什麼是便宜的好公司？投資專家：把握4大原則

這本書起名為《投資中最簡單的事》，字面上看是對於霍華德．馬克斯的《投資最重要的事》的東施效顰之舉，但也有背後的深意。投資本身是一件很複雜的事，宏觀上涉及國家的政治、經濟、歷史、軍事；中觀上涉及行業格局演變、產業技術進步、上下游產業鏈變遷，微觀上涉及企業的發展戰略、公司治理、管理層素質、財務狀況、產品創新、行銷策略等方方面面。我們固然可以透過金融學、經濟學、心理學、會計學、統計學、社會學、企業管理學等跨學科的綜合知識體系來應對這個複雜的問題，但是，是否可以化繁為簡、直接追問什麼才是投資的本質？有沒有一些簡單可行的法則和工具能夠讓我們直接觸及投資的本質？既然投資有太多複雜的因素難以把握，我們能不能只試著去把握那些能夠把握的最簡單的事，把那些不能把握的複雜因素留給運氣和概率？

在從業餘炒股者成長為職業投資人的過程中，我在不同的階段鑽研過各式各樣的投資方法：從打探消息、跟莊炒作，到定量投資、程式化交易；從看K線圖的技術分析，到看財務報表的基本面分析；從精選個股的集中投資，到行業配置的組合投資；從尋找未來收入爆發的成長投資，到專注於現有資產低估的價值投資。這期間我也認識了投資風格各異的成功人士，意識到每個人的性格、經驗、學識和能力決定了最適合他的投資方式，無論哪種投資方法，只要做到精、做到深、做到專，就能立於不敗之地。然而，我在實踐中也深深地體會到，對於大多數人而言，只有價值投資才是真正可學、可用、可掌握的，因此它成了我職業生涯中一直堅持使用的投資方式。

誠然，對於一個真正的投資者而言，價值和成長是不可割裂的，一個沒有成長的公司很難說有很高的價值，一個估值過高的成長公司也很難說是好的投資標的。但是，如果一定要區分狹義的價值投資和成長投資的話，我會把價值投資表述為P0<<V0<Vn，把成長投資表述為P0<V0<<Vn。其中，P0是股票今天的價格，V0是公司現在的價值，Vn是公司未來的價值，「<<」代表「遠小於」。價值投資和成長投資殊途同歸，都是希望現在以五毛錢的價格購買未來價值一元錢的企業（P0<<Vn），兩者的區別無非是企業價值支撐的來源不同。成長投資的價值支撐，主要來自企業未來收入和利潤的高增長，更強調公司未來的價值Vn要遠大於公司現在的價值V0，但這種投資需要預測未來的遠見，只有極少數的人能夠做到。價值投資的價值支撐，主要來自企業現有資產、利潤和現金流，更注重公司現在的價格P0是否遠小於公司現在的價值V0，這種投資需要分析現在，難度相對較小，大多數人透過學習都能夠掌握。

不可否認，每個投資人都有自己的能力邊界和侷限性，但只要認識到了侷限性的存在，就可以在一定程度上擺脫它的制約。我對自己的侷限性是這樣認識的：我更擅長總結過去規律性的東西，而不擅長預測未來的突破和演變；我更擅長在變化中尋找不變，而不擅長在不變中尋找變化。意識到這種侷限性的存在之後，我開始盡力尋找一些歷史上被證明行之有效的簡單法則、簡單工具，然後長期堅持。

比如，我把選股的要素簡化為估值、品質和時機，並且淡化了時機的重要性（不是因為不重要，而是因為難把握），於是選股的複雜問題就變成了尋找「便宜的好公司」這個相對簡單的問題。然後，針對不同的行業特性，利用波特五力、杜邦分析、估值分析等簡單工具，弄清這個行業裡決定競爭勝負的關鍵因素是什麼、什麼樣的公司算「好公司」、什麼樣的價格是「便宜的」。舉例來說，對於餐飲業而言，回頭客多、翻台率高、坪效高的就是「好公司」；對於連鎖零售業而言，同店增長快、開店速度快、應收賬款少的就是「好公司」；對於製造業而言，規模大、成本低、存貨少的就是「好公司」。

另外，我還努力奉行一些簡單的原則，例如：

第一，便宜是硬道理。即使是普通公司，只要足夠便宜，也會有豐厚的回報。A股市場魚龍混雜，發現「價格合理的偉大公司」的難度，遠遠超過尋找「價格被低估的普通公司」。

第二，定價權是核心競爭力。具核心競爭力的公司有兩個標準：一是做自己可以不斷複製的事情，比如麥當勞和星巴克可以不斷地跨區域開新店，在全世界成功複製；二是做別人不可能複製的事情，具備獨占資源、品牌美譽度、專利、技術、寡頭壟斷地位、牌照準入限制等特徵，最終體現為企業的定價權。

第三，勝而後求戰，不要戰而後求勝。百舸爭流的行業，增長再快也很難找投資標的，不妨等待行業「內戰」結束、贏家產生後再做投資。許多人擔心在勝負已分的行業中買贏家會太遲，其實騰訊、百度、格力、茅台等企業在十年前就已經是各自行業裡的贏家了，但是十年來它們的漲幅依然驚人。

第四，人棄我取，逆向投資。無論是巴菲特、索羅斯，還是鄧普頓、卡爾 ．伊坎，投資領域的集大成者，大多數都具有超強的逆向思維能力。A股的情緒波動容易走極端，任何概念和主題，無論真假，只要夠新夠炫，都能在短期內炒翻天，但是爆炒之後常是暴跌，因此對於如我這般手腳不快的人來說，「人多的地方不去」更是至理名言。

以上這些都是很簡單的法則和工具，所以不可能「總是對」，也不一定「馬上對」，但是這些法則和工具都是經過許多成功投資人長期驗證、觸及投資本質、規律性的東西。這些規律性的東西雖然看起來是投資中最簡單的事，卻也是投資中最本質的東西，並不會因為時空的不同而產生大的差異──雖然每隔幾年就會有一段時間，市場的狂熱讓人覺得「這次不同了」。十五年來，我親身經歷過兩次市場對價值投資的廣泛質疑，一次是一九九九年納斯達克泡沫的頂峰，另一次是二○一三年A股的創新板熱潮。雖然兩次質疑相隔了十四年，但是其中的相似之處如此之多，以至於人們不得不感歎人性的亙古不變。雖然科學技術日新月異，但是人性中不變的貪婪和恐懼，總能讓那些認為「這次不同了」的觀點，隨著時間的推移被證明只不過是對歷史的健忘。

我想把這本書獻給我的父親邱華炳。父親是位大學教師，一生潛心學術、著作等身，學生遍佈金融、財稅、經濟的各個領域。因為父親，我在成長之初就近距離地接觸到許多之後的業界精英並向他們學習。無論是在專業還是生活上，父親都是我不折不扣的啟蒙老師，他總是教育我做事先做人，要常懷感恩之心、要多讀書，讀書的意義不在於積累知識而在於培養能力。父親去世已經十多年了，但是每次遇到他以前的學生，許多人依然清晰地記得父親說過的話和言談舉止的細節，他們流露出來的真摯情感和深切懷念，總令我感動不已。本書的稿酬將全部捐給父親生前從事的教育事業，以及他關心的家鄉公益事業。

（本文摘自邱國鷺著《投資中最簡單的事：把握4項原則、釐清3個問題，看透市場的核心》，聯經出版提供）



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