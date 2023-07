瑞士黑幕？瑞士銀行保密條款是在保護誰？

歷史學家羅伯特.烏爾斯.沃格勒(Robert U. Vogler)曾在瑞士銀行集團(UBS Bank,後稱瑞銀集團)服務過很長一段時間。他在二〇〇〇年的《瑞士月刊》(Schweizer Monatsheften)中提到銀行客戶保密條款是「在國家層面上額外創造出來的法律根據」,目的是「保護來自世界各地的銀行客戶」。實際上,銀行客戶保密條款早就存在多年,但並不受「司法管轄權的約束」。

在一九三四年問世的銀行客戶保密條款,首度明訂違反者即觸犯刑法。在這之前,僅有銀行和客戶之間能互相傳遞穩私的資料。如今在某種程度上,國家現在也為這些祕密做了擔保。

這項法案在當時順利地表決通過。國民院裡只有一人反對,其餘一百一十九名代表都贊成;在聯邦院,也是瑞士的上議院,各州代表一致投下同意票。根據歷史學家史蒂芬.陶伯樂(Stefan Tobler)的說法,這項法律「幾乎是無聲無息」地通過了,無論是在國會或是公眾場合都沒有異議。陶伯樂在《瑞士銀行保密條款之戰》(Der Kampf um das Schweizer Bankgeheimnis,暫譯)一書中寫道,「是誰發起了這條引發軒然大波的銀行法第四十七條」至今仍未知。能夠確定的是,這項法律在一九三五年的三月一日正式生效。

該法通過的前兩年,即是一九三三年,納粹在德國執政,隨即開始鎮壓並迫害反政權者和少數民族,其中少部分的人還能順利地逃到瑞士,在當地開戶並把錢安全地放在戶頭裡。迫害他們的人也把錢存在瑞士,彼此甚至會在當地見到面。像是納粹時期的經濟部長亞爾馬.沙赫特(Hjalmar Schacht),以及後來遭判刑的納粹戰犯赫爾曼.戈林(Hermann Göring)和約阿希姆.馮.里賓特洛甫(Joachim von Ribbentrop)。當時的德意志帝國銀行將成噸的黃金運送到瑞士,以換取等值的外匯。

瑞士信貸早安排好自己在二次世界大戰時要扮演的角色,結果也沒能替銀行(當時仍是瑞士信用機構)增添任何光采:首先,它參與了所謂的「雅利安化」[1]。瑞士信貸自家的歷史學家喬瑟夫.揚恩(Joseph Jung)在他的《從瑞士信貸機構到瑞士信貸集團》(Von der Schweizerischen Kreditanstalt zur Credit Suisse Group,暫譯)書裡寫道:「明知道這些客戶是受到納粹政府的強迫才匯款,銀行還是接受他們的委託。」不僅如此,銀行還買進被掠奪的財物和黃金,「儘管它知道,或者說足夠謹慎的話應該知道這麼做違反了國際法。」此外,形形色色的納粹分子都在瑞士信貸開戶,其中包含四名在紐倫堡大審中遭判刑的無名戰犯。所以除了里賓特洛甫和戈林以外,還有兩名人士。

[1] 納粹從猶太人手中奪取財產並將其轉移給非猶太人。

此時,瑞士的銀行業祭出聯邦政府始終堅持的一項原則:保持中立。自維也納會議(一八一四/一八一五年)以來,瑞士面對世界各國的紛爭時不再選邊站。就像在十九世紀時,瑞士夾在法國和奧地利兩大強權之間,還有在一戰及二戰時一樣保持中立的態度。背後的緣由其實很簡單:只要不選邊站,就不會在任一方失勢時跟著落敗。比起只做一邊的生意,跟敵對的雙邊交易能獲取更多的利益,中立的態度運用在商業上準不會吃虧。當時,連同瑞士居民在內的很多人都對瑞士接受納粹開戶感到吃驚。瑞士作家弗里德里希.迪倫馬特(Friedrich Dürrenmatt)為此寫下:「瑞士替各國的犯罪行為把風」,「讓我們蒙羞的正是自己號稱乾淨的雙手」。

一九四五年五月八日二戰結束時,歐洲多半的土地都是一片廢墟,數百萬人喪生,許多人流離失所、離鄉背井且身無分文,活下來的人被迫面對飢荒及寒冬。首要之務就是清理廢墟。

反倒是瑞士基本上仍完好無恙。一九四四年,當義大利游擊隊為躲避法西斯黨人逃到瑞士昂塞爾諾內山谷時,有幾顆炸彈不小心落在瑞士領土和幾枚子彈飛過邊境,但瑞士的產業完全沒有受到影響。「瑞士在戰爭時期還賺到了錢,說起來很可恥,卻是不爭的事實。」美國歷史學家喬納森.斯坦伯格(Jonathan Steinberg)在他的代表作《為什麼是瑞士?》(Why Switzerland?,暫譯)如此寫道。

在戰後的幾年裡,瑞士的銀行業經歷了真正的繁榮,瑞士很快就成為僅次於倫敦和紐約的世界最大金融中心。全世界的權貴喜歡搭著私人專機到訪瑞士,也因此在當時引發國外的批評聲浪。根據歷史學家陶伯樂的觀察,瑞士「長期涉嫌用銀行客戶保密條款當藉口──做為金融隱私的基地──進行不正當的交易。」曾任英國首相的工黨議員哈羅德.威爾遜(Harold Wilson)在一九五六年曾形容瑞士是「不正當財富的避風港」,說的就是來自海外,尤其是貪污權貴手中的不法所得被帶到了瑞士。一九六二年,荷蘭參議員保羅.卡普坦(Paul Kapteyn)在史特拉斯堡的歐洲理事會上批評:「這些錢沾著鮮血。」

調查報導記者湯姆.鮑爾(Tom Bower)在其著作《猶太人的黃金:瑞士和消失的納粹財產》(Nazi Gold: The Full Story of the Fifty-Year Swiss-Nazi Conspiracy to Steal Billions From Europe’s Jews and Holocaust Survivors,暫譯)追溯瑞士銀行在二戰時的角色,他一語道破:「保密條款的獨特性讓一票瑞士銀行家坐享其成,比起多數人,他們顯得更貪婪且道德淪喪。」

美國記者兼歷史學家西奧多.里德.費倫巴赫(Theodore Reed Fehrenbach)的一本書刻畫出座落在阿爾卑斯山的黑錢堡壘形象。出版於一九六五年的《瑞士銀行》(The Swiss Banks,暫譯)在當時成為暢銷書籍。費倫巴赫彙集了瑞士銀行不堪的一面,像是共產黨透過瑞士金融公司資助間諜、被搶奪和竊盜而來的金錢就藏匿於此、瑞士樂意協助逃稅,助長貪污行為。全球的媒體隨後加入報導行列,回應排山倒海而來,德國《明鏡週刊》(Der Spiegel)、法國《快訊週刊》(L’Express)、美國雜誌《新聞週刊》(Newsweek)都對瑞士提出批評。就連和財經界交好的《金融時報》也譴責了「瑞士對銀行客戶保密條款的狂熱」。

如同瑞士銀行公會年度報告所呈現,瑞士金融機構對此的反應是「在各國媒體上刊登有關瑞士銀行的澄清文章和資訊,以及經常被誤解的銀行客戶保密條款」,並且在一九六六年於美國出版一份名為《瑞士銀行客戶保密條款的真相》(Die Wahrheit über das Schweizer Bankgeheimnis)的宣傳手冊。 就在此時,瑞士銀行業大力宣傳一個謠傳已久說法:銀行客戶保密條款的問世是為了保護猶太人在瑞士的財產免受納粹染指。知名的瑞士歷史學家彼得.胡格(Peter Hug)用「肆無忌憚的道德自我吹噓」來評論這段話也不無道理。胡格把這個傳說歸類為「精心編排的童話故事」;童話確實傳遍了全世界。



(本文摘自 巴斯提昂.歐伯邁爾、弗雷德瑞克.歐伯麥爾、漢尼斯.孟沁格著《瑞士黑幕:以政治力和金融制度,為名人權貴、超級富豪、獨裁者、特務及天主教會藏匿不法所得的銀行》,商周出版提供)



