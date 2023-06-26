網路漫畫上下滑或左右翻哪個好？來自創作者第一手觀察

雖然證實偏見有時能成為武器，但當然也有「早知道調查得更仔細一點就好了，為什麼沒有冷靜傾聽周遭的建議」這種後悔時刻。在二十五歲以後，我學習了很多有關偏見的知識，也有意識到自己的證實偏見，因此有時會過於謹慎。即使蒐集了很多資訊，都指出自己的假設是正確的，但因為意識到證實偏見而產生懷疑，又繼續蒐集更多資訊。

因為證實偏見的影響，我覺得過度相信別人不是壞事；但如果是公司的事業，我仍然會擔心是否有自己沒注意到的風險，而會給自己多一些時間作決定。

過去的漫畫，因為是做成書來看，「橫跨左右兩頁、黑白」是理所當然的形式。但是在韓國，因為用智慧型手機看漫畫已經成為主流趨勢，被稱為「Webtoon」，「上下移動不需翻頁、全彩」的漫畫形式便成為創作中心。

但是用Webtoon來閱讀仍然以韓國為主，那未來的漫畫會如何發展？是日本「橫跨左右兩頁、黑白」的漫畫會繼續制霸，還是韓國「上下移動不需翻頁、全彩」的漫畫可以吃下市場呢？坦白說，我認為韓國有趣的漫畫不如日本多，雖然如此，但韓國漫畫的表現方式會擴展開來嗎？因為日本的漫畫非常好懂，照目前的狀態繼續發展下去是否沒問題呢？

如同手機遊戲剛誕生時，當時遊戲製作者對社群網路遊戲的批評一樣，我也對韓國的漫畫作了類似的批評。漫畫做成上下移動不需翻頁是不是比較好？開始研究製作方式會不會比較好？即便這麼想，因為（對日本既有漫畫抱持著）證實偏見的關係，又擔心自己高估Webtoon的價值，我對這樣的漫畫仍然感到躊躇不前。

到了二〇二一年，不只是韓國，對美國人、中國人等其他國家的人來說，閱讀上下移動不翻頁、全彩的漫畫是理所當然的事情；對於平常沒有看日本漫畫習慣的人來說，Webtoon是非常自然的漫畫形式。

看到這壓倒性的差距，我確信這個潮流已不可逆，但我足足花了六年的時間，才承認這個事實，明明在軟木塞成立的二〇一二年，就看到了上下移動不翻頁漫畫的情報。當然，輕視這個現象背後的原因很複雜，像是無法捨棄自己成功的體驗等各式各樣的理由，但是自己過度在意證實偏見也是無庸置疑的原因，面對現實真的不容易做到。

現在的我不再認為日本的漫畫比較進步，乾脆轉換方針，參考中國和韓國作品的製作體制，並以工作室的形式，由多位漫畫家組成團隊共同完成一個作品。先完成上下移動不須翻頁、全彩的作品，再製作橫跨左右兩頁的漫畫。製作的順序和過去完全相反。 在進化的過程中會獲得偏見。因此我深切感覺到，重要的不是去否定，而是該怎麼使用。

（本文摘自佐渡島庸平著《靈感鍛鍊：高效學習＋海量輸出，創作者的觀察思考法》，寫樂文化提供）



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