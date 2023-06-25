為什麼要以零客訴為目標？海恩里希法則揭密真相

「海恩里希法則」（Heinrich’s Law）可用「一：二十九：三百」這一組數字來表示。

它是探討職災的法則，意指一件重大意外發生，背後隱藏著二十九件輕微意外；而這些意外底下，潛藏著三百次「有驚無險」（令人捏把冷汗或虛驚一場）的經驗。

這是美國工程師哈伯．威廉．海恩里希（Herbert William Heinrich）從職災統計中推導出來的法則。

此法則經常被套用在負面事件上，例如疏失、客訴等。

舉例來說，一件重大失敗的後頭，隱藏著二十九件小失敗，以及三百件讓人覺得「糟糕！」卻縱放過關的經驗；或者是一件重大客訴之後，埋藏著二十九件輕微客訴，以及三百件看不見的潛在客訴等。

仔細想想，這樣的比例其實相當高。

因為一件重大客訴的背後，隱藏著多達三百位「沉默的大多數」（Silent Majority）——也就是心懷不滿，卻沒有發聲表達意見的顧客。

我以往管理電信業者的客服中心。當時我對員工說：「我不容許任何一件客訴發生。因為一件客訴的背後，其實隱藏著三百件潛在客訴，所以我們必須以零客訴為目標。」

對客服中心的員工而言，每天和上百人通電話可說是家常便飯。一個月服務三千人次，如果只有一件客訴，我想就員工的主觀來說，應該會覺得非常滿意。

實際上，如果換算比例的話，這樣的客訴率是○．○三％。

但是，如果考慮到背後有三百位心懷不滿，卻沒有發聲表達意見的顧客時，那麼客訴比例又會是多少呢？

一個月服務三千人次，如果當中有三百人心懷不滿，換算下來就是一成，也就是平均十人就有一人不滿意。

「就那麼一件」客訴所訴說的千言萬語

或者我們假設在售出的一萬件產品當中，發生了三件客訴。如果我們對「海恩里希法則」一無所知，說不定會認為都賣了一萬件，有三件客訴也不奇怪，甚至還會覺得其他九千九百九十七個顧客都沒說什麼，客訴的那三個人才有毛病吧？

然而，只要想到在這三個人背後，還有九百位心懷不滿的顧客，那麼算起來還是有一成的人不滿意。

若秉持這樣的觀點，日後在生產同系列產品時，自然就會萌生該如何改善商品缺陷的問題意識。

「海恩里希法則」和「帕雷托法則」都一樣，重點不在於「一：二十九：三百」的數字本身準不準確。

也有專家學者出示數據資料，強調即使對業者感到不滿，但實際上會明白表示意見的顧客，就只有四％而已。

簡而言之，會浮上檯面的疏失或客訴，都只不過是冰山一角罷了。

因此，記住具體的數字，並當成衡量疏失多寡的指標，就能讓我們的危機管理意識更為敏銳。

我們往往傾向於輕忽「就那麼一件」的嚴重性。然而，是否迅速察覺自身容易出紕漏的狀態或顧客的些微不滿，是攸關企業能否防範重大疏失的關鍵。

我們不僅要如此認真看待客訴，當出現些許疏失時，請回想「一：二十九：三百」數字，並將疏失視為改善的良機，千萬別只想著「幸好沒大礙」就草草結案。

POINT 即使是些微瑕疵，也一定要找出原因和改善方法。

（本文摘自久保憂希也著《數值化思維：國稅局稽查官的29個數值化訣竅，教你從不懂數字的人，變身用數字精準判斷的高效工作者》，商業周刊提供）



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