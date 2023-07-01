加拿大虛擬貨幣交易所 如何逃過法眼離奇倒閉?

編按：當全世界開始一窩蜂投入加密貨幣的浪潮中，夢想著一夜致富，卻不知一場場宛如「惡血」翻版的騙局正虎視眈眈地等待無辜者落入網中，它們將如同深邃無垠的黑洞，等著將你的畢生財富徹底掏空……。本文摘自新書《加密騙局》。

到了二○一五年，儘管有來自比特幣社群的大力支持，一些執法部門的人已經盯上了這家交易所。帕特林傲慢自大地發表意見，明顯是在吹噓自己的洗錢能力，這對他們的案子沒有幫助。但是針對帕特林的犯罪歷史以及已知與黑幫關係的質疑和投訴並沒有升級。

卡德里加的成功有一大部份必須歸功於傑拉德。人們喜歡也信任他。更重要的是，他們想要信任他，因為他扮演了他們希望的角色：一個為這個社群提供服務的加拿大人經營的在地交易所。

帕特林顯然知道這中間有些問題，並試圖把交易所倒閉的一切責任歸咎於傑拉德，他說「在所有員工、董事和高級職員於二○一六年離職後，傑拉德就不再用合乎法律和道德原則的方式來經營這家公司了」。就在這之前，卡德里加才剛籌募了近八十五萬加元的私人資本。在與其中一名投資人發生爭執後，整個董事會以及共同創始人帕特林都離開了，只剩下傑拉德，他沒有任何投資，而且身為卡德里加唯一的全職員工，他獨自負責卻不受問責。不幸的是，這對交易所的投資人來說並不是件好事。

錢已經沒了

當他們的公開投標失敗後，傑拉德不再繼續維持有在做內部紀錄的表象。也大約是在這個時候，卡德里加用戶開始抱怨他們無法提領自己的資金。原因很快就清楚了。當區塊鏈專家和調查人員在傑拉德死訊宣佈後開始查看卡德里加的所有錢包時，他們很快就發現了一件事：所有錢包都是空的。正如《浮華世界》（Vanity Fair）言簡意賅地總結：「我們現在知道，傑拉德至少是從二○一五年起，就開始竊取他客戶的資金了。」

傑拉德曾告訴他的家人，如果他出了什麼事，他為卡德里加設定了一個保障措施，這個措施稱作「死人的開關」。他們會收到一封電子郵件，告訴他們存取帳戶以及向投資人退款能力的細節。但那封電子郵件從來沒有寄到。相反，總共有七萬六千三百一十九名投資人站出來，聲稱卡德里加欠了他們兩億一千四百六十萬美元。而安永預期他們最多可收回三千五百萬至四千萬美元，大部份是來自它持有的美元資產，包括傑拉德的遺孀珍妮佛已經同意交出的九百萬資產。但是在加密幣上他們就沒有那麼幸運了。

錢跑到哪裡去了？

在交易所倒閉前，傑拉德確實支付了一些投資人的款項，大都是那些在網路論壇上吵得最大聲的人。支付方式是現金，往往將鈔票裝在紙袋或盒子裡寄出。現金支付的原因不見得是傑拉德想要規避法律。作為一家在加拿大營運的加密幣公司，卡德里加一直無法在銀行開戶。

剩下的錢跑哪裡去了呢？看起來傑拉德似乎玩了一些花招，以便盡可能多地將投資人的比特幣從交易所轉移到他自己在其他交易所的私人錢包。安大略省證券委員會（Ontario Securities Commssion）計算，由於傑拉德在自己交易所的欺詐交易導致卡德里加損失了一億一千五百萬美元。根據報導，他在卡德里加為自己開了十四個假帳戶，用假名進行了大量的交易。不是所有的錢都是因為交易而損失的。調查指出，傑拉德基本上只是把大量的客戶資金直接轉進自己的錢包，然後再轉出到其他交易所。

許多比特幣交易所有個習慣，就是建立假帳戶來模擬提高的交易量。卡德里加這樣做並不令人感到驚訝，傑拉德甚至曾在他們二○一五年的文件中透露過這點。然而，與其他一些更可疑的加密幣交易所主要是假的交易量不同，傑拉德在這方面更進了一步。 伊文．湯瑪斯（Evan Thomas）是加拿大Osler Hoskin & Harcourt律師事務所的庭審律師，他說傑拉德至少從二○一六年起就開始建立假帳戶。他不但建立假帳戶以便在帳戶之間交易真正的比特幣，他還創建跟交易假的比特幣─也就是說他交易的比特幣並不存在。正如目前已經廣泛報導的，他其實是以交易虛構比特幣的方式來顯示增加的交易量，在卡德里加建立假帳戶以顯示根本不存在的比特幣交易量。當卡德里加的顧客賣掉真實的美元或加密貨幣時，傑拉德就用模擬交易的方式以他的假比特幣來買入這些真實的貨幣，讓自己基本上可以不花一毛錢就累積更多的錢。傑拉德會拿走真的比特幣和美元，把假比特幣留給他的債權人帳戶。在他消失前，傑拉德已經進行了約三十萬次這樣的交易，每筆交易都吸走投資人的比特幣和錢，並在為自己創造了巨額利潤的同時耗盡了卡德里加的儲備。

（本文摘自艾瑞卡‧史坦福著《加密騙局》，堡壘文化提供）



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