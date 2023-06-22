如果你是馬蓋先？人人都能開發創意想像稟賦

請試想下列情境：

你的臉上掛滿斗大的汗珠，飽受戰火摧殘的拉丁美洲那炙熱的空氣瀰漫著敵意，叫人無法呼吸。你剛從蟑螂橫行的游擊兵監獄裡救出一名女孩，她一臉驚恐、幾近崩潰，死死抓住你的手臂不放。小女孩的父親是外交官，你的任務是帶她與家人團聚。你手上沒有武器、沒有食物、沒有交通工具，也沒有任何與外界聯絡的方式，敵軍四伏。就在此時，你發現你們的藏身之地很快就會被敵人發現。

你該怎麼做？

老實說，我們也不知道自己該怎麼做，也不知道你該怎麼做，但我們知道馬蓋先（MacGyver）會怎麼做。

馬蓋先是美國影集《百戰天龍》（MacGyver）的主角，以足智多謀聞名，無論情況再危急，他都能想到脫困的妙招。他是現代犯罪影集的代表人物，充滿神祕的色彩，他制勝靠的不是武器，而是憑藉自己的頭腦。馬蓋先以豐富的知識與創意，用散落在樹林中的吉普車碎片組成一面反光拋物鏡，並用拋物鏡將陽光聚焦在敵軍的彈藥上，引發爆炸，吸引游擊隊的注意力，並趁亂帶著小女孩逃到廢棄的農舍中。接著，馬蓋先在農舍裡用一些舊材料和常見的家用化學物質，製成爆炸裝置供防身用。

他還從一台破收音機裡搜刮零件，組裝出一套導引裝置，向救援直升機發送信號。

你覺得這像天方夜譚嗎？當然，這只是虛構的故事，但你想不想要有一個和馬蓋先一樣足智多謀的行銷經理？

「馬蓋先條件」（MacGyver Factor，我們自創的名詞）展現了創意想像的力量，核心在於理解準則，並擁有將準則應用在各情境的能力。具備馬蓋先條件的人，除了知道二加二等於四，還能考慮其他算法，例如一加三、九十二減八十八、二二八除以五十七、無限種分數組合，或是十六的平方根。

從馬蓋先條件，我們可看見準則的本質是賦權，若馬蓋先的思考模式是圍繞著慣常做法打轉，而不是準則，那他與大使的女兒現在可能早就被敵軍關進牢裡了，並不停抱怨為何剛剛到處都找不到手榴彈。

了解馬蓋先條件，是以準則為中心的生活裡，最振奮人心，也最能賦予你權力的部分。準則看似簡單，但卻是經過複雜思考過程得出的結論。英國數學家兼哲學家阿爾弗雷德．諾斯．懷海德（Alfred North Whitehead）曾說：

「從廣義上來說，智慧與知識間存在消長關係，智慧長，知識便會消。這是因為細節會被囊括在準則內，人們會在工作場合上視情況使用知識中的重要細節，但唯有徹底了解準則，並習慣利用準則，才能使人獲得終極的智慧。」

確實了解準則後，我們便能發現，農場法則除了適用於種植番茄，也可以應用到個人發展上。我們還會發現，綜效的準則能讓兩塊木板拼裝後的總重，大於各別秤重的總和，而這條法則也可以用在人身上，使兩人共同想出的解決方案，優於個人的處理方式。

我們建議讀者運用視覺化的技巧，開發創意想像稟賦。視覺化是一種高槓桿力的心智鍛鍊，許多世界級的運動員與表演者都深諳此道。不過我們會希望你嘗試用視覺化的技巧，提升生活的品質，而不是鍛鍊網球與舞台表演的技巧。

給自己留一些獨處的時間，不受外界干擾。閉上眼睛，想像自己身處讓人感到不舒服，或是痛苦的情境。

想像一些會讓你理智斷線的事，像是老闆朝你破口大罵、正值青春期的女兒抱怨你從不買衣服給她、同事在背後講你壞話。

使用自我覺察稟賦，暫時跳脫你在此情境中會使用的思考方式與產生的情緒，不要想像自己以慣用的方式回應，而是想像自己依照準則行事，並相信這些準則會帶來高品質生活成果。想像自己在與他人交流時，可以同時具備勇敢與體貼兩種特質。若你能使用視覺化的技巧，將準則與價值觀內化進自己的人生使命宣言，練習的效果就會加乘。 預測自己未來最好的方式，就是動手開創未來。創意想像的力量可以使你在實現目標前，就看見目標，或是在現實發生之前，就先主動提升現實的品質。

（本文摘自史蒂芬‧柯維著《與時間有約：學會「自我領導」與「賦權於人」， 精準判斷輕重緩急，不慌亂，找回自信與寧靜的力量（終極完整版）》，方言文化提供）



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