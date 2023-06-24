不懂的事易露破綻 專家教一招「倒帶」談判技巧

編按：談判大師劉必榮融合東西方經典理論，教你用《孫子兵法》打造屬於自己的談判策略。以下摘自新書《劉必榮的孫子兵法與談判謀略》。

倒帶的技巧

談判就好像我們講話一樣，很多時候我們對事情可能不太了解，這時候不要隨便回應，而當你不講話的時候，對方也不會知道你的深淺。在談判上，我們也從來不追著打，有一招談判技巧我們稱作「倒帶」（rewind），就像錄音帶倒帶一樣，但倒帶、倒回去是什麼意思呢？

比如說，我和你談A議題，我們從A談到B，你接著問我對於B議題有什麼意見？但其實我對B議題不熟，只是我不會輕易被你引誘，所以我如此回答：「關於B議題，其實它的本質還是A議題，既然你會問我關於B議題有什麼看法，那你可能對A議題還不太了解，所以我再把A議題說明一下。」藉此我又將話題倒回來A。然後你可能從A議題又蹦出來C議題，那我還是把它倒回來A，說「你還是不太了解，它的本質還是A」，這樣做代表我絕對不會跟你去談C議題，因為C是我不熟的地方。

舉個例子來看，我今天跟你談判，而你們是一個團隊，你可能會輪番派人出來跟我談判，但我可能只有一個人，不過我恃才傲物，我就一個人跟你談判，談著談著，你再把話題帶到心理學說：「談判跟心理學關係密切，而我剛好又對心理學有一點了解。」於是我也跟著你一起談到心理學，接著你們又派了一個人出來跟我說：「其實不同文化背景的人，在心理上，對於事情的看法可能還是不太一樣，所以我們可能還要了解一下文化人類學。」再把話題扯到文化人類學，剛好我也對文化人類學有一點心得，所以我又與你追著去談文化人類學。

然後，你們又派一個人出來說：「文化人類學談到人類過去的不同背景，其實考古學最近也有一點新的發現，它推翻了或修正了文化人類學上的一些結論或看法。」於是你再跟我談到考古學。我還是自不量力，跟著談考古，只是我真的對考古完全不了解，講著講著，我露出很多破綻，因為我根本不曉得怎麼回答。

這時候你抨擊我說：「你連考古都不懂，憑什麼教談判呢？」我變得沒有資格教談判的原因是因為我不懂考古，怎麼會淪落到如此尷尬狼狽的地步呢？因為我一路被對方引誘，深入險境到了一個我不熟的地方。我從談判，被引誘到心理學，再從心理學被誘導到文化人類學，再從文化人類學誘導到考古學，最後就栽在了考古。

所以，如果我不論懂不懂，就喜歡賣弄，喜歡講話，我講得越多，我就越容易露出破綻。我常常跟同學說，如果你沒有很熟那個議題就不要講話，對方就不會知道你的深淺，或者你可以偶爾透露一點，但不要全講，說不定你就只懂那麼一點，只說一點就是在暗示對方你懂這題目，只是你不想講。莫測高深常常可以幫我們度過一些尷尬的場合。

對方引誘你，這招就是前面提到的：「遠而挑戰者，欲人之進也。」我希望你前進，我就故意挑釁你，或者你來挑釁我，我一下子忍不住就開口了，我一開口一講話，就落到了一個陌生的場域和話題裡，然後我就在這陌生話題裡面被解決掉！我一開始就不該前進，但他引誘我進，我以為我可以不動如山，可以控制整個談判與回應的節奏，結果我一被你挑釁以後，我就控制不了了。 所以行軍時要非常小心，當然我們跟打仗不一樣，在談判桌上，要小心的就是你講的話、話題的選擇、地方的選擇。一旦輕易跟對方辯論，露出自己的破綻，那談判就輸掉了。

（本文摘自劉必榮著《劉必榮的孫子兵法與談判謀略》，聯經出版提供）



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