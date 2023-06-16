許瑞云：人心跟身體一樣 可長期鍛鍊變得健康有力

達賴喇嘛曾在演講中提到：「真實的平靜是一天二十四小時中，內心都沒有恐懼，也不感到焦慮」，但現代人很難保持平靜的心，因此診間常有過動兒，或是無法專注、焦慮不安的成年人來看診。其實人的心跟身體一樣，都可以經由長期而持續的鍛鍊，變得愈來愈健康有力。

暢銷書《EQ》的作者暨哈佛大學心理學博士丹尼爾．高曼先生，以及大腦暨神經科學家理查．戴維森博士所合著的《平靜的力量》一書，從靜觀的經驗出發，透過大量科學研究，記錄人們內心質變的過程，進而提出管理「破壞性情緒」的心智鍛鍊方法，幫助我們從負面情緒中解脫。

作者及其研究團隊長期與瑜伽士以及達賴喇嘛、明就仁波切等佛教修行大師合作，探討靜觀法門對人類的影響。研究發現「長期從事靜觀訓練，可以讓我們在日常生活中處於比較開放豐富的覺知狀態，進而開啟各種感官知覺，創造圓滿豐美的體驗」。

要促成這樣的心腦效益，必須透過不斷的刻意練習，只要每天進行靜觀訓練，持續兩週以上，專注力就會有所提升，除了改善分心、強化工作記憶、提高考試成績、減緩炎症標誌等益處，若能持之以恆，假以時日就可以達到減少壓力荷爾蒙濃度、緩和發炎反應、消除無謂的煩惱，甚至增加同理心，幫助個人跳脫自我中心的思考模式等諸多好處。

本書探索不同靜觀法門的作用，發現靜觀可以讓人產生一種「安住當下」的覺知，這是一種專注力，無論面臨生命中的各種起伏或重大事件，都能夠平靜以待，任由事件來了就來了，去了就去了，不妄自添加念頭或產生太大的情緒反應，可以單純的開放感受，覺知發生的事情，不以好壞、順逆來詮釋，不讓內心跟著被牽動。 書中將研究團隊對於靜觀法門有助於緩解各種身心疾病、減少疼痛、去除煩惱、改善家庭與人際關係、培養富同理心及專注力的孩子等優點，做了詳盡的闡述，對這樣的主題和研究有興趣的朋友們，歡迎一起閱讀本書！

（本文作者為心能量管理中心執行長許瑞云醫師，摘自 丹尼爾．高曼、理查．戴維森著《平靜的力量：正念研究經典，科學實證持續練心即可重塑大腦迴路，提升內心素質，脫離耗損身心的負面情緒》，天下雜誌提供）

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