買什麼會賺嗎？內線資訊是股民口中的神秘力量

「可以跟我說，買什麼會賺嗎？」是周遭知道我會投資的親友，見面時常會問我的一句話，每次聽到這句話我都有點尷尬及無奈。不說些什麼，好像有點不通情達理，可是真的跟對方說了些投資訊息後，還得擔負起建議投資的責任，但對方跟我的風險屬性與投資習慣卻完全不相同。

「內線資訊」一直是股民口中的神祕力量，我在一些投資群組跟網站也常看到、聽到「有新聞說某公司主力要拉╳╳股票」、「在○○公司的朋友說下半年產能滿載」等等。但這些「聽說」來的消息往往準確率不高，而且就算正確，投資人似乎也無法正確應對。

你以為的內線，可能是「已經過好幾手的垃圾資訊」。我認為比較正確的心態是，心中可以「有一個預判的劇本及因應作為」，例如美國要升息3碼或4碼，你都知道做什麼相對應的操作（避險、平倉或加碼等）。畢竟我們交易的是「機率」，而不是「一定」。如果有人交易的是「一定」，那可能就不是交易能力的問題了，而是取得資訊手段的問題。

不斷地尋求建議、確定感是沒有安全感或自信的徵兆，開始經營交易心理的粉絲專頁後，發現尋求心理輔導跟交易諮詢有許多相似點。

心理輔導時，個案常會問：「我該怎麼做才好？」交易心理諮詢時，來談者會問：「這檔股票可不可以賣？」或是心理輔導的個案問：「我工作壓力好大怎麼辦？該不該離職？」而交易諮詢則會聽到：「虧損到心情好糟怎麼辦？我還適合繼續做交易嗎？」

幫個案心理輔導時，常遇到個案尋求「建議」，個案來的期待常是一個「馬上改善」的特效藥，但受過訓練的助人工作者， 「不能隨便給建議」，因為這個建議，是輔導者自己的答案，不是個案的，輔導者提出的建議，未必會適合個案，也容易影響到個案的自主思考與覺察。

所以在心理輔導的當下，我們會透過傾聽、引導等技巧，幫助個案探索自己，釐清困擾的心理議題，並看見個案的勇氣與特點，透過賦能（empower），讓個案能自己應付生活與心理難題，學會為自己負責。

而交易心理諮詢這件事，歷程也類似如此，來談者時常劈頭第一句話就是：「幫我看看這支股票可以買（賣）嗎？」或是「可以跟我說哪隻會賺嗎？」這跟想直接尋求建議的個案十分雷同。但就算我給出了交易的答案，因為週期、研究邏輯及停損停利等均不同，當我獲利時，他可能是虧損，這時候，就會把責任歸咎在我身上，如同無法為自己負責的個案一樣，就會不斷陷入相同的心緒、交易困擾中。

點出交易諮詢與心理輔導的相似處，是希望提醒讀者，不要過度依賴別人的交易建議，因為你不瞭解對方的歷程與脈絡，儘管他會大賺，但不見得適合你。「╳╳股票你覺得現在可以買（賣）嗎？」如果你仍會對他人詢問這樣的問題，可以試著回頭自我省思：「我真的有足夠的交易信心嗎？」「為什麼需要別人來為我的交易做決策呢？」

其實交易市場中的投資人會出現這樣的疑惑是很正常的，盲目地「從眾」可以使我們不會感到焦慮，也能夠分散自己需要承擔的責任。 為什麼我們投資時會習慣性「從眾」？因為「從眾非常地舒服」！只要跟單、跟著特定的老師或親友操作，就能順理成章把賠錢的責任分散到他們身上，自己不用承擔過多的責任而產生痛苦，追隨大眾的投資行為，也會讓投資人不用思考、感到舒服。當然一部分不想承擔交易責任的原因，來自於「沒有交易信心」，因為對交易行為沒有足夠的「控制感」，導致想要從眾、崇拜別人的交易內容。

（本文摘自李哲緯（鮪爸）著《在交易的路上，與自己相遇：找出你的交易心理優勢，戰勝投資心魔》，方舟文化提供）



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