企業不成長 就是一潭死水

一個不成長的組織,只能留下一些不勝任的人,如此一來,這個組織就會面臨滅亡的命運。

變革創新是行動,成長是結果,但我們卻往往把作為結果的「成長」擺在第一位。在這麼不景氣的時代,我們憑什麼成長?就是要靠創新、靠變革。

但我們企業為什麼要追求成長?這裡講的成長是營收的成長,市占率的成長。景氣越困難,我們就越要增加自己的市占率。例如全球手機目標市場如果跌到只剩三分之一,也許我們的營收跟過去相比也會下降,但必須降得比人家少。所以我要鼓勵大家,不管在任何經濟環境下,都要努力提升市占率,市占率增加了,代表我們比競爭對手做得更好。

企業為什麼要成長?企業存在的目的就是要賺錢。各位如果瞭解財務報表的話,就知道我們把損益表(income statement)中的淨利潤稱為bottom line,經營企業要賺取的就是稅後淨利。而損益表的最上面一條是營收,也就是top line,沒有營收,就沒有利潤,所以我們要爭取營收成長,才會有利潤、獎金和分紅。

所以,為公司追求成長,也就是為自己爭取機會。假如營收不成長,就代表組織不會成長,如果組織不成長,也就代表各位沒有升遷機會,沒有新的職位創造出來。所以我常講:一個沒有成長的公司,組織就永遠不變,就好像一潭死水,而一潭死水是養不活魚的。

美國一位管理學者勞倫斯. 彼得(Laurence J. Peter), 他在著作《彼得原理》(The Peter Principle: Why Things Always Go Wrong)中提到:在一個不成長的組織裡面,有很多人會因為他的能力和表現而被提拔,從班長、組長、課長一路升上來,到最後,就可能升到了超出個人能力的職位。

因為每個人的能力都有限,假如不再學習的話,能力就不會再增加。而一個人如果升到了自己沒辦法勝任的職位,那這個組織就不會繼續成長,這個人也就繼續待在那裡不動。所以,一個失敗滅亡的組織,通常是因為裡面所有的職位上都是不能勝任的人。不能勝任並不是說他不好,而是他的能力有限,自己又不學習,結果造成組織裡全是不勝任的人在擔任各個職位。

我們的組織如果能夠成長,以後就能創造很多機會,有能力的人就可以往上爬,接受更多新的挑戰。

營收的成長,可以讓每個人面臨工作時的態度不一樣,進而留住好的人才。反之,不成長的組織中即使有好人才,這些有企圖心、上進心、責任心的人才也一定會離開,而留下一些不勝任的人,最後導致這個組織面臨滅亡的命運。

人、事、物都是變革的對象

變革的主要對象是人,而變革的目的則是讓大家的想法、思想有所提升。

我之前看過一篇文章提到,美國韋氏大辭典(The dictionary by Merriam-Webster)每年都會挑選「年度熱詞」來總結當年的主題。二○○八年的第一個熱詞是Bail-out,意思是「從財務危機裡解救出來」,字典裡翻譯成「財政救援」。為了拯救陷入衰退的經濟,全球許多國家都出手救市。

另一個熱詞則是Change,意思是改變、變革。那一年最大的變革是什麼?當選美國總統的歐巴馬(Barack H. Obama II)是非洲裔美國人,這是在美國歷史上從來沒有的事。

鴻海郭總裁常講的變革有三種:

一、改善;

二、改革;

三、革命。

這三者的區別在哪裡?舉個例子,我把一棟樓裡的隔間牆打掉,再重新裝修,但不更動主結構,這叫做改善。假如動到它的主結構,三層變成四層,前院變後院,這叫做改革。那什麼是革命呢?就是把整個樓拆掉重建。

「改善」主要是針對「物」,我們的改善就是運用「六個標準差」(six sigma)、「8S」等方法來提升產品的品質、提高生產效率、降低成本。因為產品是「物」,所以通常的改善目標是提升一○%至三○%。

「改革」的對象通常以「事」為主,也就是組織、做事的方法及系統。改革的目標必須有大幅躍進、大的突破,不是一○%或二○%,而是一倍、兩倍的改善。這必須集中整個組織的力量,大家一起來做,而不是展開後有二百個管理項目,不是亂槍打鳥,必須瞄準一個打一個。

「革命」的主要對象是「人」,要革每一個人的思想,讓大家的思維有所改變。

以管理創新維持競爭優勢

人要有理想,但不能太理想化。在執行的時候更不能理想化,必須腳踏實地,一步一腳印地前進。

最後一點是創新。鴻海曾經啟動一個「永營專案」,目標在於讓集團永續經營。因為當時整個鴻海、富士康已經達到了六百億美元的規模,所以我們研究如何在這個基礎上再成長三倍,讓它永續經營。這個專案網羅了台灣頂尖的管理學大師和大學教授,而且把這些教授從學校請來服務兩到三年,專職協助集團規劃。例如李吉仁教授,就是台灣大學最有名的管理學教授之一,他曾經在許多報章雜誌上寫文章批評鴻海、富士康集團,所以我們把他請來負責永營專案。

李教授推薦的是《管理大未來》(The Future of Management)一書,並就該書的精神主軸向集團二、三千位主管進行導讀。這本談管理創新的書中說:創新分很多層次:產品的創新、流程的創新、商業模式的創新等,到最後才是管理的創新。也就是說,「管理的創新」才是保證企業維持競爭優勢的方法。

柳傳志的「擰毛巾」功夫

機會到處皆是,我們要靠什麼成長呢?成長是結果,我們要靠變革、創新,還有最重要的:基本功要做好。我們口中談的是宏偉的目標,但經常又看到客戶投訴及品質問題,而這些就是基本功沒有做好。要達成成長的目標,我們就要把分內工作做好,把品質做好、不出問題,就可以減少之後的困擾。

即使是前所未有的不景氣年分,我們的生意機會其實仍然到處皆是。聯想(Lenovo)的柳傳志先生以前聽過我講的課,我從他身上也學到不少,他曾經講過:人要有理想,但不能理想化。在執行的時候不能理想化,要腳踏實地,一步一個腳印地前進……聯想的成功就是靠擰毛巾的功夫,濕的毛巾有水就要拚命地擰。所以聯想固然有宏偉的理想,但執行的時候靠的卻是非常實在的「擰毛巾」功夫,這一點是值得我們參考學習的。

(本文摘自程天縱著《管理者的養成:調心性、增能力、順組織、定方向、解危機,程天縱的40堂主管必修課》,商周出版提供)



