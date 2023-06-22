學校老師斜槓開Uber 乘客竟感動得亂七八糟？

編按：喬．哈特為卡內基機構執行長，麥可．克羅姆則是董事會成員，也是戴爾．卡內基的孫子。他們以日常故事為例，搭配科學研究與上百位高績效領袖的訪談，提供實用的策略與步驟，以有目標的方式過生活。以下摘自新書《超越人性的弱點，遇見更好的自己：卡內基教你建立內在力量、打造舒適關係、活出你自己》。

建立良好關係的五種方式

建立關係是一種模糊的目標，我們未必知道實際上該怎麼做。麥可和我思索過人生各種重大關係的因素之後，統整出五項建議。採取其中一種以上的方法，將能幫助你眞正了解他人，讓別人知道他們對你而言很重要。

1.溫暖

溫暖是一種被低估的性格。人類行為研究實驗室「人類科學」（Science of People）創辦人暨首席調查員凡妮莎．范．愛德華茲（Vanessa Van Edwards），同時也是兩本相關著作的作者，她指出，魅力十足的人兼具溫暖與才能。建立關係不只需要信譽良好，也要證明自己在情感上安全、值得信任。

溫暖是什麼意思？溫暖通常是指開放與友善。這似乎是想當然的第一步，但需要持之以恆。為了表現你心胸開放，你需要用肢體語言、臉部表情及說話音調來表達。想想你與人剛碰面時的互動。你有微笑嗎？你有表現出你有在聆聽，例如點頭附和嗎？你有抬起眉毛或跟隨對方的暗示嗎？研究顯示，百分之五十五的溝通是非語言的，因此，我們如何表現，比我們說的話更重要。

2.聆聽

良好的聆聽不是指別人講話時不要插嘴就好了。良好的聆聽是指開放心胸去聽對方在說什麼，而不預想我們接下來要回應的話。提出後續問題以增進了解，亦可表示你有在注意。在別人講話時保持耐心也很重要。與人建立關係的大半關鍵，在於學習仔細傾聽，聽出他們話中含意，提供他們需要卻說不出口的支持。卡內基寫道，我們的意圖與專心傾聽，是我們所能給予他人的最高恭維之一。



3.找尋共同點

人們經由共同的興趣、嗜好、職業與價值觀，與他建立關係。我們在結識他人的初步階段，共同點是彼此間的連結。但是，找尋共同點並不是專供新關係使用而已。我們可以將這項技巧運用於關係褪色、需要重新連結的時候；也可以在關係無可避免地陷入瓶頸時，善用共同點；相處上遇到困難時，我們也可以自問，跟那個人還有什麼共同點或共同看法。



4.展現真心關懷

表現出真心關懷，意指我們需要做的不只是模糊的一般問候「你好嗎？」，那只會得到機械式回答「我很好，謝謝」。真心關懷別人時，我們要明確表示我們可以開放、坦白地談論人生發生的任何事情。我們分享艱難沉重的事，如同我們分享值得慶祝的事。展現真心關懷，往往是要提出深入的問題，花時間陪伴那個人。



5.給予真誠的感謝

卡內基寫道：「有一種令人痛苦、毫不動搖的人類渴望⋯⋯渴望感受自己的重要性，是人類與動物之間的主要差別之一。」人們渴求得到感謝；他們希望知道自己是重要的。當你告訴你關心的人們（無論認識幾天或認識了一輩子），說他們讓你的人生大不同，你便是肯定了他們的天生價值。

葉瑟妮亞．阿奎瑞（Yesenia Aguirre），是一名從事教職十七年的學校老師，現在的空閒時間，她則是Uber 司機。不過，葉瑟妮亞不只是個Uber 司機。她是運用上述五種方法與人建立關係的完美範例；她認為自己的工作是給乘客加油打氣。「我的乘客行動受限，」她說，「他們哪兒都去不了，因為他們需要我送他們去到下個目的地。我要怎麼做，才能讓他們在下車時感到開心？我要怎麼做，才能帶來希望？」

首先，她溫暖地跟他們打招呼，稱呼他們的名字。她注意到，許多人聽見自己的名字以及她叫他們的友善態度，便已感到意外。接著，她稱讚他們。「人們喜歡受到讚美，很快就能打開話匣子。」有時，乘客看到她的簡歷說她曾是一位教師，便詢問她為何在夜晚當司機。她趁機分享她的故事──因為母親的健康問題，她已辭去教職，因為她想要全心照顧母親。「這又進一步破冰，因為他們看到一個願意犧牲人生、未來與夢想去照顧父母的人。這種感動讓他們願意訴說自己的私事，」她說。有一次，她載到一名對沖基金高階主管，他訴說自己的悲慘情況──他的工作是一流的，但幾乎沒有人際關係。他覺得人生沒有什麼好期待的事。葉瑟妮亞靜靜地聽他說著想要跳樓自盡。

葉瑟妮亞認為，我們活著，便有自己的目的。她跟那名主管說了，並建議他明天早上去聖猶達兒童癌症病房看看，或是去男孩和女孩俱樂部（Boys & Girls Club）幫忙。「你需要停止想著那些東西，」她跟他說。他聽著她講的每個字，然後回答：「謝謝妳！我覺得自己彷彿進行了一次心理治療。我覺得好多了。」

葉瑟妮亞最近載到一個男人，他一週後便要進聯邦監獄服刑十年。她問說怎麼回事，他回答，四天前他因為販毒而被定罪。那個男人說，他的案子是長島所破獲的最大販毒案。

他講述自己在一場工安事故中從鷹架跌落，傷到背部之後，便涉入毒品交易。一個朋友給了他止痛劑維柯汀（Vicodin），不久他便成癮。為了拿到更多毒品，他決定販毒。事情一發不可收拾，他的人生就成了這樣。他告訴葉瑟妮亞：「我想改邪歸正，但要還房貸，要付車款。如果我金盆洗手，那麼我會陷入那些麻煩，壓力太大了，」他說。無論他試過多少次，最終又回去販毒。

被逮捕的當天早晨，他禱告並告訴上帝，如果他應該擺脫販毒，那麼上帝便必須讓他完全脫離。以奇異的方式，他的禱告應驗了。葉瑟妮亞告訴他，在獄中的時間，他應該專心上學，規劃出獄後要做什麼。

在這名乘客下車前，葉瑟妮亞和他一起禱告。她給了他電話號碼，告訴他若需要什麼就打電話給她，乘客說：「妳不知道，我感動得亂七八糟。」葉瑟妮亞每次聽到這種話便會笑，因為她的乘客對他們之間的連結而感動落淚時，都會這麼說。葉瑟妮亞後來接到那個人的母親來電，感謝她對兒子的憐憫。 葉瑟妮亞的溫暖讓她的乘客坐過她的車以後，都覺得好多了。她把日常互動變成他們生活的一段奇特插曲。這或許是短暫相遇，但葉瑟妮亞與許多乘客變成了朋友，因為她是以關懷的方式建立聯繫。

（本文摘自喬．哈特、麥可．克羅姆著《超越人性的弱點，遇見更好的自己：卡內基教你建立內在力量、打造舒適關係、活出你自己》，時報出版提供）



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