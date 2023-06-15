當夫妻、男女朋友吵架時 「這個表情」很危險！

夫妻或是戀人之間，無論多麼相愛，總是很難避免因為口角而發生爭吵。吵架雖然不是件好事，但如果克服這項難關後，兩人之間的情感會進一步加深，也能趁機解決造成吵架的原因。

但是也有事態嚴重、難以挽回的時候，甚至發展成夫妻離婚或是戀人分手的結局。什麼樣的吵架是「正常」的，什麼樣的吵架會造成離婚或是分手的「危險性」狀況呢？

以夫妻關係與婚姻生活研究聞名於世的學者約翰．高特曼（John Gottman）博士，根據調查結果發現一項實證：當夫妻吵架時，如果出現了「輕蔑（特別是男性）」及「厭惡（特別是女性）」的表情（不只侷限於微表情），有九○％的夫妻在四年後就會離婚。

夫妻吵架時看到的情緒，隱含了什麼與離婚相關的謎題呢？高特曼博士說，夫妻吵架時如果配偶出現「憤怒」反應尚屬安全範圍。因為「憤怒」是一種發洩激烈情緒的形態，在吵架中屬於「正常」的行為。

但是，當對方出現「輕蔑」這種瞧不起的情緒，或是拒絕對方的「厭惡」情緒時，會傷害愛情中不可或缺的信任感及關懷之情，而成為了預測離婚的指標。

破壞關係的危險信號

維持婚姻的方法，雖然每個人的見解不盡相同，但夫妻的相處之道在於相互尊敬的平衡關係，並要懂得關心、包容對方，這些應該是共通的。愛情說穿了，最終就是要懂得「接受」。

讓我們來思考一下「親吻」這個行為。如果有陌生人把舌頭放到自己的嘴巴裡，光是想像就會覺得「厭惡」；若換作是自己的情人，那就可以接受。最初是因愛情將拒絕轉變成接受，一旦產生了「厭惡」（表達了排斥的感覺），當然會導致分開的後果！

高特曼博士也針對夫妻間的互動做了調查。感情破裂的邏輯― 「輕蔑」的情緒破壞了互相尊敬的平衡關係，而「厭惡」情緒則把包容（接受）轉變成拒絕，而導致親密關係崩壞，不只適用於夫妻之間，戀人關係亦然。此外，也可以適用於其他人際關係。

事實上，已有觀察結果證實，「輕蔑」和「厭惡」的表現為破壞關係的危險訊息。

某個團體的領導人，在群眾面前對敵對的另一個組織發表批判性的演說。此時，領導人的臉上浮現出了「憤怒」、「輕蔑」、「厭惡」等表情組合，成為暴動或是恐怖攻擊事件等的導火線。至於為何當領導人出現這樣的表情組合，就足以煽動群眾或是集團發動暴力的具體行動，原因仍不明確。

然而，可以想像得到的是，「憤怒」、「輕蔑」、「厭惡」等表情所傳達出來的訊息，包含「攻擊性」、「道德上的優越感」、「排斥」等意象會深植於群眾的潛意識中，使得思想被牽動，而化為直接行動的基礎。

時常看著對方也能傳達愛情

如果想要在離婚、分手及暴力行為等關係崩壞之前就防患於未然，該如何做呢？關係破裂是各種複雜的因素交織而成的，並沒有單純的解決方法。但是從表情學的觀點來說，建議採用以下兩個方法。

第一個方法是，平時就常常觀察對方的表情。如此一來，能清楚的掌握對方的情緒變化以及表情特徵，當對方的情緒產生變化時，就能比較敏銳地發覺。只要能夠察覺出對方的情緒變化，就可隨時用適當的言語或行為應對。再者，常被自己所愛的人關注，從而感覺到自己的存在是被認同的，會讓對方心情愉快。光是於日常生活中留意對方表情，就能維持感情，而且不易引起爭端。

第二個方法是，吵架時要留意對方臉上浮現的「輕蔑」以及「厭惡」表情。當對方臉上出現「輕蔑」和「厭惡」時，他就不會接受別人所說的話語。所以這個情形出現時，不論對方多麼地不可理喻，都必須暫且接受對方的說法並且道歉。

無論有多麼正當的理由，在此時堅持自己的主張，只會斬斷雙方的溝通。如此一來彼此的關係就會受到傷害，開始走向感情惡化的局面。 能夠適當地解讀表情及微表情，就能預測未來的人際關係，建構出彼此所希 望的將來。

（本文摘自清水建二著《「微表情」情緒心理學：破解「表裡不一」的人心假面，0.2秒洞悉對方本意（暢銷新版）》，方言文化提供）

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