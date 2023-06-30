半導體績優股可長期持有？專家：利用股價週期投資

有人主張，三星電子和 SK 海力士等超績優股從長遠來看呈上升趨勢，因此隨時都可以買，當然雖然這是正確的，但是這些超績優股的股價，有時也會出現長達一到兩年的暴跌局面，並且在數年間股價都在一定區間內擺盪。

這是因為正如這本書的前半部分所言，半導體行業和企業的業績中，產業特性上必然存在週期，反映未來的半導體股價也會隨之形成週期。

從投資者的立場來看，要忍受多年的損失，一直堅持下去，並不如說的那麼容易。因為這是一個非常痛苦的過程，考慮到這段時間的機會成本的話，也是非生產性的投資行為。因此我認為為了投資半導體股票，必須利用股價週期來進行投資。重視安全性的投資者們，最好是先觀察先行於半導體業況的景氣領先指標，確定景氣領先指標出現一定程度的上升勢頭後再開始買進。但是在這種情況下，因為發表景氣領先指標的時間已比該月份晚了一個月以上，而且想確認上升趨勢也需要幾個月的時間，因此得等到股價大幅上漲後才能買進。這樣一來，報酬率必然會受到限制。

因此我建議以半導體股票投資中最有效的方式，先利用景氣領先指標做為確認股價趨勢方向性的工具，同時利用各股票的歷史估值區間帶，在低點分批買進，在高點分批賣出。

在了解三星電子和 SK 海力士的具體投資方法之前，首先必須要確定一些東西。用於半導體股票投資的估值方式不是大家熟知的本益比（P/E）估值，而是股價淨值比（P/B）估值方式。

為了預測一家公司未來的股價走勢，過去應用於該公司的估值倍數應該展示出一定的規律性。換句話說，在股價下跌期間，股價在某一特定倍數時不再下跌，或者在上漲期間，股價在某一特定倍數時停止上漲。這就是所謂的規律性。

在本益比估值中，如果對象公司出現當期淨虧損的情況，根本無法得出適當的股價。 因為即使每股盈餘（EPS）為負，股價（Price）也不可能為負值。

另外，從半導體企業過去的本益比倍數前段和後段來看的話，每個時期的偏差都太大，很難說明這些前段和後段倍數是在什麼標準下被決定的。

觀察圖表 26，圖中呈現的是 SK 海力士自 2013 年 1月以來的每月本益比與全球流動性前年同期對比增減率的比較。之所以從 2013 年 1 月開始觀察，是因為 SK 海力士在 2011 年和 2012 年虧損，本益比出現了負數。

觀察 2013 年後的圖表，可以看到在 2017 年和 2018年， SK 海力士的本益比出現了極低的區間帶，約在 2.7倍到 6.2 倍之間。而在 2019 年和2020年，則形成了從10.1 倍到 35.1 倍的高區間帶。這些數字與景氣領先指標的趨勢沒有明顯關係。從以往經驗看，若要預估未來的股價，這些數字無法應用在這套方法之中。

相反的，圖 27 呈現 SK 海力士 2013 年 1 月以後的每月股價淨值比和全球流動性前年同期對比增減率，從這張表來看，可以發現 SK 海力士的股價淨值比與全球流動性同期對比增減率，在轉折點上幾乎一致。因此很容易判斷股價上漲和下跌的趨勢。

此外，觀察 SK 海力士的股價淨值比，可看出在歷史上每個週期的頂部和底部，數字大致維持在類似的水準。

因此可以基於未來的景氣和半導體行業展望，假設一個合理的倍數，並利用它來決定買入和賣出，這意味著做出決策變得容易。

基於這些原因，幾乎所有分析師都使用股價淨值比來估值，而不是本益比來計算半導體股價的前景和目標股價。 而之後，對於說明三星電子和 SK 海力士的投資方式，我也會活用股價淨值比估值法。

但是最近半導體股價的上升週期，一般會持續一年半到兩年左右。因此，在下跌週期的末端來買進股票，一直到出現股價充分上漲為止，這需要相當長的時間。請不要忘記，對半導體股票的投資期限最好至少計畫一年以上。

（本文摘自宋明燮著《外資這樣買半導體股：最強半導體分析師教你看懂產業週期，台積電、聯發科、聯電……選股+進場+出場，一次搞定！》，樂金文化提供）



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