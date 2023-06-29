要漲了嗎？該看哪條移動平均線來判斷黃金交叉？

下列兩者都是13週移動平均線正在由下往上穿越26週移動平均線、出現「黃金交叉」的時候。

要買的話，選M公司的股票買入

■移動平均線是「往上」，還是「往下」？

M公司和N公司的股價走勢，都是出現13週移動平均線由下往上穿越26週移動平均線，出現黃金交叉，只是兩家公司有明顯的不同。

M公司的是13週移動平均線和26週移動平均線，都是轉為向上的「完全黃金交叉」。N公司的是13週移動平均線和26週移動平均線，都是往下的「不完全黃金交叉」。

M公司的股價止跌後，花了許多時間打底，然後逐漸緩慢轉為上升趨勢。下跌時的壞消息，已經是「過去的事」，看來是有新的好消息陸續出現。

N公司的股價雖然從低點起有一時的反彈，但是未經過充分時間打底，26週移動平均線是向下的，下跌趨勢可能仍在持續。

■無數的黃金交叉

「黃金交叉出現的時候就買」，這是很容易懂的訊號。但是，我不大會只看黃金交叉出現就決定買賣，因為有時不知道該看哪條移動平均線來判斷黃金交叉。

下列這張線圖，就是下跌趨勢結束，股價打了底、轉為上升的線圖。移動平均線畫了很多條，5日、10日、15日、20日、25日、30日，總共有六條移動平均線。

這裡出現了很多個黃金交叉。5日線由下往上穿越10日線的黃金交叉最先出現，最後出現的是25日線與30日線的黃金交叉，最早的與最晚的有20天的差距。

■移動平均線的期間太短或太長都不行

像這樣很實在地「從平緩上升，開始慢慢加速」的線圖，買在哪一個黃金交叉出現時都會上漲。如果是像這樣簡單的線圖，期間短的移動平均線出現的較早訊號，就勝於期間較長的移動平均線出現的較晚訊號。

只是，現實中像這樣整齊加速上升的線圖是極少見的，經常有看起來好像要漲上去了，卻在途中斷了氣轉為下跌的個股。在太早的訊號出現時就買入，很容易會遇到這種假訊號。

上升速率加快，空單減少、多單開始增加的時候買入，比較不會遭遇假動作。因此，可以說看期間比較長的移動平均線較慢出現的黃金交叉比較好。但如果又只看長期間的移動平均線，訊號出現得太慢，股價或許已經漲完了。也就是說，太早跟太晚的訊號都不好。

■每檔個股都有自己的股性

上下震盪激烈的個股，就適合看短期移動平均線出現的訊號。至於股價永遠都是平緩變動的個股，就適合看長期的移動平均線。個股都有自己的股性，不同個股要看不同的移動平均線比較好。 為了培養交易直覺，也有做當沖的交易人每天都會反覆用同一檔個股交易。軟銀集團或任天堂，都是交易人喜歡買賣的個股。

（本文摘自窪田真之著《我看股票線圖獲利：2,000億日圓基金經理人選股心法》，星出版提供）



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