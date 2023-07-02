讀EMBA對企業經營有用嗎？專家揭常見誤區

許多台灣企業都在努力培養人才，也重視終身學習，但受限於規模與資源，很少有企業能提供內部設計的訓練內容，只能仰賴外部的EMBA課程。這不是壞事，但必須瞭解EMBA的誤區*，才不會「畫虎不成反類犬」。

在前一篇文章中，我們談到要選「對」的人，從決策者的角度來看，人選是否認同企業的價值觀與文化，是最基本的要求。接下來要看的則是人選的專業、能力、意願以及動機。前文也留下了一個伏筆，就是決策者本身對於部門或任務的專業是否足夠瞭解？是否能夠勝任，做出「對」的決策？

企業如何培育決策者？

美國企業重視員工的培訓，講師多半以內部主管為主，教材案例自然也大部分是根據企業內部的情況而設計的。即使是各知名大學的MBA課程內容，也大多都是美國企業的案例，因此非常實用。

台灣一些具有規模的企業，也會提供內部的培訓課程，但大多是請外界的專業講師來上課，很少有針對自己企業情況而設計或客製化的內部培訓課程。至於台灣的中小企業，由於不具規模又沒有足夠資源，所以多半仰賴外部的各種EMBA課程，由公司全額或部分補助，讓接受培養的重點人才參加。

如果是由大學開設的EMBA班，通常是隸屬在管理學院，也有少數是跨學院共同成立的，在師資和資源方面，這些EMBA班都比較充裕。按照教育部規定，畢業時頒發的是碩士學位，報考資格則需是大學畢業或同等學歷。

若是其他機構開設的EMBA班，因為沒有足夠的師資與課程內容，所以大部分以邀請名人演講為號召，在一年之中提供十幾堂課。當然，課程之間的邏輯性、連貫性、系統性，就不如正規大學商學院，畢業學生也不會獲得正式的學位。上課時間則大都是在工作日的晚間或週末，以便這些在職人才(working professionals)能夠兼顧工作與學習。

或許這與華人喜歡拉幫結派、套交情、拉關係的文化有很大的關係。這類課程雖然收費昂貴、沒有學位、占用下班後的時間、實用性低，但是可以拓展人脈、增強人際關係，或許還可以發現新的商機。這樣的趨勢，導致許多大學、產業公協會、政府事業單位、財團法人、大企業等，紛紛針對企業的經營管理人才、二代接班人、新創公司與中小企業創辦人開辦EMBA班，並且有計劃、有組織地舉辦活動，將每屆校友結合成一股產業力量，不僅壯大組織，也成就自己。

在中國大陸也有同樣的現象。這種體制外的培訓產業，市場比台灣更大、收費更昂貴，但近年來依然蓬勃發展。

台灣EMBA的誤區

一、西學中用。

台灣的管理學院課程，就如同台灣的經營管理書籍一樣，大部分都是來自於歐美，本地原創的很少。例如以正式的商學院MBA課程來說，台灣不少大學都與世界知名的大學商學院合作，使用國外的工商管理碩士課程內容。也因為如此，這類課程對於台灣社會和企業特有的問題，像是傳統產業、轉型升級、家族企業、二代接班、代工製造、供應鏈、勞資關係、選舉文化、政府法令等，就很少有所著墨。

二、基本功不足。

歐美的商學院課程案例，不論是MBA或EMBA，都是來自於西方企業，尤其是知名大企業，例如「全球五百大」或「美國五百大」等。美國的管理大師或暢銷書作者所做的研究或調查報告，最後歸納總結的理論、方法、模型，也都是以西方企業的現況為基礎。西方對企業的經營管理研究已經有數百年歷史，自從一七六○年代英國工業革命推動了工廠規模生產之後，管理概念和理論更是加速發展。

台灣的經濟和民營企業的發展，則是在一九七○年代政府十大建設之後才加速推動。而中國大陸的經濟和民營企業的發展，是在一九九○年代「改革開放」之後，才開始真正快速發展。

由於我在外商任職三十年、為台商工作八年(在外商服務之前有三年、之後有五年)，加上退休後輔導新創和中小企業近十年，深深感到美國和台灣企業之間的管理基本功有所不同。雖然其間的差異逐年縮小，但是仍然有段距離。以武俠小說的武功來比喻，西方MBA的理論和個案，練的都是上乘武功，而台灣的MBA和EMBA課程教的，也都是來自西方企業的上乘武功。但差別在於大多數的台灣企業―尤其是中小企業―基本的馬步都蹲不好，自然上乘武功就練得荒腔走板。

基本的馬步體現在兩個地方：企業的價值觀與文化，以及管理的細膩程度。

以價值觀與文化來說，大多數的西方企業認為價值觀是一種信仰，與教育制度、人民素質都有很大的關係。而華人企業大多只把它看成一種口號，是貼在牆上或開員工大會的時候呼喊的。

在管理的核心理念上，東西方企業也有很大的差別。西方企業的管理比較專注在激勵和興利上，而華人企業則比較重視教導和防弊。因為理念的差異，所以管理「細膩」的地方就不一樣。西方企業重視人才的「選育用留」、員工的價值觀、商業道德行為準則，以及組織架構的分工合作與信任授權等。華人企業則在除弊、防弊的管理制度與措施上非常細膩。例如我所服務過的美國企業，很少在內稽內控、員工投訴、實名檢舉、貪汙收賄、上下班打卡簽名或採購輪調等方面制訂管理制度或實施細則，而主管在這方面花的時間也非常少。

三、蠟燭多頭燒？

就讀EMBA班的人，有兩種常見的現象。第一種是把讀不同的EMBA班當成正業，讀完一個換另一個，廣交業界朋友，到處都是校友。尤其是事業有成、已經交棒的創業者，和已經財務獨立的退休者，年紀當值壯年，於是把念EMBA當成第三人生最重要的工作。

第二種現象，大都發生在名牌大學的EMBA班。校方為了培植、壯大校友力量，鼓勵學生成立各種社團。許多學生原本念EMBA的目的就是拓展人脈、廣交朋友，自然也樂於參與社團活動。因此，各校EMBA班的社團少則十個，多則有超過二十個以上。學生們自己組織社團，需要同學們捧場，其他同學的社團，自然也要參加捧場。我就碰到過不少參加十幾個社團的EMBA學生，而EMBA班的執行長就更不用說，要有堪比年輕人的體力，爬玉山、單車環島、划龍舟、搞三鐵，樣樣都要參加。

這些學生除了正職的工作以外，還要上課、參與社團活動，加上多如牛毛的各種交際應酬，還有時間維持正常的家庭生活嗎？在時間不夠用的情況下，工作和學習能夠兼顧嗎？

四、「有病治病，無病強身」？

那EMBA對於台灣企業的經營管理能力究竟有沒有幫助？我的答案是「當然有用」，只要「善用」，不要「不用」或「誤用」，企業的經營管理會有很大的進步。針對我經常看到的兩種「誤用」，提出來與讀者分享。

狀況一：以為是萬靈丹。EMBA教授的各種理論，都是專家學者對許多企業案例進行調查、整理、分析之後總結出來的，對現代企業的經營管理都有很大的幫助。但是就如同看病吃藥一樣，

必須對症下藥。在這世界上並沒有包治百病的萬靈丹，更重要的是要有輕重緩急的判斷。企業就像人的身體，能夠承擔的藥劑類型和總量是有限的，必須一步一步來。

狀況二：有形卻無神。EMBA班教的多半都是上乘武功，所以公司如果沒有練好基礎內功、蹲好馬步，實施起來就會荒腔走板，只是套用一個「形」，而沒有加入「神」。所有的MBA理論都只提供一個「形」，輔以個案分析和討論，這只能讓學生深入瞭解這個「形」，以及其用法，重點在於每家公司的情況都不一樣，面臨的問題優先次序也不同，無法照抄。所以必須加以客製化，針對自己公司的情況來加入「神」。

例如，學過策略分析的人都知道「SWOT分析」(指優勢﹝strength﹞、劣勢﹝weakness﹞、機會﹝opportunity﹞、威脅﹝threat﹞)。過去接受我輔導的新創和中小企業，都會根據我的要求，提供他們的商業計畫書，而幾乎每家公司的計畫書中都包含了SWOT分析。然而，他們最後總結出來的策略和執行計畫卻大多與SWOT分析無關，看不到其間的關聯和邏輯。如果是這樣的話，SWOT就只是一個範本、一個「形式」。

企業的誤用情形，比較常見的就是這兩種：以為萬靈丹可以治百病，以及不夠針對自身的情況來應用，最後徒具形式。在我過去輔導的案例裡面，就有企業將EMBA所學到的東西一股腦兒都在公司裡面實施，把公司上上下下操得人仰馬翻，他們自己認為是「有病治病，無病強身」，但在我看來是亂槍打鳥。

*注：「誤區」為中國大陸慣用語，指長期形成的錯誤認知或做法。

（本文摘自程天縱著《管理者的養成：調心性、增能力、順組織、定方向、解危機，程天縱的40堂主管必修課》，商周出版提供）



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