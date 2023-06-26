送給當代年輕人的開竅指南

你的身體用「打哈欠」的方式向你的大腦發出了「休息」的訊號，但你的大腦卻說：「再等等。」你的身體問：「等什麼？」你的大腦說：「我也不知道。」

於是你進入了一種糟糕的清醒狀態：很疲憊，但是睡不著；即便是把眼睛閉上，腦子卻還在開趴。

結果是，黑夜沒有虧待你，它會賜你一個皺巴巴的皮囊和一個軟趴趴的靈魂；生活也沒有拋棄你，它會用壓力把你打回「圓」形；而髮際線則會執行一個神祕的指令：「全體都有，向後轉，齊步走！」

你的靈魂困在了「我要進步」與「我要快活」之間左右為難，你的皮囊卡在了「抬頭有抬頭紋，低頭有雙下巴；不笑運氣差，一笑臉就大」之間進退兩難。

你睜開眼睛是父母養老、房貸、車貸，閉上眼睛是學習、工作、前途、感情。你拚命賺錢，錢沒賺到；拚命撈愛，愛也沒撈著。你上怕父母病老，下怕同齡人超越，一旁的另一半還不依不饒。

結果是，你捲又捲不贏，躺又躺不平，只好一邊控訴「內捲」，祈禱生活的節奏能夠慢下來，一邊又被迫焦慮地努力著，繼續對內捲推波助瀾。

你在很多場合不像以前那麼活躍了，取而代之的是大腦在高速旋轉。你越來越不愛說話了，恨不得去報名手語班。

你的理想狀態是：心態鬆弛，皮膚緊繃；但現實中的狀態卻是：心態緊繃，皮膚鬆弛。

你想像中的長大，是想去哪裡，就去哪裡；但實際上的長大，是沒有才華，錢也不夠花。

結果是，你成了小時候羡慕的大人，也成了羡慕小時候的大人。

你想談一場以結婚為目的的戀愛，但你的心態一直在「想談戀愛」和「誰都看不上」之間頻繁切換。

你每次都以為自己總算遇到了「小火慢燉的粥」，後來卻發現只是「一碗半生不熟的飯」。

你以前看到一分真心就敢敞開心扉去大愛一場，你現在看到了十分真心卻還想「再等等看」。因為被愛傷害過，所以不管誰走過來，你都懷疑他的口袋裡藏著刀槍棍棒。

結果是，你趕不上合適的，碰不到認真的，也沒遇到堅定的。

你一邊要頂住親朋好友和前輩主管對自己感情、事業、收入、生活的指指點點，一邊又無意間將自己的喜好、意見、審美、消費習慣暴露給了大數據。

你上一秒還因為不公平的現象而怒不可遏，下一秒就因為某個人的長相開始犯花癡；你前一刻被優秀的人激勵，摩拳擦掌想要迎頭趕上，下一刻就被「人生無意義」擊垮，陷入了無盡的沮喪中。

你的手機裡有一萬支有趣的影片值得你去按讚、收藏，影劇裡有一萬種人間真情能讓你熱淚盈眶，遊戲裡有一萬次衝鋒陷陣會讓你欲罷不能，可一旦你的視線離開了螢幕，抬頭看到的卻只是沒有開燈的房間、四下無人的黑夜和冷冷清清的自己。

結果是，外界的聲音在持續地碾壓你內心的聲音，外部的意見在持續地覆蓋你個人的意見，外面的熱鬧正無聲無息地把你擠成了薄薄的一片。

你冬天的時候盤算夏天的計畫，要看海，要爬山，要表白，要跟喜歡的人周遊天下。可當夏天真的到來時，你又只想待在冷氣房裡，心裡還嘀咕：「傻子才出門呢！」

你一邊強調明天會更好，一邊又把今天的爛攤子都甩給了明天，然後，你對過去那個天真無邪的自己嗤之以鼻，對現在這個毫無作為的自己傲慢無禮。

結果是，你的人生就像在開車，一隻腳在猛踩油門，另一隻腳又狂踩剎車，然後任由青春、熱情和夢想就這麼空耗著。

到底是誰，在你的精神食糧裡下了蒙汗藥，讓你從一個意氣風發的熱血青年變成了一個良心脆弱、不可愛的大人？

到底是在什麼時候，你失去了對生活的熱情和對夢想的執著，從一個理想主義的少年變成了一條外焦裡嫩的「鹹魚」？

到底是哪一步走錯了，讓滿腹經綸的你活成了「滿腹痙攣」的模樣，從一個渾身發光的浪漫主義者變成了一個渾身貼滿標籤的人？

事實上，你是所有問題的始作俑者，也是所有問題的答案所在。所以，不管生活還要多久才會變好，你都要把自己變好。你變優秀了，其他的事情才會跟著好起來。

你可以平凡，但要拒絕平庸；你可以沮喪，但要拒絕擺爛；你可以不鮮豔，但要有自己的顏色；你可以隨心所欲，但不能隨波逐流。

過好每一個今天，是我們反抗這個世界的最好辦法，也是擁抱這個世界的最好方式。

變成更好的自己，是回應傷害我們的人的最好手段，也是回報愛我們的人的最好策略。

不要淺嘗輒止。任何一件事情，如果你捨得花時間，你不可能不擅長它；如果你既擅長，又捨得花時間，你不可能得不到回報。

不要勉強自己合群。你喜歡臭豆腐，他喜歡噴香水，那就互相離遠一點，誰也別熏到誰。

不要被別人帶亂了節奏。人生的路曲折且漫長，偶爾塞車很正常，就像導航提示的那樣：「前方道路擁塞，但你仍然在最佳路線上。」

不要被別人的意見左右了內心的聲音。一旦你違背了自己的意願，那麼後來發生的事情都像是懲罰。

你要堅定地做自己。所謂做自己，就是你的靈魂有潔癖，所以不會碰觸那些你不喜歡的身體，不去附和那些無法苟同的觀念，不去接近那些從未心動過的感情；就是你的生活有態度，所以裙子怎麼穿，眉毛怎麼畫，頭髮怎麼盤，鋼彈的鎧甲用什麼護板，公主的玻璃鞋該穿哪一款，全都由你自己說了算。

你要建立清晰的界線感。所謂界線感，就是和前輩、主管親密無間，傾聽但不唯命是從；和晚輩、下屬亦師亦友，關愛但不越俎代庖；和家人、合作夥伴唇齒相依，緊密但不混淆公私；和朋友、戀人肝膽相照，理解但不越雷池半步。

你要做一個可靠的人。所謂可靠，就是窮的時候不坑人拐騙，富的時候不目中無人，苦的時候不出賣朋友，難的時候不算計別人。能保持敏感，卻會因為思想通透而顯得格外豁達；能保持溫柔，卻會因為有風骨而不顯媚態。

一旦你停止羡慕別人，更多的是欣賞自己，那麼根本就不存在長相平平和出身平平這回事；一旦你停止討好別人，更多的是忠於自己，那麼根本就不會再有斤斤計較和耿耿於懷這種事。

一旦你後來過得很幸福，你就真的可以原諒之前感情裡所有的不順利；一旦你真的變厲害了，你就會看淡很多是非，記住的都是別人對你的好，哪怕是當年讓你大哭一場的人，現在也能坐下來一起喝一杯。

所以，你要做你認為正確的事，然後接受可能發生的事與願違；你要用自己的頻率震動，這個世界有很多美好的東西在等著與你共鳴。

你要認真地把生活中為數不多的開心畫成重點，在每一個糟心的時刻反覆誦讀；你要收集每一個微小的快樂，用它們去回擊每一個糟糕的日子。

如此一來，你會覺得人間可愛，實在值得下凡歷劫。

願你遇到那個能理解你的不安和奇怪的人，願你遇到那個能照亮你內心黑暗角落的人，願你遇到那個能在別人冷嘲熱諷時無條件地站在你這邊的人。在這之前，願你不怕一個人生活。

願你的飛機永不誤點，願你買的水果永遠很甜，願你抽的盲盒永遠是想要的那款，願你一直擁有「遠離討厭鬼」的勇氣和「遇見心上人」的運氣，願你發財和被愛。如果不行，願你能成為自己的靠山。

願你做的是喜歡的事情，願你過的是喜歡的生活，願你愛的是中意的人。如果不是，願你有勇氣重新開始。

慢慢理解世界，慢慢更新自己；和理想平等交易，與喧囂保持距離；祝世界繼續熱鬧，祝你還是你。

老楊的貓頭鷹 二○二二年四月八日，遼寧瀋陽

（本文摘自老楊的貓頭鷹著《外界的聲音只是參考，你不開心就不參考》，高寶書版提供）



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