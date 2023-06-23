提升專注力 從堅持25 分鐘開始

有一段時間，我工作的時候，部門的同事一會兒跑來讓我確認事情，一會兒又問我某件事要如何執行。我正在做專案A 的時候，忽然要處理專案B 的事情，處理專案B 的事情時，又有人來面試。而與此同時，我還需要盯著其他好幾個專案的進度。

一天下來，我分身乏術，疲憊不堪，還感覺沒什麼產出。

我好像做了很多事，又好像什麼事都沒做。那時候我感覺自己注意力特別不集中，做某個項目的時候，即使沒人打斷，也沒辦法保持專注。

直到後來，我看到一段話：「一個專注的人，往往能夠把自己的時間、精力和智慧凝聚到所要做的事情上，從而不受其他事情的干擾，最大限度地發揮積極性、主動性和創造性，實現自己的目標。」

我恍然大悟，開始給專案分配時間，上午只做專案A 的事情，把事情解決完了，下午再專注於專案B，這樣做時間利用率非常高。

我們每個人都會遇到許多事情要及時處理，如果你能迅速處理，你會覺得自己充滿信心和能量。但如果事情來了，你不知道如何取捨，只能手忙腳亂地一會兒處理這件事情，一會兒去處理那件事情，這樣的話往往到最後你會一無所獲，後悔不已。

以前的我認為：年輕人要有抱負，目標越多越好，規劃越細緻越好，而後再一個一個地去實現它們，這樣就會很有成就感。但是後來一位前輩在飯局上跟我說了一句話，他說：「不要好高騖遠，人這一輩子做好一件事就很厲害了。」

我忽然醒悟，回到家馬上給自己做了職業規劃，然後再將規劃拆分。

一個人的精力是有限的，這輩子不可能完成太多的事情。

人總要找到屬於自己的那條路，那才是你靈魂深處真正的理想。當你反覆嘗試且最終選定了一個目標為之努力時，你會有一個感覺：我就該屬於這裡。

其實，這與前文提及的「要事第一」是同樣的道理，你只需把自己的時間和精力放在最想做的那件事情上，並把它做到極致，在某段時間內只為這一個目標服務。

邁克爾．喬丹說過這樣一段話：

「我認為畏懼往往來自缺乏專注。如果我站在罰球線上，腦中卻想著有1000 萬觀眾在注視著我，我可能就會手足無措。所以我努力設想自己是在一個再熟悉不過的地方，設想自己以前每次罰球都未曾失手，這次也同樣會發揮出我訓練有素的技術……於是放鬆，投籃，出手，之後一切皆成定局。」

的確，如果你觀察那些成功的人，你會發現他們都具備專注的品質，在某一個特定領域持續深耕，最終達到別人難以企及的高度。

我開始學著專注當下，一次只做一件事，看書就是看書，不想其他事，也不想會不會有人給我發訊息，專注於眼前的文字。看電影就看電影，不聊天、不討論劇情，這樣我才能更好地控制我的注意力。

比爾. 蓋茲和巴菲特第一次見面的時候，蓋茲的父親讓他們分享自己取得成功的最重要因素。兩人都給出了同樣的答案：專注。

尼采說：「具有專注力的人可免於一切窘困！」在這個充滿選擇、誘惑和干擾的時代，沒有專注力就沒有學習力。

這是21 天逆襲人生的第11 天，我們如何提高專注力？

找到原動力

居里夫人學習非常專心，不管周圍有多吵鬧，都分散不了她的注意力。有一次她在看書，她的姐姐和朋友在她周圍唱歌跳舞，她就像沒看見一樣專心致志地看書。姐姐想試探她一下，就悄悄地在她後面搭起了幾張凳子，只要她一動，凳子就會倒下來。時間一分一秒地過去了，等她看完一本書的時候，凳子還是立在那裡。

世界上真正能夠登頂遠眺的人，永遠是那些一心一意做好手頭事，不會被其他事情影響的人。

結合興趣和目標，想一想我為什麼要做這件事，做這件事能給我帶來什麼好處。做喜歡的事是不會覺得枯燥的，會越做越喜歡。目標不能定得太高，簡單最好，你會覺得很輕鬆就能完成。

制定一個小而具體，且容易執行的目標

簡單的事重複做，你就是行家；重複的事用心做，你就是專家。李小龍曾說：「我不怕練一萬招的人，就怕把一招練一萬遍的人。」專業不在於多，而在於精。

在任何一組東西中， 最重要的只占其中一小部分， 約20%，其餘80% 儘管是多數，卻是次要的，因此才有了著名的二八定律。

請你現在對你手邊的工作進行評估，分出輕重緩急，並儘量將目標拆分。

越小的目標越容易執行，也越容易提升自己的專注力。

越具體的目標越容易實現，也越容易讓自己集中注意力。

設置截止時間

羅斯福在讀大一的時候，在他身上出現了一個悖論。

羅斯福的注意力看起來明明極其分散，但奇怪的是，他的7門功課竟然有5 門獲得了優等。原來，羅斯福的獨門秘笈是：

給自己設置一個明確的期限。果然，deadline（最後期限）才是第一生產力。有了明確的截止時間，它會倒逼你去努力。

隔絕誘惑

法國思想家羅曼. 羅蘭曾說過： 「一個人能真正靜下來的，屬於自己的，不受外界干擾的時候， 是一種難得的幸福。」

在這個世界上有太多的東西無時無刻不在誘惑著我們，金錢、名譽、美食、美景……面對這些誘惑， 又有誰能夠真正做到心無旁騖、目不斜視， 一心只朝前方走呢?

放下零食、手機、電腦等，將之放到視線範圍外以免餘光掃到導致分心。千萬不要高估自己的自控力。

人這一生是非常漫長的，在通往生命盡頭的這條道路上，我們會遇見很多風景，同時也會經歷很多誘惑，有時候一個不起眼的小誘惑，都可能會對我們的人生造成巨大的改變。

遠離床和沙發

不管是在宿舍還是在出租屋，一眼就能看到床，總想躺著玩會兒手機，不知不覺一天就過去了。最好去圖書館、自習室、書房等地方學習，遠離讓你想要放鬆的床和沙發。

拒絕用手機放鬆

學累了總想放鬆一下，但是拿起手機不知不覺就會被各種資訊刺激，總想看到新資訊，完全停不下來，越看越累，試著放下手機去室外走走逛逛，放空一下大腦，補充一下精力。

佩戴耳塞提高抗干擾能力

我們無法專注，容易分心，是因為聽到動靜就忍不住好奇。

人的本性中就有好奇心、求知欲，就像所有人都喜歡圍觀奇事一樣，佩戴耳塞能隔絕外界干擾，讓自己專注眼前的事。

從堅持25 分鐘開始

人的專注力是有限的，設定太長時間很難堅持，而且時間過長很容易疲勞，25 分鐘剛剛好，完成一個25 分鐘後再繼續，累積起來就能堅持好幾個小時，會充滿達成計畫的成就感。

改變生活狀態，不要過度消耗

有研究表明，睡眠不足的人容易變「笨」，智商變「低」，創新能力變差，反應變慢，缺乏耐心、同理心和容忍心。

而那些靈光乍現的創意，和令人眼前一亮的想法，基本都是在睡飽之後才出現的。

所以犧牲睡眠去工作，不聰明，也不高效。

擁有健康的生活形態，早睡早起，更能擁有健康的生活節奏，提升自己的專注力。

能把事情做好的第一個要素就是專注。集中精力做你擅長的事情，持續深耕，不斷精進，便能達到別人難以企及的高度。

「股神」巴菲特正是如此，他一生都在做一件事：研究股票。

他從小就開始閱讀和學習所有與股票投資相關的書籍，長大後更是深入研究關於投資方面的各種理論，極其專注，令他最終成為世界著名的投資大家。

他說：「每個人終其一生，只需要專注做好一件事就可以了。」當你真正專注於某件事情時，不為外物所侵擾，就不會被焦慮束縛。當你專注地投入進去時，你會覺得興奮。 很多人認為敲代碼很枯燥、無趣，但專注於此的人，會覺得敲擊鍵盤的聲音都是一個個動人的音符。

（本文摘自呂白著《逆襲人生21個底層邏輯：快速做出改變的高效率成長指南》，幸福文化提供）



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