什麼樣的道歉最有效？充滿創意的KFC危機處理

編按：公關人在叢林中求生，就像是荒野中的一頭狼，能不能活下來，不靠運氣，靠的是本領。以下摘自新書《活下來的就是狼：客戶是獅子，媒體是大象，夾在中間的我怎麼闖？公關這一行的美好拚搏與真實內幕大公開。》。

我始終認為，檢視處理危機的能力，是組織內重大議題管理的機制與成果，也是最高決策者與核心團隊的共同決策，必須有嚴謹的態度與審慎的流程，才能反映正確、即時的應對方案。但我也想藉此強調，這門功課並不代表危機處理不可以「有創意」，甚至許多能夠化危機為轉機的成功案例，通常都來自於出人意表的創意。

大家是否記得，約在二○一八年，英國的肯德基（KFC）曾經發生一個波及大約九百家門市的危機事件，由於當時市場缺雞，導致店裡無雞可賣，許多店被迫暫停營業。當媒體議論紛紛，輿論嘩然之際，肯德基公關團隊的處理方案卻是出人意表，充滿創意，不僅讓顧客破涕為笑，更成為危機事件上令人津津樂道的成功案例，令人佩服。

由於當時的供應商無法正常供應雞肉，惹惱了許多消費者，有些非理性的顧客還決定報警處理。在這樣群體憤怒的危機當頭，經驗法則告訴我們，首先想到的應該是要跟顧客「道歉」。

道歉的方法很多，妙的是這個公關團隊發展出了一個很不一樣的道歉策略：首先他們在社群上貼出一個只有空炸雞桶和炸粉屑的廣告，上面寫著：「FCK」（不是KFC喔）。當熟悉的炸雞桶上寫著「FCK」，而不是「KFC」時，消費者本來都還有些狐疑，但後來發現廣告的發布者竟是肯德基自己，看到的人不禁都笑了！這個幽默的廣告看似將了肯德基自己一軍，但因為揶揄自己向來被認為是最上等的幽默，自嘲的溝通模式反而引發顧客更高的好感度。

還記得當時的廣告文案大約是這樣：

我們很抱歉。一家賣雞的速食餐廳沒有雞，這實在不盡理想。我們對顧客們致上最深的歉意，特別是那些遠道而來消費，卻發現我們大門深鎖的顧客。我們也要謝謝KFC團隊和供應夥伴，我們正夜以繼日的努力改善現況。這週彷彿是水深火熱的一週，但情況已持續改善中。每一天，正有越來越多的新鮮雞肉送達我們的門市，謝謝大家對我們的包容。

你覺得什麼樣的道歉最有效？我想肯德基做了一個充滿創意又滿是誠意的示範，這個廣告可以說是一個最不空虛的道歉，團隊們不把過錯推給也是其利害關係人之一的供應夥伴，而是選擇與大家一起面對問題，讓消費者知道相關全體同仁（包括供應商）都正在努力解決這個危機。肯德基在這事件中展現的是正面卻幽默的態度，不僅化解了許多尷尬，也讓消費者從中更體會其企業的文化，一舉多得。 我覺得，這個案例是非典型、卻極度具有創意的危機處理案例，值得很多企業與品牌研究深思，而深諳危機處理的資深公關人員都了解，充滿創意的危機因應策略可遇不可求，這也是危機處理的最高境界，彰顯了公關人面對艱難問題的危機管理態度，值得尊敬。

（本文摘自黃鼎翎著《活下來的就是狼：客戶是獅子，媒體是大象，夾在中間的我怎麼闖？公關這一行的美好拚搏與真實內幕大公開。》，大是文化提供）



延伸閱讀

雅虎奇摩何以當年敢正面對決eBay？

《與成功有約最後一堂課》人生下半場 創造有意義的回憶

社會叢林的生存守則 做自己擅長的事賺錢