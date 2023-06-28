《捍衛戰士》電影是「IP」嗎？讀懂文創領域的IP意思

文創領域的「IP」是什麼？或許跟字面的意義不太一樣。「IP」一詞是Intellectual Property（智慧財產權）的縮寫；但談到IP授權合約，若直接英譯為Intellectual Property License Agreement，以Google搜尋的結果，前幾頁幾乎都是偏向專利授權、技術授權、軟體授權等智慧財產權合約，似乎找不太到大家心中所想像那個「IP」的授權合約。

我們可以試著一起從2022年至2023年幾個熱議的話題試著觀察。湯姆．克魯斯（Tom Cruise）主演的《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick），是1986年發行的電影《捍衛戰士》（Top Gun）的續集，不少人一刷、二刷、三刷，成為2022年全球電影票房亞軍；1999年宇多田光首張專輯《First Love》，作為1990年代日劇成熟之作，由松嶋菜菜子與瀧澤秀明主演《魔女的條件》的主題曲，紅遍全亞洲，成為全亞洲銷量最高的音樂作品，也創出「宇多田光神話」，2022年由Netflix推出，依據《First Love》歌詞製作日劇《初戀 First Love》，充滿90年代日劇感的細膩拍攝手法，上線播出即造成轟動；日本漫畫大師井上雄彥所著的經典籃球漫畫《灌籃高手》，1996年動畫結束在湘北對山王工業之戰，造成當時多少觀眾對於未完結的遺憾。2022年底由井上先生親自編劇、監製的《灌籃高手The First Slam Dunk》電影在日本上映，填補粉絲們內心多年的遺憾，2023年1月在台灣上映時，六、七年級生的FB大概天天被朋友們進戲院觀賞的動態訊息洗板；2023年第一季最熱門的台劇——《模仿犯》，上市當週榮登Netflix全球非英語影集第二名，則是改編自日本作家宮部美幸同名推理小說。

請問，《捍衛戰士》電影是「IP」嗎？《First Love》歌曲是「IP」嗎？《灌籃高手》漫畫是「IP」嗎？《模仿犯》小說是「IP」嗎？筆者在《當文創遇上法律：智慧財產的運用》曾提出文創領域一般所稱的「IP授權」，「IP」主要指品牌＋內容的整體，並以知名度及愛好者為其授權交易的基礎。無論是《捍衛戰士》、《First Love》、《灌籃高手》、《模仿犯》，顯然都滿足這樣的條件。它們都是以好的內容出發吸引足夠多的閱聽人，而具有相當的知名度及愛好者，只要是《捍衛戰士》、《First Love》、《灌籃高手》、《模仿犯》（或者說是作者宮部美幸）的相關作品，愛好者即會聯想到當初受到其內容吸引的情境，進而對於與該等內容相關的衍生創作或周邊商品產生認同，長達二、三十年後仍然願意採取行動支持。這些足以吸引閱聽人橫跨時空付費支持的品牌＋內容，就是本書所要談的「IP」。

依據國際授權組織（Licensing International）對於授權（Licensing）的分類及2021年的統計，娛樂／角色Entertain / Character (41%)、企業／品牌Corporate / Brand (24%)、流行Fashion (9%)、運動Sports (10%)、出版Publishing (9%)等，在該組織統計的國際授權市場占比較高的分類。前述《捍衛戰士》、《First Love》、《灌籃高手》、《模仿犯》都是在比重最高的娛樂／角色的這個類別。

而由另一個全球授權組織（License Global）發布The Top Global Licensors Report 2022統計資料，前十大授權業者中，華特迪士尼公司、華納兄弟（Warner Bros.）、寶可夢公司（The Pokémon Company）、派拉蒙全球（Paramount Global）都是娛樂／角色授權的知名廠商；梅瑞迪斯（Meredith Corporation）則是全球最大雜誌媒體集團、NBC環球也是媒體集團；Authentic Brands Group是總部位於美國紐約的品牌管理公司，包括Forever 21、Nautica、Nine West、Reebok及不少運動員、歌手的品牌授權商品、Bluestar Alliance也是品牌管理公司，先前最知名的交易是收購NIKE旗下的沖浪品牌Hurley、孩之寶（Hasbro）、美泰兒（Mattel）則是知名的授權玩具商。

本書系聚焦在文創產業，《讀懂IP授權合約》並沒有打算把智慧財產權的授權契約重新介紹一遍，主要聚焦在前述娛樂／角色授權領域，以文創領域IP經營的角度，與讀者們分享IP授權合約應該評估的重點。單純的智慧財產權授權交易，不需要特別考量IP經營的智慧財產權交易，即不在本書跟讀者們分享的範圍。以甫進榜2023全球500大品牌，排名87的台積電為例，TSMC是台積電的註冊商標，商標權當然是智慧財產權的一種，但TSMC這個註冊商標本身只有跟台積電提供的晶圓代工服務結合，才能彰顯其真正價值，並不像迪士尼、三麗鷗等公司可以利用其所擁有的眾多因內容而具有「虛擬生命」動漫明星的商標、圖像等，得以橫跨時空、脫離公司本身的商品或服務，獨立對外進行各種授權應用。 若由IP經營的角度來觀察，可以作為「IP」經營的「標的」，也不限於智慧財產權（Intellectual Property），姓名、肖像這類具有對外表徵功能的「人格權」或是組織、團體的名稱，也會因為與人的社會活動結合具有一定的經濟價值，例如：李小龍、披頭四樂團（The Beatles）因為他們在文化領域的創作活動的卓越成就，讓這樣的名字（名稱）具有鮮活的形象，經常納入「IP」經營的體系中一併管理。所以，討論「IP授權」時，本書不打算把「IP」完全等同「智慧財產權」，在文創領域中「IP」已經長出自己的風格與意義，可以當作一門獨立的學問來看待。

（本文摘自賴文智著《當文創遇上法律：讀懂IP授權合約》，典藏藝術家庭提供）



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