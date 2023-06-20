會議陷入僵局 他透過這個技巧突破僵局

編按：安齋勇樹以心理學與組織管理學為基礎，歸納出「奇蹟式提問」技巧， 無論是在主持會議、小組討論，或是一對一溝通，都能提升與人連結的能力，強化團隊生產力。以下摘自新書《高效團隊都在用的奇蹟式提問：激發互動+建立心理安全感的最強提問公式，會議不沈默，討論不冷漠，每次協作都有成效》。

雖然我主持過上千場會議，也與許多企業合作，成功導入「奇蹟式提問」幫助團隊打破團隊討論障礙，但直到現在，還是會遇到無法繼續溝通的討論。

有時候可能是有人提出了很尖銳的發言，也可能是討論的方向過度發散，有人沒有耐心聽完而憤怒離席；或是提問太過抽象，也遇過每一次會議都沒有前情提要，只能不斷重複討論同一個主題，計畫遲遲無法推進。

會議上的各種困境，我幾乎都經歷過。的確有些時候是我們無法掌握會議的方向，尤其當我們只是參與者時，就算積極的提問，主控權還是在主持會議的人手中。

不過，無論會議場面有多困難，討論有多膠著，我發現只要採取一種態度，就算不能扭轉局面，但至少可以改善停滯、減緩對立的強度，幫助討論重新回到正軌上。

這個態度就是把自己當成「求知者」，無論遇到任何狀況，或是對方提出多麼難以理解的反駁，我會提醒自己把自己視為求知者，好好地看待這個問題，再向對方請教。

很多人不喜歡在大眾面前展現自己的無知，會擔心被看不起，或是遭到更多的質疑，但其實根據我的經驗，會議上至少會有一半的人，都不會完全清楚所有的事。所以，任何問題都可以大膽地提出，只要善用「奇蹟式提問」的技巧，就能幫助你提出能引導團隊溝通的問題，而非引起戰爭的質疑。

求共識卻變成爭論對錯？一技巧突破僵局

很多時候，團隊溝通無法對焦的原因，其實是因為大家對會議上你一言我一句的專業術語感到困惑，無法理解因此給予的回饋也會偏離主題。另一種狀況是，團隊中經常橫跨二十幾歲到五十幾歲的工作者，不同年齡層使用的語言可能不太相同，例如二十幾歲可能很習慣用簡語，但聽在五十幾歲的主管耳中，對他們來說就是外星語；而五十幾歲的主管可能會說出比較冷僻的詞彙，一樣聽在二十幾歲的同事耳中也是完全聽不懂。

這種時候，就很需要業餘的提問。

例：「對不起，請問你剛剛說的詞是什麼意思？」

例：「不好意思打斷你，我想問一個笨問題─○○是什麼意思？」

例：「抱歉我還是沒有聽懂，請問這個專案的目的是什麼呢？」

在會議上提出業餘的問題，的確可能會打亂會議的節奏，很有可能被別人視為白目，或暴露自己的無知……這也是大家放任未定義詞彙愈來愈多，最後討論失焦的主要原因。

我相信當你勇敢提問，一定會獲得大部分團隊成員的讚賞。我自己的經驗是，若你真的不太懂，那在場一定還會有幾個人跟你一樣無法理解，表示那個詞彙一定不是大眾會用的詞彙，那麼就有進一步說明或舉例的必要，這也是在幫助團隊溝通更順利的重要方法。

以求知者之姿提問，引導成員主動分享更多

當然，如果你是管理階級，這樣問也可能被視為故意刁難，或抽考發言者，可能一不小心就讓會議氣氛落入冰點。如果是上述狀況的團隊，會建議大家提出業餘的提問時，態度可以退一步、盡可能選擇溫和的詞彙：

「抱歉打斷你報告，只是想確認一下……」

「你已經說明的很清楚了，但還是想確認某個地方……」

「不好意思，我想問一個笨問題……」

其實，尤其是新事業開發、新產品規劃、拓展新通路等，這些對團隊裡的所有成員來說，應該都是相對較沒有經驗、沒有前例可參考的協作任務。因此每個人都可能會有不懂的地方，新進同事會有，資深員工一樣會有。

這就是團隊協作的價值所在，我們分享我們的專業，為別人解惑；同樣也向有能力的人請益，彼此成長與學習，團隊的能力也會隨之提升。 所以，如果遇到討論不順、溝通失靈的狀態，請不要太緊張，或是為了捍衛立場積極抗爭，記得提醒自己像個求知者一樣，透過前面分享的幾個方法，以「奇蹟式提問」找出對方堅持的理由，幫助你們重新凝聚共識，順利推進討論。

（本文摘自安齋勇樹著《高效團隊都在用的奇蹟式提問：激發互動+建立心理安全感的最強提問公式，會議不沈默，討論不冷漠，每次協作都有成效》，天下雜誌提供）



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