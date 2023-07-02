企業不成長 就是一潭死水

一個不成長的組織，只能留下一些不勝任的人，如此一來，這個組織就會面臨滅亡的命運。

變革創新是行動，成長是結果，但我們卻往往把作為結果的「成長」擺在第一位。在這麼不景氣的時代，我們憑什麼成長？就是要靠創新、靠變革。

但我們企業為什麼要追求成長？這裡講的成長是營收的成長，市占率的成長。景氣越困難，我們就越要增加自己的市占率。例如全球手機目標市場如果跌到只剩三分之一，也許我們的營收跟過去相比也會下降，但必須降得比人家少。所以我要鼓勵大家，不管在任何經濟環境下，都要努力提升市占率，市占率增加了，代表我們比競爭對手做得更好。

企業為什麼要成長？企業存在的目的就是要賺錢。各位如果瞭解財務報表的話，就知道我們把損益表(income statement)中的淨利潤稱為bottom line，經營企業要賺取的就是稅後淨利。而損益表的最上面一條是營收，也就是top line，沒有營收，就沒有利潤，所以我們要爭取營收成長，才會有利潤、獎金和分紅。

所以，為公司追求成長，也就是為自己爭取機會。假如營收不成長，就代表組織不會成長，如果組織不成長，也就代表各位沒有升遷機會，沒有新的職位創造出來。所以我常講：一個沒有成長的公司，組織就永遠不變，就好像一潭死水，而一潭死水是養不活魚的。

美國一位管理學者勞倫斯． 彼得(Laurence J. Peter)， 他在著作《彼得原理》(The Peter Principle: Why Things Always Go Wrong)中提到：在一個不成長的組織裡面，有很多人會因為他的能力和表現而被提拔，從班長、組長、課長一路升上來，到最後，就可能升到了超出個人能力的職位。

因為每個人的能力都有限，假如不再學習的話，能力就不會再增加。而一個人如果升到了自己沒辦法勝任的職位，那這個組織就不會繼續成長，這個人也就繼續待在那裡不動。所以，一個失敗滅亡的組織，通常是因為裡面所有的職位上都是不能勝任的人。不能勝任並不是說他不好，而是他的能力有限，自己又不學習，結果造成組織裡全是不勝任的人在擔任各個職位。

我們的組織如果能夠成長，以後就能創造很多機會，有能力的人就可以往上爬，接受更多新的挑戰。

營收的成長，可以讓每個人面臨工作時的態度不一樣，進而留住好的人才。反之，不成長的組織中即使有好人才，這些有企圖心、上進心、責任心的人才也一定會離開，而留下一些不勝任的人，最後導致這個組織面臨滅亡的命運。

人、事、物都是變革的對象

變革的主要對象是人，而變革的目的則是讓大家的想法、思想有所提升。

我之前看過一篇文章提到，美國韋氏大辭典(The dictionary by Merriam-Webster)每年都會挑選「年度熱詞」來總結當年的主題。二○○八年的第一個熱詞是Bail-out，意思是「從財務危機裡解救出來」，字典裡翻譯成「財政救援」。為了拯救陷入衰退的經濟，全球許多國家都出手救市。

另一個熱詞則是Change，意思是改變、變革。那一年最大的變革是什麼？當選美國總統的歐巴馬(Barack H. Obama II)是非洲裔美國人，這是在美國歷史上從來沒有的事。

鴻海郭總裁常講的變革有三種：

一、改善；

二、改革；

三、革命。

這三者的區別在哪裡？舉個例子，我把一棟樓裡的隔間牆打掉，再重新裝修，但不更動主結構，這叫做改善。假如動到它的主結構，三層變成四層，前院變後院，這叫做改革。那什麼是革命呢？就是把整個樓拆掉重建。

「改善」主要是針對「物」，我們的改善就是運用「六個標準差」(six sigma)、「8S」等方法來提升產品的品質、提高生產效率、降低成本。因為產品是「物」，所以通常的改善目標是提升一○％至三○％。

「改革」的對象通常以「事」為主，也就是組織、做事的方法及系統。改革的目標必須有大幅躍進、大的突破，不是一○％或二○％，而是一倍、兩倍的改善。這必須集中整個組織的力量，大家一起來做，而不是展開後有二百個管理項目，不是亂槍打鳥，必須瞄準一個打一個。

「革命」的主要對象是「人」，要革每一個人的思想，讓大家的思維有所改變。

以管理創新維持競爭優勢

人要有理想，但不能太理想化。在執行的時候更不能理想化，必須腳踏實地，一步一腳印地前進。

最後一點是創新。鴻海曾經啟動一個「永營專案」，目標在於讓集團永續經營。因為當時整個鴻海、富士康已經達到了六百億美元的規模，所以我們研究如何在這個基礎上再成長三倍，讓它永續經營。這個專案網羅了台灣頂尖的管理學大師和大學教授，而且把這些教授從學校請來服務兩到三年，專職協助集團規劃。例如李吉仁教授，就是台灣大學最有名的管理學教授之一，他曾經在許多報章雜誌上寫文章批評鴻海、富士康集團，所以我們把他請來負責永營專案。

李教授推薦的是《管理大未來》(The Future of Management)一書，並就該書的精神主軸向集團二、三千位主管進行導讀。這本談管理創新的書中說：創新分很多層次：產品的創新、流程的創新、商業模式的創新等，到最後才是管理的創新。也就是說，「管理的創新」才是保證企業維持競爭優勢的方法。

柳傳志的「擰毛巾」功夫

機會到處皆是，我們要靠什麼成長呢？成長是結果，我們要靠變革、創新，還有最重要的：基本功要做好。我們口中談的是宏偉的目標，但經常又看到客戶投訴及品質問題，而這些就是基本功沒有做好。要達成成長的目標，我們就要把分內工作做好，把品質做好、不出問題，就可以減少之後的困擾。

即使是前所未有的不景氣年分，我們的生意機會其實仍然到處皆是。聯想(Lenovo)的柳傳志先生以前聽過我講的課，我從他身上也學到不少，他曾經講過：人要有理想，但不能理想化。在執行的時候不能理想化，要腳踏實地，一步一個腳印地前進……聯想的成功就是靠擰毛巾的功夫，濕的毛巾有水就要拚命地擰。所以聯想固然有宏偉的理想，但執行的時候靠的卻是非常實在的「擰毛巾」功夫，這一點是值得我們參考學習的。

（本文摘自程天縱著《管理者的養成：調心性、增能力、順組織、定方向、解危機，程天縱的40堂主管必修課》，商周出版提供）



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