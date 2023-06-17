紙巾取代抹布 她用這一高招改變消費者行為

編按：公關人在叢林中求生，就像是荒野中的一頭狼，能不能活下來，不靠運氣，靠的是本領。以下摘自新書《活下來的就是狼：客戶是獅子，媒體是大象，夾在中間的我怎麼闖？公關這一行的美好拚搏與真實內幕大公開。》。

大約在二十年前，我們公司發想了一個至今仍令人津津樂道的策略和創意，協助了客戶的新產品上市，而這個新產品——紙巾，在當時確實也非常特別。

以往，大家會拿來清潔桌面的工具，不外乎是抹布，那時消費大眾還沒有見過紙巾這類產品，因此當紙巾想要進入清潔用品市場時，我們仔細分析後，鎖定它最大的競爭對手是抹布。

與抹布相較，紙巾比較貴，撕下來用過後就得丟棄，無法再次使用，要如何讓很會精打細算或節省的家庭主婦願意換掉抹布，改用紙巾？在考量到雙方的競爭關係後，我們發展了一個重要策略，關鍵思維是：既然紙巾的對手是抹布，那我們是不是該找出抹布的劣勢，並刻意放大紙巾的優勢，以說明為什麼紙巾可以取代抹布？於是，我們想出了一個很酷的策略——把抹布拿去做髒汙實驗。

我們委託公信單位，分別從小吃店、日本料理店以及一般家庭，這三個場所拿了使用過的抹布，也就是從三種不同來源做抹布的抽樣，進行客觀公正的檢驗。驗什麼？檢驗抹布中的「含菌數」。為了讓檢驗更公正不偏頗，檢驗單位讓抹布在檢驗前先煮沸過，再根據不同時間與煮過次數進行客觀的含菌數檢驗。當有公信力的檢驗單位報告出來後發現：哇！就算是經過沸水高溫殺菌後的抹布，含菌數依然驚人。檢驗單位也派出專業人士說明原因，這個出人意料的結果，在當時自然成為高關注的新聞議題。

「大家知道抹布有多髒嗎？煮了那麼多次，仍然無法把上面的有害菌種消滅！」當時的報導幾乎都是這樣的標題訴求，而電視新聞的呈現，就是家庭主婦在反覆煮抹布的畫面。那次的實驗成為各媒體民生版爭相報導的頭條新聞，這個議題成功發揮了極高的關注度。 隔天客戶廚房紙巾的廣告曝光，產品隨之上架問世，立即提供比抹布更好的選擇，也成功教育了消費者使用廚房紙巾的優點。這個案子的策略奏效，影響輿論討論巨大，也為我們贏得客戶極大的肯定，無疑是一個「公關策略影響消費認知與行為」的優質案例。

（本文摘自黃鼎翎著《活下來的就是狼：客戶是獅子，媒體是大象，夾在中間的我怎麼闖？公關這一行的美好拚搏與真實內幕大公開。》，大是文化提供）



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