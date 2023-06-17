寫給高中畢業生：轉大人的9個任務

以下幾點是你高中畢業後，邁入成年的人生階段時，會希望你能自己做到的事，這些事你上YouTube 大多能夠學到，請家人、老師、朋友教你也行，我想說的重點是，轉大人不光只是要學會做這些事，也在於認識社會對你有那些期望(包括樂意學會、激勵自己做這些)。

一、留意維護你的身體健康：下自個人衛生習慣、採買和烹調食物，上至定期看診，檢查身體和牙齒(聽取醫生建議之外，也要詢問適不適合你)，乃至於租屋、買屋，甚或是建造一間安全的住屋，不論你媽媽有沒有空，這些事都是你應當替自己打點好的基本事務。

二、找到工作支付日常開銷：既然要租屋、買屋或蓋房子(繳交月費以維持你用Net_ix 或Hulu 影音平台追劇的習慣就更不用說了)，你一定需要多少有收入的工作。你會從這份工作拿到薪水，然後每年繳交納稅申報單。做不到前者，你繳不起帳單。做不到後者，政府早晚會找上你。千萬別當那種人。

三、盡最大力氣去嘗試：我們做父母的，有時會對孩子說：「盡力就好。」但若仔細去想，這句話的意思其實是「只能／永遠都要盡全力」，在我認識的人當中，很少有誰能符合這個標準(例如我也沒能做到)。但我們想說的其實是，現實世界要求人努力耕耘，付出多少努力是你的關鍵變因。你會犯下很多錯誤，偶爾更會捅出超大簍子。每一次發生這種事，你都必須把傷養好，重新站起來，再試一次。人就是這樣一遍遍學習成長的，也只有透過這樣，你才能學會更堅強地面對下一次無可避免的挫敗。

四、自己做決定：怎麼看天氣穿衣服。出門應該搭公車，還是該叫計程車。應該花多少錢買洗髮乳，叫外賣可以點多少。問自己：「那件待辦事項今天方便做嗎，或者可以改天？」或：「這件商品價格是不是太高了？」這些日常會遇到的問題，現在全都有待你來決定(不再由你慈愛的父母決定，以往或許總有他們在身旁告訴你要做什麼、該怎麼做)。這些事和那些會影響人生的問題不同。搞清楚兩者的差異。要求自己有能力應付日常的決定。考慮大事時則可尋求建議和指引。

五、與他人和睦相處：不論你喜不喜歡，走到哪裡都會遇到人。以我的經驗來說，九成的人都非常明理—好吧，是三成的人非常明理，但剩下六成的人也是能以道理溝通的。這些人多半能以禮貌和尊重的態度與人互動。同時，能否明確提出需求，是你生存的關鍵(因為除非你選擇躲到野外某處獨自過活，不然你會發現需要與人合作的時機，實際上比想像中更頻繁。何況有些人還滿可愛的)。

六、管理好你的物品：從外套、包包、手機，到期限和契約，現在全都得由你來記錄管理了。

假如童年時期經常有人對你伸出援手—忘了帶功課、直笛或體育用品，有人替你送到學校；或者有人代你安排所有行程，替你填好所有表格和申請書，現在要你管理日常生活的各種責任義務，對你來說可能難度比較高。但做好這件事是獨立的重要一環，是轉大人的關鍵。所以請不要逃避它，欣然地接受它吧。小訣竅：如果你有注意力不足過動症，覺得規劃行程和做紀錄很困難，不妨尋求EF(注： executive function，專注並達成目標的能力)訓練員協助，他們能協助你建立幾套系統，遲早能讓這件事變得容易。(但要注意，專家指出輔導員不應由家長擔任，因為親子間的權力關係會妨礙輔導。我和我的子女能證明這是真的。)

七、該回覆要回覆、該出席要出席：真的就在我敲下這句話的同時，有一位大學教授正好用推特發了一段訊息給我：「能不能提醒你的讀者，既然排定了時間見面，他們就有義務到場。」不論是不是正式場合，也不管是職場、學校或私生活的事，有人詢問你是否有空，就應當得到一個答覆。就算只回個「可能吧」也好過已讀不回，雖然也沒好到哪裡去。因為別人問你，是想判斷這個約定約不約得成，或者假設他們已經排定日期，現在正要買零食飲料，或者正要買票等等，他們理所當然會想確定出席人數。不要回答：「再看看。」這個答案很羞辱人，因為這暗示到時候如果有比他們的邀約更有趣的事，你大概就會放他們鴿子！(你心底可能的確如此盼望，但照這種心情行事是很渣的行為)，拒絕一點也不要緊(事實上，漸漸能自在地說不，反而才能珍惜你的時間，保護你的心理健康)，但若是你答應了，你就該把這件事記在你的iPhone 行事曆或Google 行事曆，或其他任何一種行事曆上，然後準時出席。(要注意力不足過動症患者做到這件事，同樣超級困難，這我知道，對社交焦慮症的人來說也是，但這是一件值得為其努力求進步的事。若你因為某些原因真的不克到場，方便的話，事先傳簡訊道歉，不方便的話，事後也應該盡快向對方說明。)

八、找到合得來的人，善待他們：遲早有一天，你可能會建立一個團隊、一個小組、一個家庭，總之是一小群對你別具意義的人，他們不但是真正值得結交的益友，也都真心對你好。你甚至可能決定許下承諾，讓彼此今後的生活連結在一起。不論他們是誰，這些人需要你當他們的靠山(正如他們也會當你的靠山)。這代表有時候你必須放下個人利益，關心對方需要什麼才會感到安全和完滿。你們可能會決定帶領更小的人來到這個世界上，也就是小寶寶，而小寶寶將有好一段時間需要依靠你，而且完全無法給予你回報。小訣竅：如果你有打算生小孩，不放先養隻寵物看看，狗是個好選擇—狗狗會教導你為另一個生命負起責任，而且(只有)在這方面，狗比其他大多數寵物更合適，因為其他寵物多半不必由你把屎把尿。

九、計劃未來：你的世代與我身屬的世代(X世代)不同，很多人可望活到高齡一百歲。既然有大把光陰可供揮霍，如果你不想到了九十九歲還得辛苦工作，就需要知道如何存錢，又如何讓儲蓄增加，供你晚年使用。最基本的方法是加入職場提供的退休金提撥計劃，又稱四○一k退休福利計劃(注：美國於一九八一年創立，與臺灣的勞退基金非常類似)，該計劃出自於稅法，讓你存錢之餘還能節稅。另外就是購買保險，以防遇上財務困境(有健康險、牙醫險、視力險、壽險，以及房屋險、汽車險等各種產物保險)。如果你是零工(gig worker)，別擔心，你一樣能投保四○一k計劃和其他投資帳戶。更進階的方法是投資股票、債券、不動產和其他投資工具，比起一般存款戶頭的利息，錢能增長得比較快。

等等，這樣就可以了嗎？ 不，其實還有更多，這本書還會談論更多這樣的主題。

（本文摘自茱莉・李斯寇特－漢姆斯著《做自己的人生教練：致富、堅強、受人喜愛——史丹佛大學的生涯規劃必修課》，感電出版提供）



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