間諜的國度？普立茲獎記者揭瑞士信貸真相

二〇〇三年二月五日，前美國國務卿柯林．鮑爾（Colin Powell）用一個引發慘重後果的謊言收買了全世界。這位前上將在聯合國安全理事會上，展示疑似伊拉克擁有大規模毀滅性武器的證據。他拿出衛星照片，引用許多情報消息。最後，他聲稱伊拉克首領薩達姆．海珊（Saddam Hussein）勾結蓋達恐怖組織（al-Qaida）。

他的指控拉開了戰爭的序幕，一場美國早就決議好的戰爭：攻打伊拉克。

美國政府在鮑爾的一席話之後，派遣了一艘艘的軍艦和成隊的戰鬥機前往波斯灣，一名中東男子的家人也開始採取預防措施：前埃及資深情治人員奧瑪．蘇萊曼（Omar Suleiman）的女兒們在瑞士開了帳戶。據英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）的報導，蘇萊曼在當時是全球最具影響力的間諜之一。除此之外，他還贏得「美國中央情報局開羅情報員」的稱號，《明鏡週刊》稱他為「西裝筆挺的施暴者」。

來自組織犯罪與貪腐舉報計畫的同事亞歷克斯．齊亞多茲（Alex Dziadosz）在我們的資料裡發現了蘇萊曼的帳戶。亞歷克斯是中東問題的專家，他會說阿拉伯語，並報導該地區的新聞長達十多年。因此，他知道蘇萊曼這號人物。

他發現這個帳戶的開戶時間是在二〇〇三年二月二十五日，帳號識別碼的前半段顯示，開戶地點應該是在瑞士信貸的日內瓦分行，我們也因此學會看懂銀行的代碼。他們選在日內瓦開戶十分合理：外交人員和政治人物會定期前往日內瓦，況且聯合國的總部就設在當地，從那裡到瑞士信貸所在的貝萊爾廣場（Place Bel-Air）只需要十分鐘的路程。

我們在資料中發現，蘇萊曼的三個女兒擁有動用帳戶的權利。戶頭裡一度有六千三百萬瑞郎以上的存款，對這男人的家庭來說是一筆不小的數目，甚至是難以想像的數字，而他一輩子只為軍方和情報單位工作。根據我們從不同情報管道得知的消息，如此龐大的金額不會只由負責的客戶關係經理批准，超過一定的金額必須請示上級。至於金額等級的劃分，還有這項規定的生效日期，我們就不得而知了。（瑞士信貸沒有回覆我們的問題，只有籠統地解釋一切遵照法律規定。）

蘇萊曼一九三六年出生在上埃及。青少年時期就開始在埃及的軍事學校接受訓練，投入工作後便快速地平步青雲。他曾在尚未瓦解的蘇聯進修，先後參與過對抗以色列的六日戰爭和贖罪日戰爭，之後接受美國培訓加入情報工作和「特種作戰」行動。一九九〇年代，他終於成為惡名昭彰的埃及情報總局局長，直接隸屬於總統穆巴拉克。沒錯，就是兒子們在瑞士信貸擁有上億歐元資產的那位獨裁統治者。

九〇年代末期，蘇萊曼執掌的情報單位在暗地裡替美國執行任務。知名調查報導記者珍．梅爾（Jane Mayer）在美國《紐約客》雜誌（New Yorker）寫道：蘇萊曼曾擔任「美國中情局綁架案件的埃及聯繫窗口」。意思是，當中情局想要審訊某位人士，卻又無法透過正式合法的管道時，就會找上這個男人。隨著替美國處理的嫌犯越來越多，蘇萊曼的影響力也日漸俱增。他似乎還接下了其他的任務。美國參議院多年後在一件調查報告裡指出，美國情報機構把恐攻嫌犯交給蘇萊曼，他的手下做了美國人怎麼樣也不想自己動手的事：對嫌犯嚴刑拷問。英國調查報導記者史帝芬．格雷（Stephen Grey）在二〇〇七年出版的著作《幽靈班機》（Ghost Plane，暫譯）中描述：蘇萊曼「代替我們做了某種西方國家完全不願意動手的工作」。

一名至今尚未遭起訴的澳洲籍恐攻嫌犯曼杜哈．哈比（Mamdouh Habib）在他的回憶錄《一個不存在的恐怖分子》（The Tale of a Terrorist Who Wasn’t，暫譯）寫到：他被蘇萊曼的手下吊在鐵鉤上，遭受電擊並被打斷了手指；不僅如此，哈比指控連蘇萊曼也對他動刑。摩洛哥裔美國人、中東問題專家伊桑德爾．阿姆拉尼（Issandr El Amrani）稱蘇萊曼為「私刑首領」。

哈比的書在二〇〇八年出版，比格雷的書早了兩年。照道理說，這種針對公眾人物的指控很快就會傳到金融界。銀行為了快速審查新來及原有的客戶，會支付高額費用給蒐集「重要政治性職務之人」及其親屬負面報導的單位。瑞士方面不可能從未聽聞過這種指控。這就表示，銀行沒有按照國際標準做法管控客戶。

蘇萊曼手中最有名的受害者當屬利比亞人謝赫．利比（Al-Sheikh al-Libi）。這起事件和鮑爾在聯合國的演說有關。巴基斯坦的官員在二〇〇一年逮捕利比，並在美軍入侵阿富汗後將他交給美方。雖然起初是由兩名聯邦調查局的官員審訊利比，但隨後移交給中情局，接著他就被火速送往埃及交給蘇萊曼。

熟識奧薩瑪．賓．拉登（Osama bin Laden）的利比最後消失在一座私刑監牢裡。過了一些時日，蘇萊曼的團隊向美方回報行動時表示：利比已經招供了。更準確地說，他證實美方的預測：海珊製造生化武器並交給蓋達組織。 雖然這個消息很可能是假造的，而且從來未經過證實，但卻是鮑爾在聯合國發表聲明中的主要控訴項目之一，最終也成為美國出兵伊拉克的藉口。接下來就是大家所熟知的：美國發動戰爭，造成十萬以上的死亡人數，海珊被推翻。然而，始終沒有尋獲大規模的毀滅性武器，同樣也沒有明顯的證據指出伊拉克的獨裁總統曾經和蓋達組織合作過。

（本文摘自 巴斯提昂．歐伯邁爾、弗雷德瑞克．歐伯麥爾、漢尼斯．孟沁格著《瑞士黑幕：以政治力和金融制度，為名人權貴、超級富豪、獨裁者、特務及天主教會藏匿不法所得的銀行》，商周出版提供）



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