如何去尋找定價權？專家：寧數月亮不數星星

在我的投資生涯中，一直信奉四個原則。

第一個原則：便宜是硬道理。為什麼說便宜是硬道理？回顧二○一五年下半年港股市場大幅下跌之後，很多港股擁有匪夷所思的低估值。汽車和地產都是比較容易計算價值的行業，我們當時找到幾家公司計算後發現明顯的低估機會就買入了，後來的回報也是令人滿意的。回頭看，市場當時怎麼可能這麼傻，定價如此之低，但確實就這麼傻。而且當時選擇在底部拋出這些股票，也有配備了世界頂級分析師和投資經理的萬億美元級的國際公募基金。為什麼會犯這種錯誤？當時他們可能自上而下不看好中國、不看好地產，或者自上而下覺得人民幣要貶值。在這種情況下，「便宜是硬道理」開始突顯意義，資本市場每幾年就會有這種「撿錢」的機會。

第二個原則：定價權是核心競爭力。好公司跟壞公司的一個區別，在於是否擁有定價權。好公司通常賺錢不辛苦，它定多少價格就是多少價格，最典型的案例是茅台。大多數白酒公司是想漲價卻漲不動，茅台是調控經銷商不讓其炒高價格，對炒作價格還有一定的懲罰機制。相比之下，有一些沒有定價權的消費品公司，稍微提高產品價格，當期銷售量就大幅下滑，隨後迫不得已只能降價。

第三個原則：勝而後求戰，不要戰而後求勝。這是《孫子兵法》裡的一句話，我認為大多數可控的投資，投的是已經發生的未來。站在當下要看到未來的確定性，那它應該是勝負已分的行業。這個原則可能更多適用於二級市場而不是一級市場。如果你做天使投資，追求勝而後求戰，那你基本上沒事情可幹。但是即使是天使投資也需要一個終局思維，需要理解未來是什麼樣的，分析這個行業的特性是贏家通吃還是百花齊放。二級市場中，我比較喜歡在勝負已分的行業裡面找贏家，一般不在百舸爭流、萬馬齊奔的競爭中賭大小。A股炒作的特點是經常找對了賽道，但賭錯了賽馬。比如，二○一○年整個電動車產業鏈的前景很好，但個股很糟糕。再比如，二○一三年年底大家都非常看好遊戲股和電影股，但是最後A股手遊行業找不到贏家，最後的贏家是騰訊和網易，這兩家占了大約百分之八十的市場份額，A股各種轉型或併購手遊的公司基本上都沒有成功。

第四個原則：人棄我取，逆向投資。投資無非就是以便宜價格買到好公司。首先要買好公司，買差公司不是我們追求的，但好公司何時會便宜？大多數發生在它出現一些問題而被投資者拋棄的時候。二○○三年美國出現狂牛症，麥當勞股票遭到拋售，因為它的主力產品是牛肉漢堡，事件之後麥當勞股價持續上漲了多倍，這是我學習逆向投資的第一課。有些產品是剛需，負面事件會影響短期銷量，但長期銷量不會受影響。例如中國也曾發生一些食品安全事件，二○○八年伊利、蒙牛等多家奶企的產品中檢查出三聚氰胺，二○一二年年底白酒行業發生塑化劑事件，這些事件發生時股價出現大幅下跌，事後證明都是較好的買點。

我們如何去判斷行業是否勝負已分，怎麼樣才知道它要出「月亮」？可以用一個詞概括良好的行業格局──「月朗星稀」，就是月亮很亮，星星很少也很暗，說明這個行業已經分出勝負，而不是繁星滿空。數星星是辛苦不賺錢的活，相反，數月亮是賺錢不辛苦的活。同理，如果行業勝負已分，你會發現這個行業賺錢不辛苦，如果行業勝負未分，大概率是辛苦不賺錢。當然也有例外，有的行業還沒有分出勝負的時候，大家都活得很好，但這不一定是長期可持續的，因為還會洗牌，可能不斷有新的競爭者進入。有人擔心等勝負已分的時候再投已經太晚，其實一般不會。天下大勢分久必合、合久必分，整個商業的發展史最後大多數都體現了頭部效應，大部分行業都呈現出集中度提升的規律，百花齊放是例外。

美國歷史上，哪怕是鋼鐵行業，最後也出了卡內基，而石油行業也出了洛克菲勒。很多行業的資源會不斷向頭部公司集中。當二○一二年、二○一三年大家非常看空地產的時候，我們很堅定地認為龍頭地產公司一定會比行業中的小公司發展好。一家龍頭地產公司與一個小地產商比較，龍頭地產公司拿地價可能便宜百分之十，同樣地段的房子可能多賣百分之十，融資成本可能低百分之五，採購成本價可能低百分之十，所有這些因素綜合起來，龍頭地產公司可能賺百分之十的淨利潤，小地產商卻不賺錢。所以，過去幾年地產行業的集中度不斷提高是不可避免，現在幾大龍頭地產公司的年銷售額都在五千億元以上。

研究股票時我通常會先從行業入手，總結行業的規律和特性，重視行業格局，因為行業格局往往決定結局。有時候一個商業模式較差的行業如果格局好，行業內的各個公司活得也很好。而一個商業模式較好的行業，一旦好格局被破壞，參與者的日子也將變得很艱難。例如，白色家電原本並不是一個很好的行業，競爭過於激烈，但是一旦形成了兩分天下的行業格局，格力、美的都能維持較高的淨利潤率。一些產品差異性不夠大的行業，只有達到一定的集中度才擁有一定的定價權。

好行業如果格局分散，大家都賺不到錢；差行業如果集中度較高，也有可能賺錢。因為在不斷發展的過程中，行業內的公司越來越少，龍頭逐步擁有定價權。

我們要關注行業格局的演化，思考哪些行業是有「月亮」的，哪些行業正在形成「月亮」，哪些行業永遠都是「繁星滿空」。

這其中的關鍵是先發優勢。哪些優勢能保證領先者不會被後來者超越？例如奢侈品追求古老悠久的歷史背景和傳承，這個競爭力永遠無法被超越，因為新創公司無法擁有比現存龍頭公司更長的歷史。美國的科技全球領先，可以創造特斯拉，但卻沒辦法創造LV、愛馬仕。這種不可顛覆的先發優勢就是一個很高的門檻。如果沒有先發優勢，行業就永遠是長江後浪推前浪，前浪死在沙灘上，那麼行業就容易碎片化，難以整合。

另一個關鍵是規模優勢。網路效應是規模優勢的一種，人越多體驗越好，產品價值隨著購買產品的消費者數量增加而增加。有規模優勢的行業就容易產生規模效應。我經常問研究員一句話：「這個行業是越大越強還是越大越難？」越大越難就是不好的生意。很多行業是越大越難的，例如，服裝零售行業中的一些公司在全國兩三千個縣市開設數千家門市，但是標準化做得不好，隨著門市增加，管理半徑和管理難度呈幾何級數的增長。

行業格局本身並沒有直接的意義，重要的是格局背後的定價權，那是舍我其誰的不可替代性帶來的定價權，這才是區分賺錢不辛苦和辛苦不賺錢的分水嶺。例如，鐵道部是壟斷的，但它卻是虧損的，因為它的定價權不掌握在自己手中，即使壟斷也沒用。很多消費類或者醫藥類的公司，行業並不是很集中卻也擁有定價權，因為子行業之間千差萬別，只要在子行業中成為局部的「月亮」，就有定價權。例如心血管的藥和糖尿病的藥之間沒有競爭，因為產品具有差異化的屬性。而同質化的行業就比較難有定價權，除非在一定的區域裡取得局部壟斷，成為局部的小月亮。

投行的人員可能最懂得如何定義天空，每一家IPO招股說明書中的公司，都是其劃定足夠細分的領域中的行業龍頭。一些行業看似競爭對手很多，其實很多公司在不同的天空各自運轉。例如，即使全世界的包出現產能過剩，愛馬仕和LV也不會受到影響；茅台與二鍋頭之間是沒有競爭關係的。所以如何定義天空很重要。還有一種情形是跨界競爭，例如鴨脖等休閒滷製品和奶茶、小零食等相互競爭，瓶裝飲料與奶茶競爭，泡麵與美團外賣競爭。如果出現跨界的降維打擊，現有天空裡的「月亮」可能就被掩蓋了，就像天空中原有一個月亮，突然又闖入一個太陽，那月亮的光就看不見了。

我們如何去尋找定價權？有一個不錯的選擇是去尋找初升的月亮，尋找沒被充分發掘的定價權，未來能夠漲價。如果能出現像格力、茅台這種已經皓月當空的公司，那也很好。有特許經營權的公司是好公司，但是如果想以便宜的價格買入，只能買受到質疑的月亮，或者正在產生的月亮。經歷狂牛症風波的麥當勞、三聚氰胺事件中的伊利、塑化劑事件中的茅台可能是前者，而快遞、啤酒和訂製家具有可能是後者。

（本文摘自邱國鷺著《投資中最簡單的事：把握4項原則、釐清3個問題，看透市場的核心》，聯經出版提供）



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