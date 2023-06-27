現今的人工智慧其實沒有智慧？

自1956年面世以來，人工智慧領域經歷了幾個從熱情高漲到悲觀情緒瀰漫的週期，AI科學家稱之為「AI之夏」和「AI冬天」。每一波浪潮都是基於一項新技術，看似有望使我們創造出智慧型機器，但最終這些創新都沒有成功。目前AI正經歷又一波熱潮，又一個AI之夏，而業界的期望再度高漲。驅動當前熱潮的技術是人工神經網路，通常被稱為「深度學習」（deep learning）技術。這些方法在歸類圖片、識別口語和駕駛汽車等作業上取得了矚目的成果。2011年，一部電腦在電視益智問答節目《危機情境》（Jeopardy!）中擊敗了表現頂尖的人類。2016年，另一部電腦擊敗了世界排名第一的圍棋選手。這兩項成就成為世界各地的頭條新聞，相關成就令人印象深刻，但這些機器真的有智慧嗎？

多數人，包括多數的AI研究人員，都認為不是。現今的人工智慧在許多方面都不如人類智慧，例如人類可以不斷地學習。如我之前所述，我們不斷地修正我們大腦中的世界模型。相對之下，深度學習網路必須經過充分訓練才能投入使用，而一旦投入使用，就不能隨時隨地學習新東西。例如我們若想教一個視覺神經網路多識別一個物體，該網路就必須從頭重新訓練，而這可能需要好幾天的時間。然而，今天的AI系統不被視為具有智慧，最大的原因是它們只能做一件事，而人類可以同時做很多不同的事。換句話說，AI系統是不靈活的。但任何一個人，例如你或我，都可以學習下圍棋、耕種、寫程式、開飛機和演奏樂器。我們一生中習得數以千計的技能，雖然我們未必能在任何一項技能達到頂尖水準，但我們在學習方面是很靈活的。深度學習AI系統則幾乎毫無彈性可言，一部能下圍棋的電腦或許可以打敗所有人類圍棋手，但不能做任何其他事。一輛自動駕駛汽車在駕駛安全方面或許好過所有人類司機，但不能下圍棋或處理爆胎問題。

AI研究的長遠目標，是創造出可以展現類似人類智能的機器——這種機器可以快速學會新工作，看到不同作業之間的類似之處，並且能夠靈活地解決新問題。這項目標被稱為「通用人工智慧」（artificial general intelligence, AGI），以區別現今的有限AI。今天的AI產業面臨的基本問題是：我們目前是走在創造出真正智慧型AGI機器的道路上，還是將再次陷入困境，進入又一個AI冬天？當前的AI熱潮，已經吸引了數以千計的研究人員和數以十億美元計的投資，幾乎所有這些人才和資金，都正被用在改善深度學習技術上。這種投資是否將創造出人類水準的機器智能？抑或深度學習技術有根本性的局限，我們因此將必須又一次再造AI領域？當你身處泡沫之中時，很容易被熱情沖昏頭腦，相信榮景將永遠持續下去。但歷史告訴我們，應該保持謹慎。

我不知道當前的AI熱潮將持續多久，但我確實知道，深度學習技術沒有使我們走上創造真正智慧型機器的道路。我們以現行方式繼續努力，是不可能創造出通用人工智慧的；我們必須另闢蹊徑。

通往AGI的兩條道路

AI研究者在製造智慧型機器方面有兩條路可走。其一是我們的現行做法，也就是致力使電腦在特定功能上超越人類，例如比人類更會下圍棋或更會從醫學影像中辨識癌細胞。這種做法所抱持的希望是：如果我們能使電腦在一些困難的事情上勝過人類，我們最終將找到方法，使電腦在所有事情上勝過人類。在這種AI研發方式下，系統如何運作並不重要，電腦是否靈活也不重要。唯一重要的是，AI電腦能比其他AI電腦更好地做某件事，而且最終能比最優秀的人類做得更好。舉個例子：如果最好的圍棋電腦排名世界第六，這不會成為頭條新聞，甚至可能被視為AI的失敗，但擊敗世界排名第一的人類圍棋手則會被視為一項重大進步。

創造智慧型機器的第二條路是著眼於靈活性。在這種AI研發方式下，AI的表現不一定要好過人類。研發的目標是創造出聰明且靈活的機器，不但能夠做很多事，還可以將它們從某件事中學到的東西應用在其他事情上。採納這種方式下的成功，可能是創造出一部能力如同五歲兒童或甚至只是一隻狗的機器。這種做法所抱持的希望是：如果我們能夠先了解如何創造靈活的AI系統，那麼在這個基礎上，我們最終將能創造出智能等同或甚至超越人類的系統。

在早期的一些AI熱潮中，第二條路受到青睞，但事實證明這太難了。科學家意識到，機器要具有五歲孩子的能力，必須掌握大量的日常知識。正常的兒童知道世界上無數的事物，知道液體如何溢出、球如何滾動、狗如何吠叫，知道如何使用鉛筆、麥克筆、紙和膠水，也知道如何打開書本，並且知道紙張是可以撕開的。他們知道成千上萬的字詞，也知道如何利用言語使別人做事。AI研究者無法想出方法把這些日常知識寫進電腦程式裡，或使電腦習得這些東西。

知識比較困難的部分不是陳述一個事實，而是以有用的方式表示那個事實。且以「Balls are round」（球是圓的）這句話為例。五歲的孩子知道它是什麼意思，我們雖然可以輕鬆地把這句話輸入到電腦裡，但電腦如何理解？「ball」與「round」這兩個英文單字都有多種意思，「ball」可以是指舞會，而舞會不能說是圓的；披薩是圓的，但披薩不像一顆球。電腦要理解「ball」，就必須將這個英文單字和不同的意思聯繫起來，而每一個意思都與其他英文單字有不同的關係。此外，物體會動，例如有些球會彈跳，但足球的彈跳方式與棒球不同，而棒球的彈跳方式又與網球不同。你和我都是藉由觀察，迅速認識到這些差別。我們不需要任何人告訴我們球如何彈跳；我們只是把球扔到地上，觀察隨後發生的事。我們不知道這些知識如何儲存在我們的大腦裡，但是對我們來說，掌握球如何彈跳之類的日常知識是毫不費力的。

（本文摘自傑夫・霍金斯著《千腦智能新理論》，星出版提供）



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