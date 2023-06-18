溫莎效應學起來 透過第三人稱讚最有效

假設有A這麼一號人物。你需要A的幫助，但是A只幫助對自己有好感的人，所以你無論如何都得向A表達你對他的好感，這時該如何表達呢？

方法很多，要表達好感，寫信是其中一個方式，送禮物也不錯。不過，其實有更簡單、更便宜的方法─那就是透過第三人傳達你對A的好感。換句話說，只要對第三人說：「A好棒，很了不起，我很尊敬他。」然後再等第三人傳話給A即可。

透過第三人稱讚別人，叫做「背地裡稱讚」─心理學將背地裡稱讚的效應稱為「溫莎效應」（Windsor Effect）。

一般來說，相較於直接稱讚對方，透過第三人所得到的稱讚效果其實比較大。不過，背地裡稱讚也有分效果大和效果小。

美國心理學家阿隆索（Elliot Aronson）和琳達（Linder）就指出，比起從頭到尾一直稱讚「那個人是好人」，先輕蔑地說「那個人沒什麼了不起的」，之後再補上「那傢伙真的很厲害，是我太笨，沒有發覺」之類的稱讚，效果會更高。

然而，採取這種「先輕蔑」的作戰時，如果只有輕蔑的話傳到對方耳裡，稱讚的話卻沒傳出去，那就完了。「先輕蔑再稱讚」的作戰效果雖然超高，但是千萬別忘了，它也伴隨著風險。 「溫莎效應」的「溫莎」，是從艾琳．羅馬諾內斯（Aline Griffith Romanones）的自傳式間諜真實故事《伯爵夫人是間諜》（The Spy Went Dancing）中的登場人物溫莎公爵夫人之名而來。在這部作品中，夫人曾說過：「第三人的稱讚，在任何時候都最有效。」因此，背地裡稱讚的效果才會以此命名。

（本文摘自趣味心理學會著《「情緒行為操控心理學：善用人際小心機！你也能優雅贏得每一場人生賽局（暢銷修訂版）》，方言文化提供）

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