「錢」的吸引力不復以往

這就是邊際效用遞減法則。就好比我們吃了好幾塊蛋糕之後的滿足感，跟剛吃第一塊蛋糕的滿足感比起來，隨著蛋糕數量的增加，心理層面的滿足度反而有所減少。對於愈是靠近金錢的人而言，金錢的價值必然會愈快得到也愈快瓦解。如果能夠短時間內在華爾街取得成就，立刻就會獲得以金錢為形式的物理性回報，但是對愈快且愈輕易得到的人而言，這份回報所帶來的邊際效用就會減少，內心也會感到相當不安。

3. 價值觀與個性的變化（或進化）

假如我一直以來都是A 類型的人，我的職涯、目標與人生觀也都是按照A 類型所設定，但倘若後來我忽然感覺自己好像更靠近B 類型，便會開始感覺到我已經不再需要A 類型的世界觀了。有很多人年紀輕輕就進到華爾街，整個20、30 歲的時光都投入在工作之中，卻在某個瞬間領悟到這不是自己想走的路，最後離開華爾街，開始走向完全不同的領域。有些人在投資創投事業之際，中途決定要親自成立一家新創公司，因而放棄了原本經營得有聲有色的避險基金經理人一職；也有人當了好幾年的銀行家，最後為了在自己有興趣的產業中擔任領頭企業的最高管理層，因而離開華爾街。白話來說，他們離開了利用錢滾錢的華爾街式「價值創造」，開始親自建立、營運並實際創造出某樣東西，追求著真正的「價值創造」。

4. 個人生活的匱乏

這部分應該不需要多說明吧。在華爾街工作，你的人生就等同於是華爾街。華爾街是一個極度需要犧牲個人休閒生活、工作以外的自我開發、辦公室以外的人際關係，甚至犧牲家族與人生等所有一切的地方。雖然沒有任何人強迫我們這麼做，但是為了不被淘汰，為了在這個地方生存下來，隨著壓力愈來愈重，誰都無法避免這麼做。無法忍受這一切的人，就會自己離開華爾街，而且沒有任何人會挽留你。 華爾街是一個需要透過強大競爭、許多人搶著進來的地方，無時無刻都有無數人懷抱著夢想踏入這裡。但與此同時，也有很多人決心不再回到這裡，咬著牙離開華爾街。這些人的離去，有可能出自己所願，也有可能並非己意。

（本文摘自紐約居民著《華爾街交易員的投資解答：金融風暴後的華爾街十年見聞，在原始赤裸的競爭中，看見投資最重要的事》，方舟文化提供）



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