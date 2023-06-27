投資目標與績效 該讓親友知道嗎？

編按：心理狀態會影響投資決策，別讓心理的黑洞，成為虧損的破口。以下摘自新書《在交易的路上，與自己相遇：找出你的交易心理優勢，戰勝投資心魔》。

當我把粉絲專頁分享的主題從一般心理轉型成投資心理後，眾多親朋好友都說：「我怎麼都不知道你有在投資？！」為什麼我好幾年都不跟他們說有在投資的經歷呢？你或許也會好奇，投資或交易的時候，到底要不要跟親朋好友說自己的投資標的與績效呢？

學習投資初期我看過一場TED演講：《下定的目標可別告訴別人》（Keep your goals to yourself），講者德瑞克．席佛斯（Derek Sivers）說：「想要完成某件事，最好不要告訴任何人，因為被大家稱讚的興奮感，反而會降低你達成目標的實踐度。」

席佛斯進一步指出，心理學家彼得．戈爾維策（Peter Gollwitzer）曾在1982年進行一場研究，邀請163名研究參與者寫下心中目標，其中一半的人要向房裡其他人說出目標為何，另一半的人則保密，每位參與者有45分鐘的時間去實現目標。結果發現，保密者們在實驗過程中，因為覺得自己離達標還很遠，於是一直努力試著達成目標；而公開目標的人平均33分鐘就無所作為了，因為他們認為自己距離目標已越來越近。

當你告訴別人你的目標時，別人對你的支持與勉勵，會讓你心中產生一股「滿足感」，這股滿足感會減緩你繼續努力的動力，讓你產生已經有所行動的錯覺。

因此，當我在認真練習交易技巧，還有立志從虧損中爬起來的時候，幾乎都沒有跟身旁的人說，一直忍得很辛苦，但內心的確沒有自我欺騙的感覺。所以建議大家，在自己的交易還沒有一定成效前，不必急著跟別人說你的目標或績效，否則只是徒增內心壓力，也會對實現目標產生自我蒙蔽。

跟別人說自己的績效和目標，除了會減緩動力外，也容易產生「嫉妒感」跟「績效焦慮」，這種比較績效的感覺，也會影響你的自尊，進而在交易過程中產生情緒干擾。

大家都聽過「寧為雞首，不為牛後」，這種心態背後就是社會心理學的「社會比較理論」。美國社會心理學家里昂．費斯汀格（Leon Festinger）指出，「個人藉由與他人的比較，達到自我評估的目的」，白話地說，我們的自我認同，是從社會比較、團體參照而來。

對應到交易上來說，你如果把績效公開跟PTT、FB社團的大神做比較，把自己歸類在交易贏家的參照團體中，你的自我認同感就有可能變低。當你的自我評估越來越低，你會想要透過交易的正向結果（獲利）來提升自尊，證明自己也可以做到，這就容易導致一些非理性的交易行為（擴大槓桿、凹單求勝率及追求完美指標與進出場點等）。 所以，交易者可以在產生偏差行為時，留意自己是否陷入嚴重的社會比較中，才能及時調整心態。當下次我們想要跟別人分享目標時，不如換個方式─保持沉默，或許你的執行力會更上層樓。他人的讚美與自己的滿足感，我們就留到完成目標後再來感受吧！

（本文摘自李哲緯（鮪爸）著《在交易的路上，與自己相遇：找出你的交易心理優勢，戰勝投資心魔》，方舟文化提供）



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