機器智能會危及人類嗎？專家：釐清風險與效益

我深信智慧型機器不會對人類構成存在威脅，不同意者有個常見的反駁論點是這樣的：縱觀歷史，各地的原住民也有類似的安全感，一旦外來者帶著比較先進的武器和技術出現後，原住民就被征服和毀滅了。擔心智慧型機器危及人類的人認為，我們就像歷史上各地的原住民那麼脆弱，因此不可以相信自己的安全感。我們無法想像，相對於人類，機器會有多聰明、多快、多能幹，我們因此很脆弱。

這種說法有一定的道理。有些智慧型機器將比人類更聰明、更快、更能幹，但問題的關鍵又回到動機上。智慧型機器會想接管地球、征服人類，或做任何可能傷害我們的事嗎？對本土文化的破壞源於入侵者的動機，包括貪婪、名望，以及對統治地位的渴望，而這些都是舊腦的欲望。優越的技術幫助了入侵者，但它不是大屠殺的根本原因。

再說一次：智慧型機器不會有類似人類的情感和欲望，除非我們特地賦予它們這些東西。欲望、目標和攻擊性，不會因為某樣東西有了智能就神奇出現。為了支持我的觀點，我想提醒大家：原住民最大的人命損失，不是由人類入侵者直接造成的，而是由入侵者帶來的細菌和病毒造成的，因為原住民對這些致病原沒有抵抗力或抵抗力太差。真正的殺手是渴望繁殖但沒有先進技術的簡單生物。智能有不在場證明：在大部分的種族滅絕中，它並不在場。

我相信，自我複製對人類的威脅，遠遠大於機器智能。如果有個壞人想創造一些東西來殺死所有人類，比較可靠的方法是設計新的病毒和細菌，使它們具有很強的傳染力，而且可以打敗人類的免疫系統。理論上，一個無賴的科學家和工程師團隊，有可能設計出想要自我複製的智慧型機器。這些機器還需要能夠在不受人類干擾的情況下自我複製。這些事看來極不可能發生，即使發生，沒有一件會迅速發生。重點是：任何能夠自我複製的東西，尤其是病毒和細菌，都可能威脅到人類的存在，而智能本身不是這種東西。

我們無法預知未來，因此無法預料與機器智能有關的所有風險，一如我們無法預料任何其他新技術的所有風險。但是，隨著我們向前走和辯論機器智能的風險與效益，我建議大家分清「複製」、「動機」、「智能」這三者。

複製 ：任何能夠自我複製的東西都是危險的。人類可能被一種生物病毒滅絕。網際網路可能被一種電腦病毒癱瘓。智慧型機器不會有自我複製的能力或欲望，除非人類特地設法使它們具有這種能力和欲望。

：任何能夠自我複製的東西都是危險的。人類可能被一種生物病毒滅絕。網際網路可能被一種電腦病毒癱瘓。智慧型機器不會有自我複製的能力或欲望，除非人類特地設法使它們具有這種能力和欲望。 動機 ：生物的動機和欲望是演化的結果。演化發現，具有某些欲望的動物比其他動物有更強的複製能力。沒有在複製或演化的機器，不會突然產生某種欲望，例如支配或奴役人類的欲望。

：生物的動機和欲望是演化的結果。演化發現，具有某些欲望的動物比其他動物有更強的複製能力。沒有在複製或演化的機器，不會突然產生某種欲望，例如支配或奴役人類的欲望。 智能：在這三者之中，智能是最良性的。智慧型機器不會自行開始自我複製，也不會自發性地產生欲望和動機。我們將必須在設計上格外努力，才能使智慧型機器具有我們希望它們具有的動機。但是，除非智慧型機器自我複製和演化，它們本身不會危及人類的存在。

不過，我不想給大家留下機器智能並不危險的印象。一如任何強大的技術，如果有人不懷好意地使用，機器智能可能造成巨大的傷害。你只需要想想，數以百萬計的智慧型自主武器投入使用，或智慧型機器被用於宣傳和政治控制，會有什麼後果？我們應該如何處理這種問題？是否應該禁止人工智慧的研發？那會很困難，而且可能違背我們的最佳利益，因為機器智能將可大大造福社會，一如我將在本書下一部論述的，它對人類的長期生存可能是必要的。目前看來，我們最好的選擇是努力達成可執行的國際協議，釐清什麼可接受和什麼不可接受，一如我們對待化學武器那樣。

機器智能常被比作瓶中的精靈，一旦放出來就無法關回去，而且我們很快就會失去控制的能力。我希望本章已經說明了這些擔憂是沒有根據的，我們不會失去控制能力，而且沒有事情會像智能爆發論者擔心的那樣迅速發生。如果我們現在就開始，我們會有足夠的時間釐清風險與效益，然後決定我們想要如何前進。 接下來，在本書的最後一部，我將探討人類智能的存在風險和機會。

（本文摘自傑夫・霍金斯著《千腦智能新理論》，星出版提供）



延伸閱讀

大數據想要預測未來？統計模型並非永遠完美無瑕

日本證交所使用人工智慧 偵測「假買賣」

白領才是AI經濟的最大輸家？