老闆怎麼想？屬下怎麼帶？《孫子兵法》有解方

編按：談判大師劉必榮融合東西方經典理論，教你用《孫子兵法》打造屬於自己的談判策略。以下摘自新書《劉必榮的孫子兵法與談判謀略》。

兵法解讀：什麼是「上下同欲」？

《孫子兵法》在〈謀功〉篇提到「上下同欲者勝」，那「上下同欲」是什麼意思呢？「上下」所指的是主子和臣子，而「同欲」指的則是他們要的東西是一樣的，其意涵就是：如果主子與臣子想要的東西是一樣的，那麼他們就會勝利。

只不過這件事非常困難，大家可能不清楚到底有多難，我們可以從一個常問的問題開始：「上下同欲」，是誰要跟誰一樣？

單從《孫子兵法》把「上下同欲者勝」這句話拿出來讀，只會讀到「上下同欲」是孫子要告訴你：作主子的人要激勵底下的人，要動員他們，讓他們願意跟你往前衝，你必須把你的目標、你的願景，也變成屬下的目標、屬下的願景。讓公司的改革、目標與願景，變成屬下的DNA，那麼你往前衝，屬下才會跟著你往前衝。

更重要的是，屬下並非只要服從你而已，他也必須要投入。他們對你的服從可能是如行屍走肉般的服從—他只單方面聽，並不敢挑戰。然而，當他們願意整個人投入的時候，他們是真的被你感動了、真的被你激勵了。整個部隊要在這個意義上達成「上下同欲」，才會打贏勝仗。

這是我們作為主子直接讀到的意思。但我們當主子的機會並不多，反而當臣子的機會比較多，那麼作為臣子要如何讀這句話呢？

就「上下同欲」來看，《孫子兵法》似乎是要「上」要使「下」與之相同，可是當我從臣子的角度來講「上下同欲」時，我作為臣子，要去體察主子的想法。當我能了解主子想法的時候，我才能夠跟他同一條心。

只是你真的知道你主子是怎麼想的嗎？其實有時候，主子他根本不想談。我們常常講，在談判的時候，我可以代表國家或公司出去談判，但是主子必須告訴我，你到底想不想談。如果真的想談，我有談的方法；不想談，我也有不談的方法！什麼叫「不談的方法」呢？談判上有一招叫做「節外生枝」，透過這個方法，我可以談得揮汗如雨，其實我根本不想談判。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）就是一個非常擅長「節外生枝」的厲害角色。納坦雅胡當了十幾年的以色列總理，外界很多人評論納坦雅胡，都認為他最重要的特色就是—他其實根本不想談判。納坦雅胡根本不想要跟巴勒斯坦共同達成和解，可是他總是讓巴勒斯坦人覺得他願意談，也讓美國覺得他願意談。也就是說，他可以讓周圍的人都覺得「如果這個人當總理，那中東的和平就有了希望」，然而其實他根本一點也不想談。 這就是我在這所要講的，可以用談判的方法來達成不談判的目的。談判中確實是有這樣的招式，但就算如此，問題還是在於：主子要跟我講明他的想法，我才能夠做到「上下同欲」；主子如果不講明白，那要怎麼辦呢？這樣的情況就比較難辦一些。那要怎麼做呢？

（本文摘自劉必榮著《劉必榮的孫子兵法與談判謀略》，聯經出版提供）



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