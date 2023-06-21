改變世界好難？貢獻社會從這5件事開始

你不必從根本改變世界，不必阻止所有牛隻排放甲烷，也不必一定要說服你的城市為每個人提供無條件基本收入。我把這些概念寫進書裡，只是因為這些理念令人期待且深具啟發。你做你能做的就夠了。以下有一些每個人都能貢獻社會的基本行動：

一、登記投票，並實際去投票。這是一個民主社會(或至少努力想成為民主社會)，而非營利、無黨派的婦女選民聯盟(League of Women Voters)會旨就說了：「民主不是觀賽運動！」在你的州內登記為選民，投票當天無論如何都去投票。在我夢想的世界裡，只要達到法定年齡，投票權就會自動開放。但目前對於誰能投票、應於選舉前多久登記、如何登記，以及何時、在哪裡、怎麼投票，每個州仍有各自的規則和規範。要注意，依據你住的地方和你的身分不同，你所在地方的意見領袖有可能會想盡辦法讓你不要投票，所以你可能得格外費心。但能投票就去投吧。有時候，重大選舉的得票結果只相差不到幾百票(例如二○○○年高爾對小布希的總統大選)，所以不要落入陷阱，以為差我一票沒差啦。不對，真的有差。如果你採用郵寄投票，請千萬記得及時將選票寄出，確定能在選舉日前寄達。

二、固定閱讀新聞。(閱讀也包含閱聽，廣播新聞或新聞播客節目也可以是你的選擇。)你或許透過社群媒體或YouTube 也得知很多新聞消息。但如果你主要都以這種方式接觸新聞，請務必要點入報導內容閱讀，不要只看網紅名人對事件的看法。也別忘了，只閱讀網紅或朋友的貼文，或演算法推薦給你的東西，基本上會把新聞過濾到只剩下你本來就感興趣的部分。鼓勵自己拓展眼界，了解更多外界資訊，不然你會活在泡泡裡，周圍隨時說的都是一樣的東西，過不了多久就算是錯誤的內容，你也會開始相信。不只新聞主題上要拓展眼界，地理範圍上也要放寬視野；不只要跟上所住城市、全區、全州、全國的重大事件，也要跟上世界發生的事。

反過來也一樣，世界戰火蔓延時，地方新聞可能顯得無關緊要，但對於你居住城鎮的生活品質和經濟繁榮，地方官員握有很大的發言權(例如塔布斯市長對加州斯托克頓市)，他們能決定政策和施行方針。所以你需要留心市議會的意向，如果你對教育感興趣，也要留意校董會的意向。多讀地方新聞報紙。至全國和國際新聞綜合報導，我推薦《週刊報導》(The Week)這本週刊(IG 搜尋@theweekmag，推特搜尋@_eWeek)，他們對全國和全球的重大事件做了很好的整理，且自由派和保守派雙方的觀點都有報導。另一個很好的新聞來源是線上雜誌《全方位》(AllSides，網址allsides.com)，他們用相當簡明易懂的版面為每個主題呈現出左派、右派和中立觀點。

三、留意偏見，別相信謊言。新聞記者要上新聞學校不是沒原因的。他們必須學習多方求證以確認被奉為事實的資訊真偽。但從網路、社群媒體和智慧型手機發明後，人類歷史上第一次，任何人只要有手機就能發表意見，按幾個鍵就能與全世界分享。這感覺像是資訊的民主化，某方面來說的確也是。但這也代表有愈來愈多未經驗證的垃圾可以裝成新聞招貼在外。就算是可信度高的大型新聞媒體，也多有立場偏向。《紐約時報》傾向自由派。《華爾街日報》傾向保守派。凡是由人寫的內容都難免有偏見(嘿，別說機器人寫的不會，機器人也會受創造者的立場左右而帶有偏見)。簡言之，你有必要留意資訊的來源。問問自己，這種說法對誰有利？ 練習在合理的範圍內了解另一方的觀點。動動你的分析推理能力，判斷哪些是事實、哪些是看法、哪些完全是捏造。需要判斷真偽的時候，好好做些功課。

我也曾經隨意轉貼文章，後來才發現內容是假的(真丟臉！)。這種可能發生於我，也可能發生於你！ 這些經驗教導我，凡事都要先查核事實。我喜歡用PolitiFact(politifact.com; @PolitiFact)，這是一個「相信事實」的非營利新聞編輯室，網站上有衡量真實程度的「Truth-O-Meter」圖表，告訴你某個消息是完全為真、大多為真、一半為真，還是多不正確、極不正確，或者根本就是謊話(他們稱之為「pants on _re」，謊話連篇)。同樣目的我也會上Snopes 事實查核網(snopes.com ； IG 搜尋@snopesdotcom，推特搜尋@snopes)。

四、與家人朋友和鄰居交流。你可能正在思索某個與你的生活經驗相關的議題，或是你從學校或新聞得知的事件，又或是某個你敬重的人支持的主張，或你居住城市的市議會正在辯論的政策(例如無條件基本收入)，不論是什麼，盡量保持初學者心態，保持謙虛和好奇，向已經為相關議題工作多年的人學習請益。學習怎麼做有用、怎麼做沒用。善用你的話語權、時間、下的苦功、影響力和／或金錢，貢獻於你關注的事。和老朋友或很少聊天的家人聯絡近況時，不妨聊聊你目前關心的議題。若我們能集思廣益、凝聚團體、積極參與公民事務，並為自己的行為負責，便有望為社會帶來貢獻。

五、坐而言，不如起而行。別當滿口未來打算的那種人。讓你的家人朋友一早醒來發現你已經出發行動了。這也是我的親身實例。對於聯邦政府把移民兒童從父母身邊帶走並監禁在牢裡，我對朋友抱怨太沒人道了，抱怨了有整整一年，每次我都說：「不敢相信有這種事，我們應該做點什麼才對。」終於在二○一九年六月，報紙又刊出一篇移民兒童處境駭人聽聞的報導，我知道我不能再滿足於抱怨了。我去量販超市買了一個大聲公，結帳時跟收銀員說：「我準備南下德州，去為移民兒童發聲。」她對我眨眨眼睛，從口袋裡掏出一張二十元鈔票給我，對我說：「上帝祝福你。」

接著我又去文具事務用品店，買了海報板、麥克筆、膠帶、電池、文件夾板、紙筆、瓶裝水，跟兩個大塑膠袋把這些東西全部裝起來。我跟收銀員說了我打算做什麼，他聽了說：「我很想給你一個擁抱，但我得先問過經理。」但終究他還是問了能不能抱我，我欣然答應。之後我把我的吉普越野車開到保養廠，說我準備南下德州(開車十七個鐘頭)，技師說我需要換新輪胎。於是我立刻又趕去輪胎店，沒想到排隊名單很長，店家說我可能得等上幾天。「但我馬上要開車南下德州，鼓吹民眾關心移民兒童的遭遇。」他聽了看看我，又低頭看看訂購名單，然後抬頭對我說，我的車就排在下一位。

我沒能實際拯救移民兒童，但我的「前進克林特」(Caravan to Clint，第九章曾敘述)運動引來不少媒體關注，很多人也跳上車和我一同前往，或在目的地與我會合。我們站在艾爾帕索的街頭巷尾疾呼，站在艾爾帕索和克林特的政府機關大樓外抗議。捐款聞聲湧入，我們把錢一部分捐給艾爾帕索當地的移民容所，另一部分則徒步跨越邊境，捐給墨西哥華雷斯城另一間收容所。每晚，我們都在孩童被監禁的地方進行燭光守夜，還有人想到一個很好的主意，在鐵絲網外用西班牙語唱起搖籃曲。我打從心底覺得這些孩子有如我的血親，不論作用再小，我都有必要盡我的一份心力，讓孩子們知道自己並未被遺忘。

（本文摘自茱莉・李斯寇特－漢姆斯著《做自己的人生教練：致富、堅強、受人喜愛——史丹佛大學的生涯規劃必修課》，感電出版提供）



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