四代時間管理 你使用第幾代？

為了消除時鐘與羅盤之間的落差，許多人會從「時間管理」領域找答案。大約三十年前（編按：本書初版的九○年代起算），市面上只有十來本討論時間管理的書，但最新的調查顯示，現在的時間管理專書數量已破百本，相關文章也有好幾百篇，還衍生出各種行事曆、行程規劃表、軟體，以及其他時間管理工具。這種風氣其實是一種「爆米花現象」，只要文化的熱度與壓力持續上升，就能在極短的時間內，迸發出為數龐大的文件與工具。

我們在調查的過程中研讀了許多資料，最後列出八大基本時間管理法，包括傳統的效率導向法，如條理管理法、戰士管理法、ABC或優先順序管理法，以及一些突破傳統範式的新型管理法，如源自東方的順其自然管理法，鼓勵大家找到生命的自然節奏，與時間中的「永恆」時刻連結。在這些時刻，你會因愉悅的感受而忽略時間的流逝。

此外，還有一種方法叫做復原管理法，目的在告訴讀者，拖延與無效委派等浪費時間的行為，其實都是心理腳本的產物，而腳本受環境制約的「討好者」往往會因為害怕被拒絕，或擔心丟臉，把自己搞到過勞。

我們在附件B中列出了這些管理法的簡介，以及相關參考書目，供有興趣的讀者參考。經過一番研究，我們發現大多數人更認同時間管理的「三個世代」，其中每個世代都奠基於前一個世代，帶來更高的效率與支配力。

第一代

第一代時間管理的基礎是「備忘錄提醒」，本質上就是「順其自然」，只要花時間列出待辦的事項，例如寫報告、出席會議、修車、打掃車庫。第一代時間管理的特色工具是便條紙和查核表，如果你屬於這個世代，應該會隨身攜帶清單，以免自己漏掉哪件事情。運氣好的話，等你結束一天的行程，便能完成清單上大部分項目。如果沒有完成也沒關係，只要把事項寫進明天的清單即可。

第二代

第二代時間管理更重視「規劃與準備」，特色工具是行事曆與預約簿，強調效率、個人責任，以及設定目標、未雨綢繆、先排定後續活動。如果你屬於這個世代，管理時間的方式包括預約、寫下待辦事項、給自己設定期限、記錄會議的地點，你甚至可以將這些資訊儲存在電腦或網路上。

第三代

第三代時間管理的核心是「規劃、決定主次、支配」，若你屬於這個世代，代表可能已經花了些時間釐清自己的價值觀，也已想好哪些事情對你來說更重要。你知道自己要什麼，也制定好短、中、長期目標，以實踐自己的價值觀。此外，你也學會以天為單位，按照重要順序，排列各種活動。

這一代時間管理的特色工具是電子或紙本行程規劃表、備忘記事簿，表格詳細，適合規劃每日行程。

這三代時間管理確實提升眾人做事的效能，而效率、規劃、決定主次、釐清價值觀、設定目標等概念，也確實帶來不少正面效應。

然而，即便大多數人都想嘗試時間管理，也擁有各種相關資源，但內心的落差感依然存在，永遠都無法將時間用來做真正重要的事。很多時候，這種糟糕的情況會越演越烈，大家都說「我們現在可以花更少的時間，做更多的事」，但卻失去了充實的人際關係、內心的寧靜、生活的平衡，也感受不到自己在做有意義的事時，心中應有的自信。

羅傑：「時間管理的三個世代，正好記錄了我的個人經歷。我在加州圓石灘卡梅爾市長大，那裡的藝術氛圍濃厚，思想開放，環境中飄散著哲學的氣味，與第一代時間管理的理念不謀而合。我偶爾會用紙筆將重要的事記錄下來，當時的我特別喜歡高爾夫球，所以一定會抄下錦標賽時間。另外，由於我每天都要跟牧場和品種馬打交道，所以也必須記錄許多相關資訊。

年紀越大，我就越得在短時間內完成更多事，再加上想做的事實在太多，而且身邊又不乏各種機遇，於是我被迫進入第二代。我把所有關於時間管理的書都讀了一遍，導致有一段時間，我的公司好像突然成了時間管理顧問公司，教客戶如何提升做事的效率、規劃待辦事項、用電話溝通事物。我會先觀察客戶每天的行為，並在分析後提出具體建議，告訴他們如何花更少的時間，做更多的事。

後來，我發現我其實沒有幫到任何人，並對此感到非常失望。我還開始思考，自己是不是讓對方失敗得更快。其實問題不在於他們完成的工作量有多少，而是他們前進的方向，以及想成就的目標。大家都想知道自己的表現是好是壞，但我這才理解到，唯有先搞清楚他們究竟想做什麼，否則便無法回答這個問題。於是，我邁入了時間管理的第三代，我與史蒂芬也參與了第三代時間管理的相關研究，與此領域的知名人士共事。

我們打算將價值觀與目標合而為一，統合眾人心中的想法與實際的行為，並按重要程度完成任務。我們當時都認為，這種做法相當明確，值得大家效仿。

但時間久了，我們才發現，人們內心真正想要的，跟他們在生活中必須滿足的各種需求，根本就是兩回事。不少人明明已經達成超多目標，卻變得更不快樂、更不滿足。 於是，我開始質疑某些時間管理的基本範式，以及自己的思路。最後發現，我們無法從時間管理的三個世代找到答案。真正的答案，其實就落在基本範式層面，在我們認為自己必須做什麼事，以及做事的方式裡。」

我們需要第四代時間管理

我們至少可以確定一點：不改變做法，結果永遠不會改變。而瘋狂的其一定義則是「做同樣的事，卻期望有不同的結果」。

如果時間管理就是正解，那麼與其相關的概念多如過江之鯽，大家應該都會過得更好才對。但我們發現，受過高級時間管理訓練的人和沒接受過訓練的人，對生活品質的煩惱都一樣。

時間管理，尤其是第三代，乍看相當美好，既可以保證你獲得成就感，也能帶來希望。但事實上這些承諾全都是空頭支票。而且，有許多人都認為，第三代時間管理法的最高階版本，給人一種僵硬、制式化且不自然的感受，強度已超乎一般人的承受範圍。不少人在準備度假前做的第一件事，就是把象徵第三代時間管理的工具：行程規劃表丟在家裡。

我們現在亟需第四代時間管理法，將前三代去蕪存菁，並拓展新的領域。要做到這點，就不能只改良舊有範式與方法，而是要開發截然不同的範式與方法，澈底擺脫缺乏效率的思維與行為模式。

我們需要的不僅是演進，而是革命。我們必須跳脫時間管理的框架，轉向引領生命，並建立一個基於範式的第四代，創造出高品質生活成果。



（本文摘自史蒂芬‧柯維著《與時間有約：學會「自我領導」與「賦權於人」， 精準判斷輕重緩急，不慌亂，找回自信與寧靜的力量（終極完整版）》，方言文化提供）



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